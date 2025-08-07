スヌーピーの刻印が選べる！ソニーストア限定PEANUTSヘッドホンコレクション受付スタート
ソニーストアからPEANUTS(ピーナッツ)のキャラクターを刻印した限定コラボレーションモデルの予約受付がスタート。カスタマイズしたヘッドホンが作れちゃう。
【写真】全6モデルを見る
■毎年恒例コラボが今年もスタート！75周年記念デザインも登場
毎年恒例のソニーストア限定PEANUTSコラボレーション。完全ワイヤレスイヤホンからオーバーイヤー型まで全6モデルがラインナップし、音楽を聴くたびに大好きなPEANUTSの仲間たちがそばにいてくれる幸せを感じられる。
本コレクションの魅力は、なんといってもカスタマイズ刻印サービス！スヌーピーやウッドストック、チャーリー・ブラウンなど、おなじみのキャラクターデザインを自由に選んで、ヘッドホンやケースに刻印できる。PEANUTSが登場してから75周年という記念イヤーの今年は、一部モデルで75周年記念アイコンも選択可能に。モデルによっては左右で異なるデザインを選べるものもあるから、組み合わせを考えるだけでワクワクが止まらない。
■全6モデルを紹介！あなたにぴったりの一台は？
■「WF-C510」(1万1900円)：初めての完全ワイヤレスにぴったり！
ソニー史上最小サイズを実現した、軽量コンパクトな完全ワイヤレスヘッドホン。各約4.6グラムという驚きの軽さで、長時間つけていても疲れ知らず。4種類のキャラクターデザインから1つを選んで、左右のイヤホンと充電ケースに同じデザインを刻印できる。カラーはブルー、イエロー、ブラック、ホワイトの4色展開で、ファッションに合わせて選べるのもうれしいポイント！
■「WF-C710N」(1万9600円)：ノイズキャンセリング機能で集中力アップ！
お仕事や勉強のおともに最適な、ノイズキャンセリング機能搭載モデル。このモデルがすごいのは、ハウジング部分に8種類のデザインから2つを選んで、左右別々のデザインにできること！「右はスヌーピー、左はウッドストック」なんて組み合わせも自由自在。ケースも4種類から選べるから、あなただけのオリジナルな組み合わせを楽しめる。ホワイト、ブラック、ピンクの3色展開。
■「WH-1000XM5」(5万8100円)：最高峰の音質で音楽を堪能
高性能ノイキャンにハイレゾ高音質とソニーが誇る最上位モデルに、PEANUTS75周年記念デザインが登場！年代の異なるスヌーピーが集合したデザインや、「PEANUTS 75th Anniversary」のロゴ入りデザインなど、3種類のオリジナルデザインから選択可能。プロ仕様の高音質で、お気に入りの音楽をじっくり楽しみたい人におすすめ。ブラック、プラチナシルバー、スモーキーピンクの3色から選べる。
■「LinkBuds Fit」(3万3890円)：かわいいケースカバー付きセット！
自然な外音取り込みを実現しつつ、高性能なノイズキャンセリング機能も搭載し、「ながら聴き」に最適なLinkBuds Fitには、スヌーピーとウッドストックがプリントされたオリジナルケースカバーがセットに！上面には祝福ムード溢れるショット、下面には75周年記念ロゴがプリントされていて、持ち歩くだけでハッピーな気分になれそう。本体カラーはブラック、ホワイト、グリーン、ピンクの4色。
■「WH-CH720N」(2万4000円) / 「WH-CH520」(9700円)：新色が仲間入り！
オーバーイヤー型のヘッドホンには、3種類のキャラクターデザインから1つを選んで刻印できる。そして今回、待望の新色が追加された！WH-CH720Nにはピンク、WH-CH520にはピンクとイエローが仲間入り。パステルカラーがかわいくて、つけているだけで気分が上がること間違いなし。
■購入方法と注意点をチェック
これらのアイテムは、ソニーストアのオンラインサイト、または全国のソニーストア実店舗(銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神)とe-ソニーショップで購入可能。
刻印サービスを利用する際は、いくつか注意点があるので要チェック。まず、商品の出荷は2025年8月1日以降(LinkBuds Fitは9月上旬以降)から順次開始となる。また、刻印作業のため通常商品より配送に時間がかかってしまうのと、一度刻印した商品の変更・キャンセルはできないので、デザイン選びは慎重に。修理で交換になった場合は刻印なしの商品になってしまう点も覚えておこう。
在宅ワークのモチベーションアップに、おでかけのおしゃれアイテムに。毎日の生活にスヌーピーたちと上質な音楽をプラスして、もっとハッピーな時間を過ごしてみてはいかが？気になった人は、ぜひ「PEANUTS Collection」特設サイトをチェック！お気に入りのデザインと組み合わせを見つけて、あなただけの一台を手に入れよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
