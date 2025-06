【CRISIS CORE -FINAL FANTA SY VII- R EU NION】 セール期間:7月2日23時59分まで

スクウェア・エニックスは、アクションRPG「CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION」のNintendo Switch版を、マイニンテンドーストアにて割引価格で販売している。期間は7月2日23時59分まで。

本作は、「クライシス コア -ファイナルファンタジーVII-」のリマスター作品。グラフィックのHD化はもとより、登場キャラクターをはじめとする全ての3Dモデルが一新されているほか、フルボイスへの対応や新たにアレンジされた楽曲などにより、波乱に満ちた物語がより鮮やかに描かれている。

今回の割引率は50%OFFとなっており、期間中は3,410円で購入できる。

□マイニンテンドーストア「CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION」のページ

(C) 2007, 2008, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA