¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¡£°ÛÊÑ¤¬½±¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×È¢º¬±ØÅÁ¤ÇÅÓÀÚ¤ì¤¿¥¿¥¹¥¡Ä¤½¤ì¤Ç¤âºÆ¤Ó¡Ö»³ÅÐ¤ê¡×¤ËÄ©¤ó¤À½çÂç4Ç¯À¸¤òÆÍ¤Æ°¤«¤·¤¿»³¤Î¿À¤Î¸ÀÍÕ
¿Í¡¹¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ëÂÎ¸³¤ò¤·¤¿Åö»ö¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¤äµ®½Å¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¤¤¤«¤Ë¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¿Í´Ö¤Ï¤¤¤«¤ËÀÈ¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¶¯¤¤¤Î¤«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û½çÅ·Æ²Âç³Ø¤ÇÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¿¥¹¥
º£¤Ç¤ÏÀµ·î¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤¿È¢º¬±ØÅÁ¤Î¥¹¥¿ーÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¾®ÌîÍµ¹¬¤µ¤ó¤¬Ì£¤ï¤Ã¤¿ºÃÀÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¤Î¿ÍÀ¸¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¥´ー¥ë¤Þ¤Ç500¥áー¥È¥ë
¤Þ¤Ã¤¹¤°Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤ËÂÎ¤¬·¹¤¡¢±¦¤Øº¸¤Ø¤È¼Ø¹Ô¤¹¤ë¡£°Õ¼±¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£±èÆ»¤ÎÀ¼±ç¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¡£¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¿¥¹¥¤À¤±¤Ï¤Ä¤Ê¤°¡×¡£¤½¤ì¤·¤«Æ¬¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
´ÑµÒ¤ÎÈáÌÄ¤È¤È¤â¤ËÏ©¾å¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£ÅÓÃæ´þ¸¢¤ò¼¨¤¹¡ÖÀÖ´ú¡×¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¡£ºÆ¤ÓÁö¤í¤¦¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡£¶¥µ»±¿±Ä°Ñ°÷¤Ë¹Ô¤¯¼ê¤ò¼×¤é¤ì¡¢ºÂ¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤Ê¤ó¤À¡×¡£´ÆÆÄ¤ÎÃçÂ¼ÌÀ¤µ¤ó¤Ë¸ª¤òÊú¤«¤ì¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯»öÂÖ¤¬¤Î¤ß¹þ¤á¤¿¡£¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£½çÅ·Æ²Âç¤ÎÏ¢ÇÆ¤ÎÌ´¤¬¾Ã¤¨¤¿¡£¥´ー¥ë¤Þ¤Ç¡¢¤ï¤º¤«500¥áー¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
Àµ·î¤Î¹ñÌ±Åª¤ÊÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤¿È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬Èá·à¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÁÛÁü¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾®Ìî¤µ¤ó¤Ï18°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â½ç°Ì¤ò¾å¤²¤è¤¦¡×¤È¶î¤±½Ð¤·¤¿¡£
Ã´¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´10¶è´Ö¤Î¤¦¤Á¡¢É¸¹â874¥áー¥È¥ë¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤ë£µ¶è¡£²á¹ó¤Ê¤¦¤¨¡¢µ÷Î¥¤â23¡¦4¥¥í¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÈºÇÄ¹¤Ç¡¢½ç°ÌÊÑÆ°¤¬·ã¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö£µ¶è¤òÀ©¤¹¤ë¼Ô¤ÏÈ¢º¬¤òÀ©¤¹¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëºÇ½ÅÍ×¶è´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¸ûÇÛ¤Î¤¤Ä¤¤ºä¤ò·Ú²÷¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¼ê±þ¤¨ÄÌ¤ê¡¢£¶¿Í¤òÈ´¤µî¤Ã¤¿¡£¾å¤ê¤ÎºÇ½ªÈ×¤Î»Ä¤ê£´¥¥íÉÕ¶á¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÁ°Êý¤ÎÁª¼ê¤ò¤È¤é¤¨¤ë¡£
¤½¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥Ã¤ÈÁ´¿È¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤ÆÌ£¤ï¤¦´¶³Ð¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤òÀ©¸æ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤ß¤ë¤ß¤ëÁ°¤ÎÁª¼ê¤ÎÇØÃæ¤¬±ó¤¶¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¾®Ìî¤¬Î¥¤ì¤¿¤¾¡×¡£Â¾¹»¤Î´ÆÆÄ¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤¯¡£
