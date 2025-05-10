¡Ú¥¹¥È6ÉôÌçTOP8·èÄê¡ÛºòÇ¯¤ÎÇÆ¼ÔMenaRD¡¢SFL¤òÊ¨¤«¤»¤¿¤Ò¤°¤Á¡¢¤â¤â¤Á¡¢Leshar¤Ê¤É8¿Í¤¬FINAL¿Ê½Ð¡ª¡ÖEVO Japan 2025¡×2ÆüÌÜÂ®Êó
2025Ç¯5·î9Æü¤«¤é11Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Î3Æü¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅÃæ¤Î¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î³ÊÆ®¥²¡¼¥àÂç²ñ¡ÖEVO Japan 2025 presented by ¥ì¥Ð¥Æ¥Ã¥¯¡×(°Ê²¼¡ÖEVO Japan 2025¡×)¡£2ÆüÌÜ¤Î5·î10Æü¡¢¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼6¡ÙÉôÌç¤Ç¤Ï¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£EVO Japan 2025¤Î¥á¥¤¥ó7¥¿¥¤¥È¥ëÃæºÇÂ¿¤Î6653Ì¾¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¥¹¥È6ÉôÌç¤Ç¡¢ºÇ½ªÆü¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë8Ì¾¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂç²ñ¾Þ¶âÁí³Û¤Ï1500Ëü±ß
¢£2024Í¥¾¡¤ÎMenaRDÁª¼ê¤äSFL¤Ç³èÌö¤Î¤â¤â¤ÁÁª¼ê¤é8Ì¾¤¬ºÇ½ªÆü¤Ø
¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥µ¥¤¥É¤Ç¤Ï¡¢¤â¤â¤ÁÁª¼ê¡¢¤ê¤å¤¦¤¤ÁÁª¼ê¡¢MenaRDÁª¼ê¡¢¤¢¤¤éÁª¼ê¤Î4Ì¾¤¬ÌµÇÔ¤Ç¤ÎºÇ½ªÆü¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤ÎMenaRDÁª¼ê¤ÏºòÇ¯¤ÎEVO Japan 2024¥¹¥È6ÉôÌç¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤Ç¡¢EVO JapanÏ¢ÇÆ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
¥ë¡¼¥¶¡¼¥º¥µ¥¤¥É¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Ð¤ä¤óÁª¼ê¡¢¤Ò¤°¤ÁÁª¼ê¡¢NLÁª¼ê¡¢LesharÁª¼ê¡£¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë»þÅÀ¤ÇÍ£°ì¤Î½÷À¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤ã¤ó¤ÔÁª¼ê¤Ï¥ë¡¼¥¶¡¼¥º¥é¥¦¥ó¥É3¤Ç¤Ò¤°¤ÁÁª¼ê¤Ë1-2¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÀË¤·¤¯¤âÃÅ¾å¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¥ë¡¼¥¶¡¼¥º¤ÎºÇ½ªÀï¤Ï¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎSFL¤Ç´Ú¹ñ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ»²Àï¤·³èÌö¤·¤¿LesharÁª¼ê¤È¡¢¥¶¥ó¥®¥¨¥Õ»È¤¤¤È¤·¤ÆSFL¤òÊ¨¤«¤»¤¿ÈÄ¶¶¥¶¥ó¥®¥¨¥ÕÁª¼ê¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¡£ÀïÁ°¤ÎÍ½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤Æ¥Æ¥ê¡¼¤ò»ÈÍÑ¥¥ã¥é¤ËÁª¤ó¤ÀLesharÁª¼ê¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÈÄ¶¶¥¶¥ó¥®¥¨¥ÕÁª¼ê¤¬¼è¤êÊÖ¤·1-1¤Ø¡£¥Õ¥ë¥é¥¦¥ó¥É¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎÀï¤¤¤òºÇ¸å¤ÏLesharÁª¼ê¤¬¤·¤Î¤®¤¤êºÇ½ªÆü¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
TOP8¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿8Áª¼ê¤Ï¡¢Í¥¾¡¤ÈÍ¥¾¡¾Þ¶â175Ëü±ß¤ò¤«¤±¤ÆºÇ½ªÆü¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ËÎ×¤à¡£
¢£EVO Japan 2025 ¥¹¥È6ÉôÌç TOP8
¡ã¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥µ¥¤¥É¡ä
¤â¤â¤Á
¤ê¤å¤¦¤¤Á
MenaRD
¤¢¤¤é
¡ã¥ë¡¼¥¶¡¼¥º¥µ¥¤¥É¡ä
¤³¤Ð¤ä¤ó
¤Ò¤°¤Á
NL
Leshar
¢£¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡ÖEVO Japan¡×¤È¤Ï¡©
¡ÖEVO Japan¡×¤Ï¡¢ËèÇ¯¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Î³ÊÆ®¥²¡¼¥àÂç²ñ¡ÖEVO¡×¤ÎÍýÇ°¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÇÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡£EVO Japan 2025¤Ç¤Ï¡¢²¼µ7ºîÉÊ¤ò¥á¥¤¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÁª½Ð¡£1on1(¸Ä¿ÍÀï)¤Ç¤Ï³Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¾Þ¶â³Û¤¬ÊÑÆ°¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë´Ö¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë6653Ì¾¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼6¤ÎÍ¥¾¡¾Þ¶â¤Ï175Ëü±ß¤Ë¡£5on5(ÃÄÂÎÀï)¤Ç¤Ï³Æ¥¿¥¤¥È¥ë50Ëü±ß¤º¤Ä¤ÎÍ¥¾¡¾Þ¶â¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢7¥¿¥¤¥È¥ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤ÏºòÇ¯¤Î1400Ëü±ß¤ò¾å²ó¤ë1500Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥á¥¤¥ó¥¿¥¤¥È¥ë
