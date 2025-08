この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「【完全保存版】JCOMネットで後悔しないための全知識を元従業員が徹底解説!これだけ見れば全てがわかります。」で、ネット回線ベストさんがJCOMネットの評判・料金・活用方法まで総ざらい。「JCOMネットって、名前はよく聞くけど実際どうなの?」という不安に、業界歴12年の立場から忖度なしの本音トークで応えた。



「JCOMネットは遅い、営業がしつこい」といった口コミについて、ベストさんは「結論、JCOMネットが遅いのではなく、ケーブル回線を使ったインターネットが遅い傾向がある」と説明。従来のFTTN(Fiber to the Node)方式は同軸ケーブルを使うことで速度が劣りがちだが、「最近はJCOMでもFTTHの純粋な光回線(Fiber to the Home)が利用でき、他社光回線と遜色ない速度が出る」と明かした。



料金に関しても、「JCOMネットの料金は他社と特段高いわけではなく、公式サイトやパンフレットだけで全プランを理解できる人はほぼいない」と指摘。戸建てではFTTH回線の10GB、5GB、1GBの選択肢があり、マンションでは1GB・320MBのケーブル回線型が主。特に「ケーブル回線の1GBコースなら下り最大1Gbps、上りも100Mbpsと実用的」と、体験談も交えて解説した。



さらに、お得な利用法について「FTTH回線が利用できるエリア、JCOM in my room物件、JCOM・au系モバイルとのセット割、特定の年齢層の割引対象者は、JCOMネットがめちゃくちゃおすすめ」と明言。「特にin my room物件で1ギガコースへのアップグレード(+1518円)は鉄板。通常より圧倒的に安く、かつ快適な通信環境が手に入る」と熱弁。



一方で「FTTNの320メガコース以下しか利用できない人、上り速度重視の人、KDDI系スマホでない人、築30年以上のマンション住まい」は、JCOMネットを選ぶリスクも冷静に指摘。「住環境や利用スタイル次第で最適解は変わるので、必ず公式サイトのエリア検索で自分の住まいに合うプランを確認した方がいい」とアドバイスを送った。



最後にケーブルネット1ギガコースの実測データも披露。「下りは690Mbps、上りは71Mbps。体感的にもYouTube視聴やネット検索、写真のアップロード程度なら困る場面はほぼない」と述べ、「JCOMネットは悪い噂が先行しがちだが、実は回線や物件を選べば、十分安定&安価。自分に合った最適な通信環境を見つけてほしい」と視聴者へのエールで締めくくった。