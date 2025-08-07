±§ÃèÁ¥Æâ¤ÇÊ£¿ôÀ¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿ÍÎà¤¬ÈË±É²ÄÇ½¤Ê¡ÖÀ¤Âå±§ÃèÁ¥¡×¤Î¼Â¸½²ÄÇ½À¤òÃµµá¤¹¤ë¥³¥ó¥Ú¡ÖProject Hyperion¡×
¡ÖProject Hyperion¡×¤Ï¡¢À¤Âå±§ÃèÁ¥¤Î¼Â¸½²ÄÇ½À¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¿ôÀ¤µª¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±§ÃèÁ¥Æâ¤ÇÊÄº¿¼Ò²ñ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÀ¤Âå±§ÃèÁ¥¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÁõÈ÷¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò¡¢·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¼Ò²ñ²Ê³Ø¼Ô¤Ê¤ÉÊ£¿ôÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤¬Ãµµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖProject Hyperion¡×¤Ï¡¢¹±À±´Ö±§ÃèÁ¥¤äÀ¤Âå±§ÃèÁ¥¤Ë¤è¤ëÍ¿Í¹±À±´ÖÈô¹Ô¤Î¼Â¸½²ÄÇ½À¤òÃµµá¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£À¤Âå±§ÃèÁ¥¤È¤Ï¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¹±À±´ÖÈô¹Ô¤Î¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿²Í¶õ¤Î±§ÃèÁ¥¤Ç¡¢Î¹¤Î´°Î»¤Ë¤Ï²¿À¤µª¤â¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¤Âå±§ÃèÁ¥¤Î¹½ÁÛ¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¾èÁÈ°÷¤¬Á¥Æâ¤ÇÀ¸³è¡¦ÈË¿£¤·¡¢»à¸å¤Ï¤½¤Î»ÒÂ¹¤¬ÌÜÅªÃÏ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Þ¤ÇÎ¹¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦±§ÃèÁ¥¤Ç¤¹¡£ÇÀ¶È¡¢µï½»¡¢Ê£¿ôÀ¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ¸Â¸¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤½¤ÎÂ¾¤ÎÉ¬Í×¤ÊÀ¸Ì¿°Ý»ý¥·¥¹¥Æ¥à¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢¼«Î©¤·¤¿À¸ÂÖ·Ï¤È¤·¤Æ¹½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Project Hyperion¤Î¼çºÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹±À±´Ö¸¦µæ¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö(i4is)¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ï³ØºÝÅª¤Ê¥Á¡¼¥à¤ËÀ¤Âå±§ÃèÁ¥(µï½»²ÄÇ½¤ÊÏÇÀ±¤Ø¤Î250Ç¯´Ö¤ÎÎ¹¤òÌÜÅª¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿Í¿ÍÀ±´Ö±§ÃèÁ¥)¤Î¹½ÁÛ¤òµá¤á¤ë²è´üÅª¤Ê¹ñºÝ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Project Hyperion¤Ç¤Ï¡¢·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¼Ò²ñ²Ê³Ø¼Ô¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢²¿À¤µª¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊÄº¿¼Ò²ñ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ëÀ¤Âå±§ÃèÁ¥¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¹½ÁÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°Û¤Ê¤ëÊ¬Ìî´Ö¤ÎÏ¢·È¤Ï¡¢Ê£»¨¤ÊÍ×·ï¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿Êñ³çÅª¤Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¸°¤È¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢À¤Âå±§ÃèÁ¥¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¤Ï°Ê²¼¤ÎÍ×ÁÇ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¿ôÀ¤µª¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ1000¡Þ500¿Í¤¬µï½»²ÄÇ½¤Ê¶õ´Ö
¡¦²óÅ¾¤Ë¤è¤ë¿Í¹©½ÅÎÏ
¡¦½»µï¡¢°áÉþ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î´ðËÜÅª¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ê¤É¤ÎÉ¬¿Ü¤ÎÈ÷¤¨¤ò´Þ¤àÎÉ¹¥¤ÊÀ¸³è¾ò·ï¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¼Ò²ñ
¡¦¿©ÎÁ¡¢¿å¡¢ÇÑ´þÊª¡¢Âçµ¤¤Î¤¿¤á¤Î·øÏ´¤ÊÀ¸Ì¿°Ý»ý¥·¥¹¥Æ¥à
¡¦Ê¸²½¤Èµ»½Ñ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ¼±°ÜÅ¾¥á¥«¥Ë¥º¥à
¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥È¥Ã¥×3¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¡£
¢¡1¡§Chrysalis
