◇卓球WTTチャンピオンズ第4日（2025年8月10日 横浜BUNTAI）

男子シングルス準々決勝が行われ、世界ランキング4位の張本智和（トヨタ自動車）は同9位の向鵬（中国）を4―2で下し、あす11日の準決勝進出を決めた。

1―2で迎えた第4ゲームから3ゲームを連取しての逆転勝ちに、試合直後はロバート秋山ばりにユニホームをめくり上げて顔を覆うパフォーマンスを披露。「お父さん（宇さん）が応援してくれていたので気持ちが高ぶった」と話した。

張本智は1回戦はオーストラリア選手、2回戦はスウェーデン選手が相手だったため、今大会で中国選手との対戦は準々決勝が初めてだった。試合後は通常、相手の選手や監督と握手を交わすが、中国の監督は目も合わさず、タッチを交わしてきたのみだった。

このスポーツマンシップにもとる態度について、張本智は「相手はいつも負けたら、ちゃんと握手をしてくれないので。相手の監督が。（映像を）見てくれたら分かりますが、林詩棟戦で勝った時とか、今日のように勝った時は顔も合わせてくれないし。王楚欽に負けた時は、自信を持って握手してくれる」と“抗議”。

続けて「もう少しリスペクトを持ってほしいなと思います。強いのは認めますけど、そういうのは良くないと思います」と語気を強めた。