¡ã1on1¡ä
¡¦¡Ø¥°¥é¥ó¥Ö¥ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥ô¥¡¡¼¥µ¥¹ -¥é¥¤¥¸¥ó¥°-¡Ù
¡¦¡ØGUILTY GEAR -STRIVE-¡Ù
¡¦¡ØTHE KING OF FIGHTERS XV¡Ù
¡¦¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼6¡Ù
¡¦¡ØTEKKEN 8¡Ù
¡ã5on5¡ä
¡¦¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼III 3rd STRIKE -Fight for the Future-¡Ù
¡¦¡ØVirtua Fighter 5 R.E.V.O.¡Ù
¢£¥Ð¡¼¥Á¥ã¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¬¥á¥¤¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡£EVO Japan½é¤Î5on5·Á¼°¤òºÎÍÑ
EVO Japan 2025¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ¹¹ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¥á¥¤¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤ÏºòÇ¯¤Î¡ÖUNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes¡×¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë·Á¤Ç¥Ð¡¼¥Á¥ã¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡ÖVirtua Fighter 5 R.E.V.O.¡×¤¬ºÎÍÑ¡£3D³ÊÆ®¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ30Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¿Íµ¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï¥·¥ê¡¼¥º´°Á´¿·ºî¡ØNew VIRTUA FIGHTER¡ÙProject¤Î»ÏÆ°¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÁ´ÂÎ¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼III 3rd STRIKE -Fight for the Future-¤ÈVirtua Fighter 5 R.E.V.O.¤Î2¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢1ÂÐ1¤Î¸Ä¿ÍÀï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Æ¥Á¡¼¥à5¿ÍÊÔÀ®¤Ë¤è¤ë¡Ö5on5¡×·Á¼°¤ÎÃÄÂÎÀï¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£¤³¤ì¤ÏEVO Japan¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Æ¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëEVO¥·¥ê¡¼¥ºÄÌ¤¸¤Æ¤â½é¤Î»î¤ß¤À¡£7¥¿¥¤¥È¥ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼Áí¿ô¤Ï9875Ì¾¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ò¾å²ó¤ëµ¬ÌÏ¤ÇÇ®¤¤Àï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£2024Í¥¾¡¤ÎMenaRDÁª¼ê¤äSFL¤Ç³èÌö¤Î¤â¤â¤ÁÁª¼ê¤é8Ì¾¤¬ºÇ½ªÆü¤Ø
¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥µ¥¤¥É¤Ç¤Ï¡¢¤â¤â¤ÁÁª¼ê¡¢¤ê¤å¤¦¤¤ÁÁª¼ê¡¢MenaRDÁª¼ê¡¢¤¢¤¤éÁª¼ê¤Î4Ì¾¤¬ÌµÇÔ¤Ç¤ÎºÇ½ªÆü¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤ÎMenaRDÁª¼ê¤ÏºòÇ¯¤ÎEVO Japan 2024¥¹¥È6ÉôÌç¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤Ç¡¢EVO JapanÏ¢ÇÆ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
¥ë¡¼¥¶¡¼¥º¥µ¥¤¥É¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Ð¤ä¤óÁª¼ê¡¢¤Ò¤°¤ÁÁª¼ê¡¢NLÁª¼ê¡¢LesharÁª¼ê¡£¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë»þÅÀ¤ÇÍ£°ì¤Î½÷À¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤ã¤ó¤ÔÁª¼ê¤Ï¥ë¡¼¥¶¡¼¥º¥é¥¦¥ó¥É3¤Ç¤Ò¤°¤ÁÁª¼ê¤Ë1-2¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÀË¤·¤¯¤âÃÅ¾å¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¥ë¡¼¥¶¡¼¥º¤ÎºÇ½ªÀï¤Ï¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎSFL¤Ç´Ú¹ñ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ»²Àï¤·³èÌö¤·¤¿LesharÁª¼ê¤È¡¢¥¶¥ó¥®¥¨¥Õ»È¤¤¤È¤·¤ÆSFL¤òÊ¨¤«¤»¤¿ÈÄ¶¶¥¶¥ó¥®¥¨¥ÕÁª¼ê¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¡£ÀïÁ°¤ÎÍ½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤Æ¥Æ¥ê¡¼¤ò»ÈÍÑ¥¥ã¥é¤ËÁª¤ó¤ÀLesharÁª¼ê¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÈÄ¶¶¥¶¥ó¥®¥¨¥ÕÁª¼ê¤¬¼è¤êÊÖ¤·1-1¤Ø¡£¥Õ¥ë¥é¥¦¥ó¥É¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎÀï¤¤¤òºÇ¸å¤ÏLesharÁª¼ê¤¬¤·¤Î¤®¤¤êºÇ½ªÆü¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
