¡ÖÊ¸Ë¼¶ñ¡×¤ÏÍÑÅÓÊÌ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¼ýÇ¼¤ÏNG¡ª°Õ¼±¤¹¤Ù¤¤Ï¡Ö»È¤¦¾ì½ê¤Î¶á¤¯¡×¤ËÃÖ¤¯¤³¤È
ÊÒÉÕ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÍ½Ìó³«»Ï1Ê¬¤ÇËþÀÊ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç3400¿Í¤â¤Î²È¤òÊÒÉÕ¤±¤¿¡¢¤ª¤¦¤ÁÊÒÉÕ¤±ÀìÌç²È¤Î¹áÂ¼·°¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¹áÂ¼¤µ¤ó¤¬ÉáÃÊ¤ÏÍÎÁ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö½ñ¤½Ð¤¹ÊÒ¤Å¤±¡×¤Ï¡¢ÊÒÉÕ¤±¤¬¶ì¼ê¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡¢Ë»¤·¤¤¡Ä¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤³¤½¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È¥Ú¥ó¤È¥Î¡¼¥È¤Î¤ß¡ª¡¡º£²ó¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¡ÖÊ¸Ë¼¶ñ¡×¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÍÑÅÓÊÌ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¼ýÇ¼¤ÏNG¡£»È¤¦¾ì½ê¤Î¶á¤¯¤ò¿´¤¬¤±¤ë
¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤ä¥Ï¥µ¥ß¡¢¥¯¥ê¥Ã¥×¡ÄÂç¤¤µ¤â·Á¾õ¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Þ¤È¤á¤Ë¼ýÇ¼¤·¤Æ¤â»¨Á³¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Ê¸¶ñÎà¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Âç¿ÍÍÑ¤È»Ò¤É¤âÍÑ¤¬º®¤¶¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¡ª
¤Þ¤º¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢²ÈÄíÍÑ¡¢»Ò¤É¤âÍÑ¡¢»Å»öÍÑ¤Î3¤Ä¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¡È»È¤¦¾ì½ê¤Î¶á¤¯¡É¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¼ýÇ¼¾ì½ê¤ò·è¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¡È¥Ï¥µ¥ß¤Ï¥Ï¥µ¥ß¤Ç¤Ò¤È¤Þ¤È¤á¡É¤Ê¤É¡¢¼ïÎà¤´¤È¤Ë¼ýÇ¼¾ì½ê¤ò°ì½ï¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£Ê¸¶ñ¤ÎÊÒÉÕ¤±¤Ç¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤¹¤ëÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÊ¸¶ñ¤Ï°ÌÜÎ©¤Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ»þ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤ò¡£
¡ã¥¹¥Æ¥Ã¥×1¡ä¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë
¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¸¶ñÎà¡£Ìá¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¥´¡¼¥ë¤Ø¤Î¶áÆ»¤Ç¤¹
¡ü1¡§¼Ì¿¿¤ò»£¤ë
¡Ö¤¢¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤â¡ª¡×¤È»×¤ï¤Ì¤È¤³¤í¤«¤é1ËÜ¤Î¥Ú¥ó¡£ºÙ¤«¤Ê¤È¤³¤í¤âËº¤ì¤º¤Ë¡£
¡ü2¡§Ê¸¶ñ¤òÊ¬¤±¤ë
²È¤Ç»È¤¦¤â¤Î¤È»Ò¤É¤â¤Î³ØÍÑÉÊ¡¢»Å»öÆ»¶ñ¤Î3¤Ä¤ËÊ¬¤±¤ë¤Èºî¶È¤¬¤Ï¤«¤É¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¤É¤³¤Ë¤À¤ì¤ÎÊ¸¶ñ¤òÃÖ¤¯¤ÈÊØÍø¤«¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î¿ô¤òÃÖ¤¯¤«¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ã¥¹¥Æ¥Ã¥×2¡äÇÛÃÖ¿Þ¤òÉÁ¤¯
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¸¶ñ¤ò¡¢¡Ö»È¤¦¾ì½ê¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤òÌä¤¤Ä¾¤·¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦
¡ü1¡§¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¸¶ñ¤ò¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¤Ë½ñ¤½Ð¤·¡¢»Ä¤¹¤â¤Î¤ò·è¤á¤ë