ºÇ¹âÃÏÅÀ¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢¼Ø¹Ô¤·»Ï¤á¤¿¡£¶î¤±´ó¤Ã¤¿´ÆÆÄ¤«¤é¿å¤òÅÏ¤µ¤ì¡¢¸ý¤Ë´Þ¤ó¤À¡£¡ÖÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤È¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¶þ¿¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤±¤¤¤ì¤ó¤¹¤ëµÓ¤Ï¡¢È¿¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¦¤Þ¤¯¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö²¿¤È¤·¤Æ¤â¥´ー¥ë¤Þ¤Ç¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
É¨¤ËÎÏ¤¬Æþ¤é¤º¡¢²¼¤êºä¤ÇÂÎ¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Á°¤Ë¤Ä¤ó¤Î¤á¤ë¤è¤¦¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¡£¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¡£°ÛÊÑ¤¬½±¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Ãæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¶«¤Ö¡£
¡Ö±³¤À¤í¡×¡£²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤¿£Ï£Â¤Îº£°æÀµ¿Í¤µ¤ó¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÁ°Ç¯¡¢£µ¶è¤Ç¿·µÏ¿¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¡¢½çÅ·Æ²Âç¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤Æ¡Ö»³¤Î¿À¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿º£°æ¤µ¤ó¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¶è´Ö¾Þ¤òÁÀ¤¨¤ë¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¸åÇÚ¤¬¤Ø¤¿¤ê¹þ¤à»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¾®Ìî¤µ¤ó¤Ï¿Ì¤¨¤Ê¤¬¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£É¬»à¤ËÂ¤òÁ°¤Ë±¿¤ó¤À¡£¡ÖÊâ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¹Ô¤³¤¦¡×¡£´ÆÆÄ¤¬È¼Áö¤·¤Ê¤¬¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡£20ÉÃÂ¤é¤º¤ÇºÆ¤ÓÅ¾ÅÝ¤·¤¿¡£
Çç¤Ã¤Æ¤Ç¤â¿Ê¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¤ä¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢´ÆÆÄ¤Î¼ê¤¬ÇØÃæ¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¥ìー¥¹¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤³¤È¤ò½é¤á¤Æ¸ç¤ë¡£»Ë¾å£¹ÅÙÌÜ¤ÎÅÓÃæ´þ¸¢¤À¤Ã¤¿¡£
µßµÞ¼Ö¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¼êÂ¤ÏÎä¤¨ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®ーÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÄã·ìÅü¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢Áö¤ëÁ°¤Ë¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê°ì¤Ä¤È±ÉÍÜÊäµëÍÑ¤Î¥¼¥êー¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡£
¡Ö»³¤Î¿À¡×¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ
½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¶¥µ»¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿·²ÇÏ¸©¤ÎÉÙ»Î¸«Â¼¡Ê¸½¡¦Á°¶¶»Ô¡Ë¤Ç¡¢Â¤ÎÂ®¤¤¾®³Ø£µ¡¢£¶Ç¯À¸¤¬Æþ¤ì¤ëÎ¦¾å¥Áー¥à¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£Ä¹µ÷Î¥Áö¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÈÖµ±¤±¤ë¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£
ËèÇ¯Àµ·î¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ëÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÌ´¸«¤¿¡£Á°¶¶°é±Ñ¹â¹»¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ç³èÌö¤·¡¢²¸»Õ¤«¤éÊì¹»¤Î½çÅ·Æ²Âç¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¡£¤Û¤«¤Î¶¯¹ë¹»¤«¤é¤âÍ¶¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢º£°æ¤µ¤ó¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÍÎÏ¤ÊÁª¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
