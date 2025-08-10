8月5日放送の『ロンドンハーツ』（テレビ朝日系）に、3月にNHKを退局した元アナウンサーの中川安奈が出演し、自身の恋愛について赤裸々に語った。

【写真】中川安奈アナ、薄手ニットの“胸元強調”ショット

番組の企画は、お笑いコンビ・空気階段の鈴木もぐらが“付き合いたい”女性をランキング形式で発表するというもの。中川ら計7人の女性芸能人が参加したのだが、中川のランキングは7人中で最下位だった。

“ダメ男ホイホイ”告白に「必死だな」

「結果を見た中川アナは、“私、友達にダメ男ホイホイって言われたりしてるんです”と告白。ダメ男に好かれることを明かし、“なんか、そういう人が寄ってくる”とも語っていました。さらに、過去もダメ男ばかりだったのかとの質問に、“浮気男とか詐欺男とか”と答えると、スタジオからは驚きの声が上がっていました」（テレビ誌ライター）

番組内で、もぐらは中川のことを「NHKのアナウンサーをされていたわけじゃないですか？ インスタとかで可愛いみたいな感じで評判になって、それでNHK辞められて。今こうしてタレント活動されているわけじゃないですか？ この人、自己顕示欲のバケモンなんだなと」と発言。自己顕示欲の強い女性は苦手だとして、中川を最下位にした理由を語った。

そんな中川の性格については、以前にも話題になったことが。

「5月29日に放送された読売テレビ系・日本テレビ系『ダウンタウンDX』で、中川アナの素顔が暴露された場面がありました。中川アナの様子を語ったのは、一緒に食事をしたことがあるという大沢あかねさん。“元NHKアナウンサーとは思えないほど野心家で。中川さんはバラエティーで絶対に生き抜いてやる、という欲がすごくて。その場にいたアンタッチャブルの柴田さんにも、食レポの方法とかを聞いていた”とエピソードを語り、“承認欲求”の強さをぶっちゃけていました」（芸能ライター）

今回の『ロンドンハーツ』を見た人たちからは、

《こんな人とは思わなかった……過去の男とかの事を話すためにNHK辞めてフリーになったの？》

《無理してるって感じ……ネタ作りで売り込み必死だな》

《こういったノリをよく続けられるよね》

《どこかで見たようなキャラ設定だなぁ》

などの声が多数あがっている。

自己顕示欲が強く、野心家でガッツの塊の中川。バラエティーを生き抜く高い志も今は空回り気味のようだが……今後の活躍に期待！