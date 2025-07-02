¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¹¥¤¤Ê¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¤Î¶ñ¡×Æþ¤ê¡ª¡¡¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡ÖÂç¤¤Ê¤ª¤à¤¹¤Ó ËÍ¤ÎÇß¤ª¤«¤«¡×È¯ÇäÃæ
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡×½êÂ°¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¹¥¤¤Ê¤ª¤à¤¹¤Ó¤Î¶ñ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÇß¡×¤È¡Ö¤ª¤«¤«¡×¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¤à¤¹¤Ó¡ÖÂç¤¤Ê¤ª¤à¤¹¤Ó ËÍ¤ÎÇß¤ª¤«¤«¡×¤ò¡¢7·î1Æü¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¡Ö¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï2025Ç¯2·î¡¢Æ±¼Ò¤Î¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤Ë½¢Ç¤¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡ÈºÇ¶¯¤ª¤à¤¹¤ÓÂÇÀþ¡É¤È¤·¤ÆÂçÃ«Áª¼ê¼«¿È¤¬Æ±¼Ò¤Î9¼ïÎà¤Î¤ª¤à¤¹¤Ó¤ò»î¿©¤·¡¢ÂÇÀþ¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë¡Ö4ÈÖ¡×¤ËÁª¤ó¤À¡ÖÇß¡×¤È¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬¹â¹»À¸»þÂå¤Ë¡Ö¹¥¤¤Ê¤ª¤à¤¹¤Ó¤Î¶ñ¡×¤È¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë²óÅú¤·¤¿¡Ö¤ª¤«¤«¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°ìÉÊ¡£½ÅÎÌ¤Ï¡¢ÄêÈÖ¼ê´¬¤ª¤à¤¹¤Ó¤ÎÌó1.5ÇÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡»î¿©¤ÎºÝ¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¤ª¤à¤¹¤Ó¤Ê¤ó¤Æµ×¡¹¡ª¡×¡ÖÌÂ¤¦¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎÌ£¤ò³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤éÂÇÀþ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡Ö¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª ¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ê¥Ã¥×·Ï¤Ë¡¢Ì£¤¬Ç»¤¤¤á¤Î¤ª¤à¤¹¤Ó¤òÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢4ÈÖ¤ÎÇß¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤µ¤»¤ë¡£1ÈÖ¤È7ÈÖ¤¬ÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²òÀâ¡£Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¡È¤ª¤à¤¹¤ÓÂÇÀþ¡É¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï320±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡ÊÌó1Ëü6300Å¹¡Ë¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£