£±Ç¯¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î£·¶è¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢¶è´Ö£²°Ì¤Î¹¥Áö¤ò¸«¤»¤ë¡£¡ÖÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë20¥¥í¤Ç¡¢°ìÅÙ¤â±èÆ»¤«¤é¤ÎÀ¼±ç¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¡£ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤òÈ©¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡×
Îý½¬¤Ç¤Ïº£°æ¤µ¤ó¤ÈÁÈ¤à¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¿ÈÄ¹£±¥áー¥È¥ë70¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å55¥¥í¤ÎÂÎ³Ê¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¡£ÅÐ¤ê¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤â»÷¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö»³¤Î¿À¡×¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£Á°Ìë¤Ë¿¼¼ò¤·¤Æ¤â¡¢Îý½¬¤Ç¼ê¤òÈ´¤¯»Ñ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
º£°æ¤µ¤ó¤Ï¸åÇÚ¤Ë¤âÉÑÈË¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤âÉÔ°Â¤Ê¤ó¤À¡×¡£Âç²ñÁ°¤Î¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢Ãç´Ö¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤ÆÁÊ¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¥¨ー¥¹¶è´Ö¤Î£²¶è¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿£²Ç¯¤Î»þ¡¢¡ÖÎ¦¾å¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤Î´î¤Ó¡×¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£¼ç¾¤Îº£°æ¤µ¤ó¤¬¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢¥Áー¥à¤Ï£¶Ç¯¤Ö¤ê11²óÌÜ¤ÎÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¥´ー¥ë¤ÎÅìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤ÇÃç´Ö¤ÈÊú¤¹ç¤Ã¤¿¡£
10¿Í¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î¤¦¤Á¡¢Â´¶È¤·¤¿£´Ç¯À¸¤é£·¿Í¤¬È´¤±¡¢07Ç¯¤Ï£³Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é¼çÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¡££µ·î¤Î´ØÅì³ØÀ¸Î¦¾å¶¥µ»ÂÐ¹»Áª¼ê¸¢¤Ç¡¢£±Ëü¥áー¥È¥ë¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Î£²°Ì¡£Àä¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£°æ¤Î¸å¡¢»³ÅÐ¤ê¤òÂ÷¤»¤ë¤Î¤Ï¾®Ìî¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¡£ÃçÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÇÏÎÏ¤Î¤¢¤ëÁö¤ê¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¶¯¤µ¡¢Â¤Î±¿¤ÓÊý¡Ä¡Ä¡£ÅÐ¤ê¤ËÅ¬À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
½Å°µ¡¢ÄË¤ß»Ï¤á¤¿²£Ê¢
½çÄ´¤À¤Ã¤¿»õ¼Ö¤Ï¡¢£µ¶è¤òÁö¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½©º¢¤Ë¶¸¤¤»Ï¤á¤ë¡£¡Öº£°æ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÁö¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¡£ÉÔ°Â¤Ë½±¤ï¤ì¡¢Îý½¬Ãæ¡¢µÞ¤Ë²£Ê¢¤¬ÄË¤ß»Ï¤á¤¿¡£ÉÝ¤¯¤Æ¿©»ö¤ò½½Ê¬¤Ë¤È¤ì¤Ê¤¤¡£
£±Æü¤Ë4000¥¥í¥«¥í¥êーÄøÅÙ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ò¤É¤¤»þ¤Ï¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê°ì¤Ä¡ÊÌó170¥¥í¥«¥í¥êー¡Ë¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Áö¤ê½Ð¤¹¤ÈÊ¢¤¬¥¥ê¥¥ê¤ÈÄË¤ó¤À¡£
´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢º¸Â¤Î¥¢¥¥ì¥¹ç§(¤±¤ó)¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡×¡£Àº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£·èÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¥ìー¥¹Ä¾Á°¡¢£²¶è¤òÁö¤ëÍ½Äê¤Î£´Ç¯À¸¥¨ー¥¹¤Î¸Î¾ã·ç¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬»³ÅÐ¤ê¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤â¤·¡¢ÅÓÃæ¤ÇÊ¢ÄË¤¬µ¯¤¤¿¤é¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£¼è¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤¬¡¢Âç°ìÈÖ¤Ç¤Î¿©»öÀ©¸Â¡£º£¤Ê¤éÌµËÅ¤À¤È¤ï¤«¤ë¡£¡Ö¸å²ù¤·¤«¤Ê¤¤¡£¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢´þ¸¢¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