¿³ºº°÷¤ÏChrysalis¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖChrysalis¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¥ì¥Ù¥ë¤Î°ì´ÓÀ¤È¥â¥¸¥å¡¼¥ë¼°µï½»¹½Â¤¤Î³×¿·Åª¤ÊÀß·×¤Ë²Ã¤¨¡¢±§Ãè¤Ç¤ÎÀ½Â¤¤äÆî¶Ë¤Ç¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÁ°¤Î¾èÁÈ°÷½àÈ÷¤Î²ÁÃÍ¤Ê¤É¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Î¿¼¤µ¤Ç¿³ºº°÷¤ò¶Ã¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥¸¥å¡¼¥ë¼°¤Î¥·¥§¥ëÀß·×¤Ï½ÀÆðÀ¤ÈÀÜÂ³À¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢µ¡Ç½À¤È³ÈÄ¥À¤ÎÎ¾Êý¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£µðÂç¤Ê¥É¡¼¥à¹½Â¤¤Ï¡¢SF¤Î¸ÅÅµ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ç±Ç²èÅª¤Ê¼Á´¶¤ò²Ã¤¨¡¢·úÃÛ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á¥ÂÎ¤Î·úÂ¤ÊýË¡¤âÌÖÍå¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁ´ÂÎ·×²è¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¤Ç¤¹¡£Êü¼ÍÀþËÉ¸îÀïÎ¬¤Ï·ø¼Â¤Ç¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ê¹½Â¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤¹¡£Ê¸²½¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê½ÐÈ¯ÅÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏË¤«¤Ç»ë³ÐÅª¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ø±§Ãè¤Î¥é¥ó¥Ç¥ô¡¼¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¾ÝÄ§Åª¤ÊºîÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¤ÎÎ¾Êý¤Ø¤ÎÌÀ³Î¤Ê¾ðÇ®¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±§ÃèÁ¥Á´ÂÎ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤ÎµðÂç±§ÃèÁ¥¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¹ÖÉ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡2¡§WFP Extreme
WFP Extreme¤ÏÁí¹çÅª¤ÊÍ¥½¨À¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£°áÉþ¤äÀº¿ÀÅª¤Ê¶õ´Ö¤È¤¤¤Ã¤¿³µÇ°¤ò´Þ¤à¡¢Ê¸²½Åª¡¦¼Ò²ñÅªÂ¦ÌÌ¤ËÆÃ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÊ¸²½Åª¡¦¼Ò²ñÅªÇÛÎ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂî±Û¤·¤¿À®²Ì¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â»×Î¸¿¼¤¯Îý¤é¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤È¿³ºº°÷¤ÏÉ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤ÏÊü¼ÍÀþËÉ¸î¤Ê¤É¤ÎÀè¿Êµ»½Ñ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¥«¥×¥»¥ë¤ä¾èÌ³°÷ÀìÍÑ¤Î°áÉþ¤Ê¤É¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ê¹©É×¤¬¶Å¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿³ºº°÷¤Ï¡Ö¿Í¹©½ÅÎÏ¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¥ì¥Ù¥ë¤Î°ì´ÓÀ¤È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¹½Â¤Åª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ïµ°Æ»¾å¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡3¡§Systema Stellare Proximum
Systema Stellare Proximum¤Ï¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë±§Ãèµï½»¤Ë¤ª¤±¤ë¼Ò²ñÅª¡¦µ»½ÑÅª¡¦Ê¸²½ÅªÂ¦ÌÌ¤ò»×Î¸¿¼¤¯¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¡¢ÁÛÁüÎÏË¤«¤ÊÊª¸ì¤òÄó¼¨¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¹¡£¿³ºº°÷¤Ï¡ÖSystema Stellare Proximum¤Ïµ»½ÑÅª¡¦¼Ò²ñÅª¡¦Ê¸²½Åª¤ÊÂ¦ÌÌ¤ò¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ëË×Æþ·¿¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤«¤éÀº¿ÀÀ¤Þ¤ÇÃµµá¤¹¤ëÆÈÁÏÅª¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤Î¹â¤¤À¤Âå´Ö¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤ª¤±¤ë¶¦Í²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÌò³ä¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇö¤¤³Ì¤ò»ý¤Ä¾®ÏÇÀ±¤ÎÊªÍýÅª¤Ê¼Â¸½²ÄÇ½À¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë²þÎÉ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï±§ÃèÊü¼ÍÀþ¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë³Î¤«¤ÊÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¥ì¥Ù¥ë¤Î·×²è¤ÏÌÊÌ©¤ËÎý¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¾ÜºÙ¤«¤Ä»ë³ÐÅª¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç¡¢·Ý½ÑÅª¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±þÊçºîÉÊ¤Ï¡¢¿¼±§ÃèÀ¸³è¤Ø¤ÎÊñ³çÅª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È»íÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿³ºº°÷¤ÏÉ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£