TOP8¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿8Áª¼ê¤Ï¡¢Í¥¾¡¤ÈÍ¥¾¡¾Þ¶â175Ëü±ß¤ò¤«¤±¤ÆºÇ½ªÆü¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ËÎ×¤à¡£
¢£EVO Japan 2025 ¥¹¥È6ÉôÌç TOP8
¡ã¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥µ¥¤¥É¡ä
¤â¤â¤Á
¤ê¤å¤¦¤¤Á
MenaRD
¤¢¤¤é
¡ã¥ë¡¼¥¶¡¼¥º¥µ¥¤¥É¡ä
¤³¤Ð¤ä¤ó
¤Ò¤°¤Á
NL
Leshar
¢£¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡ÖEVO Japan¡×¤È¤Ï¡©
¡ÖEVO Japan¡×¤Ï¡¢ËèÇ¯¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Î³ÊÆ®¥²¡¼¥àÂç²ñ¡ÖEVO¡×¤ÎÍýÇ°¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÇÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡£EVO Japan 2025¤Ç¤Ï¡¢²¼µ7ºîÉÊ¤ò¥á¥¤¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÁª½Ð¡£1on1(¸Ä¿ÍÀï)¤Ç¤Ï³Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¾Þ¶â³Û¤¬ÊÑÆ°¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë´Ö¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë6653Ì¾¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼6¤ÎÍ¥¾¡¾Þ¶â¤Ï175Ëü±ß¤Ë¡£5on5(ÃÄÂÎÀï)¤Ç¤Ï³Æ¥¿¥¤¥È¥ë50Ëü±ß¤º¤Ä¤ÎÍ¥¾¡¾Þ¶â¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢7¥¿¥¤¥È¥ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤ÏºòÇ¯¤Î1400Ëü±ß¤ò¾å²ó¤ë1500Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥á¥¤¥ó¥¿¥¤¥È¥ë
¡ã1on1¡ä
¡¦¡Ø¥°¥é¥ó¥Ö¥ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥ô¥¡¡¼¥µ¥¹ -¥é¥¤¥¸¥ó¥°-¡Ù
¡¦¡ØGUILTY GEAR -STRIVE-¡Ù
¡¦¡ØTHE KING OF FIGHTERS XV¡Ù
¡¦¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼6¡Ù
¡¦¡ØTEKKEN 8¡Ù
¡ã5on5¡ä
¡¦¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼III 3rd STRIKE -Fight for the Future-¡Ù
¡¦¡ØVirtua Fighter 5 R.E.V.O.¡Ù
¢£¥Ð¡¼¥Á¥ã¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¬¥á¥¤¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡£EVO Japan½é¤Î5on5·Á¼°¤òºÎÍÑ
EVO Japan 2025¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ¹¹ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¥á¥¤¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤ÏºòÇ¯¤Î¡ÖUNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes¡×¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë·Á¤Ç¥Ð¡¼¥Á¥ã¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡ÖVirtua Fighter 5 R.E.V.O.¡×¤¬ºÎÍÑ¡£3D³ÊÆ®¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ30Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¿Íµ¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï¥·¥ê¡¼¥º´°Á´¿·ºî¡ØNew VIRTUA FIGHTER¡ÙProject¤Î»ÏÆ°¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÁ´ÂÎ¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼III 3rd STRIKE -Fight for the Future-¤ÈVirtua Fighter 5 R.E.V.O.¤Î2¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢1ÂÐ1¤Î¸Ä¿ÍÀï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Æ¥Á¡¼¥à5¿ÍÊÔÀ®¤Ë¤è¤ë¡Ö5on5¡×·Á¼°¤ÎÃÄÂÎÀï¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£¤³¤ì¤ÏEVO Japan¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Æ¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëEVO¥·¥ê¡¼¥ºÄÌ¤¸¤Æ¤â½é¤Î»î¤ß¤À¡£7¥¿¥¤¥È¥ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼Áí¿ô¤Ï9875Ì¾¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ò¾å²ó¤ëµ¬ÌÏ¤ÇÇ®¤¤Àï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£