´¿´î¤ÎÍ¥¾¡¤«¤é£±Ç¯¤Ç¡¢Å·¹ñ¤«¤éÃÏ¹ö¤Ø¤ÈÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ¤Î½ÐÍè»ö¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÓÃæ´þ¸¢¤ò¡¢¼«Ê¬¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Ï¡£¤½¤Î¸å¤Îµ²±¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£´ÆÆÄ¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤â¡¢Âº·É¤¹¤ëº£°æ¤µ¤ó¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤µ¤¨¤â¡£
ÃçÂ¼¤µ¤ó¤Ï²ù¤ä¤à¡£¡Ö¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤Î¸Î¾ã¤ä½ÐÃÙ¤ì¤Ç¾®Ìî¤Ë²á¾ê¤Ê½Å°µ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÂÎÄ´¤Ë¤â¤Ã¤Èµ¤¤òÇÛ¤ê¡¢¿©»ö¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Þ¤ÇÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×
¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï³°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤â·ù¤À¤Ã¤¿¡££´Ç¯¤Ç¼ç¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ê¢ÄË¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢¼«Ê¬¤ÎÁö¤ê¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤Î¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ð¤«¤ê¤¬Êç¤Ã¤¿¡£·ìÎ®¤òÎÉ¤¯¤¹¤ëÌô¤ò°û¤à¤È¡¢°Â¿´´¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¾É¾õ¤¬´ËÏÂ¡£Á´¤Æ¤òÇØÉé¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãç´Ö¤òÍê¤ë¤³¤È¤â³Ð¤¨¡¢ÉüÄ´¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¥¨ー¥¹¤ò¤É¤³¤ÇÁö¤é¤»¤ë¤«¡£ÃçÂ¼¤µ¤ó¤ÏÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤¿¡£¡Ö¾®Ìî¤Ï¤³¤ì¤«¤é¼Â¶ÈÃÄ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¡£²áµî¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£È¢º¬¤Î¼Ú¤ê¤ÏÈ¢º¬¤ÇÊÖ¤·¤Æ¡¢¼ºÇÔ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£Æ±¤¸£µ¶è¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¡£
£²ÅÙÌÜ¤Î¤¢¤Î¾ì½ê¤Ø
¡Ö¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡£09Ç¯£±·î£²Æü¡¢Ê¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¾®ÅÄ¸¶Ãæ·Ñ½ê¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¿©»ö¤â½½Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸åÈø¤Î23°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¾Ç¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁö¤ê¤ËÅ°¤·¤í¡£¤ªÁ°¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤À¡×¡£Ä«¡¢º£°æ¤µ¤ó¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ò¶»¤ËÁö¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹ÄÌ¤ê¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤ò¹ï¤ßÂ³¤±¡¢²÷Ä´¤ËÅ·²¼¤Î¸±¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¢¤ÎÆü¡¢µÞ¤ËÎÏ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê¤¬¶á¤Å¤¯¡£ºÆ¤ÓÂ¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¿¤«¡×¤È°Ì´¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¡£ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ50¥áー¥È¥ë¤Û¤ÉÁö¤ë¤È¡¢°ãÏÂ´¶¤Ï¾Ã¤¨¤¿¡£»×¤¤²á¤´¤·¤À¤Ã¤¿¡£±ýÏ©¤Î¥´ー¥ë¥Æー¥×¤òÀÚ¤ë¤È¡¢Ãç´Ö¤ËÊú¤¤«¤«¤¨¤é¤ì¤¿¡£¿´¤ÎÄì¤«¤é¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡£