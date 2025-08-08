冷房対策や日差し避け、秋コーデへのスイッチに使えるカーデは、なんとなく手持ちのもので済ませているとコーデ自体も台無しになりがち。上品でシンプルなノースリワンピには適度なアクセントがあるカーデを合わせると地味に陥らず美人ムードに。好評発売中の美人百花9月号ではアイテムによって最適なカーデと着こなしテクをレクチャーしているのでぜひチェックして！

ノースリワンピにはアクセントのあるカーディガンが最適！カーデをワントーンでなじませてすがすがしい洗練のルックに

出典: 美人百花.com

美シルエットの令嬢ワンピが主役なので、カーデはなじみのいい同系色のアイテムで。締め色のトリミングと清楚なパールボタンで、クリーンな華やぎをプラスして。

カーディガン￥57,200、ワンピース￥71,500/ともにルネ イヤリング￥53,900、ブレスレット￥27,500/ともにヴァンドーム青山(ヴァンドーム青山本店) バッグ￥12,100/RESEXXY

掲載：美人百花2025年9月号「秋のはじめはカーディガンから」

撮影/渡辺謙太郎 スタイリング/入江未悠 ヘアメイク/朝日光輝(SUNVALLEY) モデル/泉里香 文/高坂知里 再構成/美人百花.com編集部