½ñ¤¯¡¢¾Ã¤¹¡¢ÀÚ¤ë¡Ä¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¤Ë¿ôÎÌ¤ä»ÈÍÑ¾ì½ê¤Ê¤É¤ò½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¤É¤Îºî¶È¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤³¤Ç¤½¤Îºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ª¤Î¤º¤È¥Ù¥¹¥È¤Ê¼ýÇ¼¾ì½ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡ü2¡§ÇÛÃÖ¿Þ¤òÉÁ¤¯
¡Ö¤É¤Î¾ì½ê¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Êºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÇÛÃÖ¿Þ¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º£¤Þ¤Ç½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Î¶á¤¯¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¥Ù¥¹¥È¤Ê¼ýÇ¼¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ã¥Ý¥¤¥ó¥È1¡§1·³¤ò¤è¤¯»È¤¦¾ì½ê¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¤Ï¤½¤ì°Ê³°¤ËÊ¬¤±¤ë¡ä
»È¤¦¾ì½ê¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¼ýÇ¼¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¤·¡£°ú¤½Ð¤·¤Î±ü¤Ê¤É¡¢¾¯¡¹¼è¤ê¤Å¤é¤¤¾ì½ê¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤Ç¤â¡¢1·³¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÍ¥Àè¡£
¡ã¥Ý¥¤¥ó¥È2¡§´ù¤Î¾å¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂæ¤Ê¤É¾®Ê¬¤±¤Ë¼ýÇ¼¤·¤ÆOK¡ä
¥Ï¥µ¥ß3Ãú¤òÆ±¤¸°ú¤½Ð¤·¤Ë¡Ä¤Ê¤É¤ÏNG¡£Ê¸¶ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»È¤¦¾ì½ê¤ËÊ¬»¶¼ýÇ¼¤¬¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Ê¤¤¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡ã¥¹¥Æ¥Ã¥×3¡äÊÒÉÕ¤±¤ë
Ê¸¶ñ¤Î¼ýÇ¼¤Ï¡¢¡Ö»È¤¦¾ì½ê¤Ë¡×¤òÅ°Äì¡£¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤»¤º¡¢ÊÒÉÕ¤¤¤¿¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü1¡§¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¸¶ñ¤ò¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤¹
ºÙ¤«¤¤¤â¤Î¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤·¤Æ¡£¥µ¥Ó¤¿¥Ï¥µ¥ß¡¢¥¤¥ó¥¯ÀÚ¤ì¤Î¥Ú¥ó¤Ê¤É¡¢»È¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤³¤³¤Ç¼êÊü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü2¡§ÇÛÃÖ¿Þ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ë
´ðËÜ¤ÏÇÛÃÖ¿Þ¤Ë±è¤Ã¤Æ¼ýÇ¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦°ìÊâ¿Ê¤ó¤Ç¡¢¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¯Ìá¤·¤ä¤¹¤¤ÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÈÎ©¤Æ¤ë¼ýÇ¼¡É¤È¡ÈÊÂ¤Ù¤ë¼ýÇ¼¡É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦¤¹¤Ã¤¤êÀ°¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÌá¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÏÎ©¤Æ¤ë¼ýÇ¼¡ä
Åê¤²¹þ¤à¤è¤¦¤ËÌá¤»¤ëÎ©¤Æ¤ë¼ýÇ¼¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¿ô¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»¨Á³¤È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢»Å¤¤ê¤Î¤¢¤ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ã¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¸«ÅÏ¤»¤ë¤Î¤ÏÊÂ¤Ù¤ë¼ýÇ¼¡ä
ÊÂ¤Ù¤ë¼ýÇ¼¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤¬°ìÌÜÎÆÁ³¡£¤ï¤¬²È¤Ç¤Ï¡¢Çö¤¤È¯Ë¢¥¹¥Á¥í¡¼¥ë¤ò¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î·Á¤Ë¤¯¤êÈ´¤¤¤Æ¡¢Äê°ÌÃÖ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£