¡ÖÁö¤ê¤¤Ã¤¿¤¾¡×¡£¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿º£°æ¤µ¤ó¤ÏÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿´é¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ÀÍÍ¤¬Í¿¤¨¤¿¸·¤·¤¤»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿»Ñ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤Ï¤¤Ã¤Èº£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ËÀ¸¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥¿¥¤¥à¤Ï¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡Ö£²ÂåÌÜ»³¤Î¿À¡×¡¢ÅìÍÎÂç³Ø¤ÎÇð¸¶ÎµÆó¤µ¤ó¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ²¡¹¤Î¶è´Ö£²°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
ºÃÀÞ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÃË¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡£ÆüÀ¶¿©ÉÊ¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ£±Ç¯ÌÜ¤Î10Ç¯¤Î¸µÆü¡¢·²ÇÏ¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³±ØÅÁ¡£¥¢¥ó¥«ー¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢¥Áー¥à½éÍ¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Î¾¿Æ¤äÍ§¿Í¤é¤¬¸«¼é¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¤Î¾å½£Ï©¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ÎÁö¤ê¡£ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ýー¥º¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥´ー¥ë¥Æー¥×¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤¾¡×¡£¤è¤¦¤ä¤¯ÅÓÃæ´þ¸¢¤Î¼öÇû¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£
15Ç¯ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î5000¥áー¥È¥ë£´°ÌÆþ¾Þ¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢19Ç¯¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¡£¿ÍÀ¸¤Î¿·¤¿¤ÊÉñÂæ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢»ØÆ³¼Ô¤ÎÆ»¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤è¤ê¡¢¼ã¤¤¿Í¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¡×
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¡¢·ÄØæ¹â¹»¤Î¥³ー¥Á¤ò·Ð¤Æ23Ç¯½Õ¡¢Êì¹»¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¹â¹»¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÃË»Ò¤Î±ØÅÁ´ÆÆÄ¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ØÆ³¤·¤¿À¸ÅÌ¤¬ÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¡¢¥¿¥¤¥à¤ò½Ð¤·¤¿½Ö´Ö¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£¡Ö²÷´¶¤Ç¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤¦¡£
»î¹Ôºø¸í¤ÇÆ»¤Ï¤Ò¤é¤±¤ë
ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤Ë¹Í¤¨¤ëÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤µ¤»¤ë¤³¤È¡£¼«Ê¬¤è¤êºÍÇ½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤º¡¢¿¤ÓÇº¤àÁª¼ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÀäÂÐ¤ËÂ®¤¯¤Ê¤ëÊýË¡¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡£ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤Æ»î¹Ôºø¸í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤«¡¢Æ»¤Ï¤Ò¤é¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
24Ç¯£µ·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ø¶È»²´Ñ¤Ç¡¢ÅÓÃæ´þ¸¢¤·¤¿»þ¤Î±ÇÁü¤òÎ®¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤è¤¦¤ä¤¯¡¢ÌÜ¤òÇØ¤±¤º¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤É¤óÄì¤ËÍî¤Á¤Æ¤â¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
