イチロー氏の背番号「51」がマリナーズの永久欠番に

即座に“有言実行”した。日本人として初めて米カ野球殿堂入りを果たしたイチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が9日（日本時間10日）、マリナーズの本拠地・T-モバイル・パークでのレイズ戦前、自身が背負った背番号「51」の永久欠番セレモニーに登場した。英語でファンへの思いなどを語る中、式典後に行った振る舞いが「尊いなぁ」とファンもうっとりしている。

ランディ・ジョンソン氏、ケン・グリフィーJr.氏、エドガー・マルティネス氏らマリナーズのレジェンドが見守る中、フィールドで演説を行ったイチロー氏は、同席した弓子夫人に英語で「私の妻、弓子 今日の試合で彼女とまた一緒にホットドッグを食べられるのを待ちきれません」と言葉を投げかけ、場内は大盛り上がりを見せた。

演説を終えたイチロー氏はその後、スタンドで試合を観戦。すると、弓子夫人とともにホットドッグをほおばる姿が中継映像で捉えられた。マリナーズ公式X（旧ツイッター）は「この瞬間はなんてほっこりするの」として投稿すると、ファンも「なんて尊いのでしょう」「スピーチでの約束通り、ホットドッグを食べながら試合観戦するイチロー夫婦」「ホントにイチローさんが奥さんとホットドッグ食べて楽しんでいる」などと感動していた。

イチロー氏は2001年にマリナーズに入団し、首位打者＆盗塁王の2冠を獲得。新人王とMVPの同時受賞を果たした。その後はヤンキース、マーリンズと渡り歩き、2018年にマリナーズに復帰。翌2019年に現役を引退した。メジャー通算3089安打、打率.311、509盗塁、10年連続のゴールドグラブ＆オールスター選出など輝かしい実績を誇り、今年は得票率99.7％で資格1年目で殿堂入りを果たした。（Full-Count編集部）