ÅØÎÏ¼¡Âè¤Ç¼ê¤¬ÆÏ¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ²Ú¤ä¤«¤ÊÉñÂæ¨¡¨¡¡£¤½¤ì¤¬È¢º¬±ØÅÁ¤À¤È»×¤¦¡£Í¥¾¡¤â¼ºÇÔ¤âÌ£¤ï¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¶µ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¤Ã¤È¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¶µ¤¨»Ò¤ËÁö¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¡ÖËÍ¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÇÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¾Ð´é¤Ç¤³¤¦ÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤¢¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¸åÆ£ÎÍÊ¿¡¦ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò²ñÉô¡Ö¤¢¤ì¤«¤é¡×¼èºàÈÉ
¡Ø¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¤Î¿ÍÀ¸¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë
ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò²ñÉô¡Ö¤¢¤ì¤«¤é¡×¼èºàÈÉ
2025Ç¯5·î19Æü
1,034±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
240¥Úー¥¸
ISBN¡§ 978-4106110894
Âç¿Íµ¤¥²ー¥à¡Ö¤×¤è¤×¤è¡×¤ò¼º¤Ã¤¿¥×¥í¥°¥é¥Þー¡¢ÌîÌÐ¤ò¥á¥¸¥ãー¤ËÎ®½Ð¤µ¤»¤¿£³£°£°¾¡Åê¼ê¡¢È¢º¬±ýÏ©¤Î¥´ー¥ëÌÜÁ°¤ÇÅÝ¤ì¤¿Âç³ØÀ¸¡¢ÀÐ´ïÈ¯·¡¤Î¡Ò¿À¤Î¼ê¡Ó¤ËñÙ¤µ¤ì¤¿¸¦µæ¼Ô――¡£¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¤¬¤Ä¤¤¤Æ²ó¤ë¤¬¡¢¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÉÔ±¿¤ä¼ºÇÔ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¿Í¡¹¤Ï¡¢¤½¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ²¿¤ò»×¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤âÂ³¤¯Ä¹¤¤¿ÍÀ¸¤ò¤É¤¦À¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëµ°À×¤È¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤¯¿Íµ¤Ï¢ºÜ¡¢ÂÔË¾¤Î¿·½ñ²½¡ª
¡ÊÌÜ¼¡¡Ë
¡¡¤Ï¤¸¤á¤Ë
£±¡¡¡Ö¤×¤è¤×¤è¡×À¸¤ó¤À²ñ¼Ò¤¬¤Ï¤¸¤±¡¢¾Ã¤¨¤¿¥ï¥±
£²¡¡»³°ì¸µ£Î£ï¡¥£±±Ä¶È¥Þ¥ó¡¢ºÆ½¢¿¦Àè¤Ç¤Ï¡ÖºÇÄã¤Ê¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¡×¤Ë
£³¡¡Ê¸Ì±·Ù´±¤¬¤Þ¤¤¤¿¼ï――Â©»Ò¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë½Þ¤¸¤¿
£´¡¡¡ÖÌîÌÐ¤ò¥á¥¸¥ãー¤ËÎ®½Ð¤µ¤»¤¿¡×£³£°£°¾¡Åê¼ê¡¢Ì¾´ÆÆÄ¤Ë¤¢¤é¤º
£µ¡¡µ»½Ñ¤ÏÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ ¡Ö°ìÂÀÏº¡×vs¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡Ö¥ïー¥É¡×
£¶¡¡Ê¬Î¥¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¥É¥¯¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ù¥È¤µ¤ó¤ò¼º¤Ã¤¿
£·¡¡ÆüËÜ½é¤ÎÀ¸ÂÎ´Î°Ü¿¢¡¢¼¹Åá°å¤Î¡Ö·èÃÇ¡×
£¸¡¡Î¢ÀÚ¤é¤ì¤¿Ì¾´ÆÆÄ¡¡´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¥é¥°¥ÓーÉô¤ÎÃ¾¤Ó
£¹¡¡¡Ö¤¢¤ÎÆü¡×¡Ö¤¢¤ÎÆü¡¹¡×¤ò±Û¤¨¤Æ¡¡»°Î¦Å´Æ»¤Ï¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë
10¡¡Ãæ¹ñ¤ÇÆÍÁ³¹´Â«¡¢£²£²£·£¹Æü´Ö¤Î¶ìÆñ
11¡¡½é¤Î¡Ö¥»¥¯¥Ï¥éÁÊ¾Ù¡×¸¶¹ð£Á»Ò¤¬¼ÂÌ¾¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿Æü
12 ¡Ö¤ªÁ°¤Ï¥°¥ë¤«¡¢¥Ð¥«¤«¡×¡Ò¿À¤Î¼ê¡Ó¤Ë¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¸¦µæ¼Ô¤Î£²£°Ç¯
13¡¡½÷»Ò¤è¸«¤Æ¤¯¤ì¡ª¡Ö¥¦¥©ー¥¿ー¥Üー¥¤¥º¡×Éô°÷¤¿¤Á¤Î¿ÊÏ©
14¡¡¶äºÂ¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É£±¹æÅ¹¡¢¤ªµÒ¤¬Íè¤Ê¤¤Æü¡¹
15¡¡¡Ö¹Ã»³»ö·ï¡×ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡Ö±Ù¤Ã¤Á¤ã¤óÀèÀ¸¡×¤Î£µ£°Ç¯
16¡¡±¿±Ä¥ß¥¹¤Ç¼º³Ê¡¡ÌÜÁ°¤Ç¡Ö¸ÞÎØÆâÄê¡×¤òÆ¨¤·¤¿¶¥Êâ¥¨ー¥¹
17¡¡¡ÖÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¡×¤¬½ÐÈ¯ÅÀ¡¢·Ù»ëÄ£½é¤Î²Ê³ØÁÜºº´±
18¡¡È¢º¬±ØÅÁ¡¢ÅÓÀÚ¤ì¤¿¥¿¥¹¥¡¡ºÆ¤Ó¡Ö»³ÅÐ¤ê¡×¤ËÄ©¤ó¤À½çÂç£³Ç¯À¸
19¡¡¡Ö·ü¾ÞÀ¸³è¡×¾è¤ê±Û¤¨¡¡´î·àÇÐÍ¥¤Î¡Ö¼«Ê¬¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×
20¡¡Ä©Àï¼Ô£²Ëü¿Í¡Ö¥¢¥á¥ê¥«²£ÃÇ¥¦¥ë¥È¥é¥¯¥¤¥º¡×Í¥¾¡¼Ô¤Î³Ð¸ç
¡¡¤ª¤ï¤ê¤Ë