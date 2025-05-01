¥ì¥¢¤Ê¥¹¥Æ¥å¡¼¥·¡¼¡¦¥«¡¼¥Ï¡¼¥È¤Î¥À¥Ö¥ë¥Í¡¼¥à¤ËÀãÊÁ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àîºê¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¡ª¡©¸ÅÃå¹¥¤¤¬¸ì¤ê¹ç¤¦¡ã¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¶µÍÜÈÖÁÈ¡ä¥·¡¼¥º¥ó£²¡£¹¥É¾¤Ë¤Ä¤£³½µÏ¢Â³ÊüÁ÷·èÄê¡ª
¸ÅÃå¤ò°¦¤Ç¤Ê¤¬¤é¤ª¼ò¤òÆÝ¤à¡ª
¡ÖÂè»°¼¡¸ÅÃå¥Ö¡¼¥à¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëºòº£¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ß¤ó¤Ê¸ý¤òÂ·¤¨¤Æ¡Ö¥ä¥Ð¥¤¡×¡ª¶ä¥·¥ã¥ê¡¦¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸»Ñ¤¬¥³¥Á¥é
¼ÂºÝ¡¢³¹³Ñ¤Ë¤Ï¸ÅÃå¤ò°·¤¦¤ªÅ¹¤¬Áý¤¨¡¢¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ÎÍÎÉþ¤ò½¸¤á¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ì¤ÐÏ·¼ãÃË½÷¤¬Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤ê¡¢¥í¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ç¥Ë¥à¤Ê¤É¤Î¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ÎÉþ¤¬¿ôÉ´Ëü±ß¤ÇÇäÇã¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ë¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³Æ³¦¤Î¸ÅÃå¤ò°¦¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò½¸¤á¤ÆBS¥Æ¥ìÅì¤Ë¤Æ¡¢2·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¸ÅÃå¤ÇÆÝ¤à¡×¡£Âè£±ÃÆ¤¬¸ÅÃå¹¥¤¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢Âç¹¥É¾¤Ë¤Ä¤Áá¤¯¤âÂè2ÃÆ¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤â£µ·î£²Æü¡Ê¶â¡Ë¿¼Ìë£²£´»þ¤«¤é£³½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤Ë¡ª
º£²ó¤â³Æ³¦¤Î¸ÅÃå¤ò°¦¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤Î°¦Ãå¤Î¤¢¤ë¸ÅÃå¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢¼ò¤òÆÝ¤ß¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó½¸¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ä
»²²Ã¤¹¤ë¸ÅÃåÆÝ¿Í¡Ê¤Õ¤ë¤®¤Î¤ß¤ó¤Á¤å¡Ë¤Ï£·¿Í¡£
Á°²ó¤«¤é¤Î°ú¤Â³¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¸ÅÃå¤òÇã¤¤µù¤ë¥À¥¤¥¢¥ó¡¦¥æ¡¼¥¹¥±¤È¡¢¸ÅÃåÅ¹¤ÎÌ¾ÊªÅ¹°÷¤«¤é¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡Ö¤·¤Ð¤µ¤¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¼ÆÅÄ¼Ó´õ¤Î£²¿Í¡£
(c)BS¥Æ¥ìÅì
½é»²ÀïÁÈ¤Ï5¿Í¡£
¼«¤é¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ÅÃåÅ¹¤á¤°¤êÆ°²è¤òÂ¿¿ôÅê¹Æ¤¹¤ëÇÐÍ¥¤ÎäªÈþÏÂ»Ò¡¢¸µ¸ÅÃåÅ¹Å¹°÷¤Ç¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¤Î¸½Ìò¥â¥Ç¥ë¡¦ÃæÅÄ·½Í´¡¢£±£°¿ÍÁÈ "DIY"¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦BUDDiiS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢¤·¤å¡¼¤È¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿¹½¥ÅÍ¡¢·Ý¿Í³¦¶þ»Ø¤Î¸ÅÃå¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥°¥Ã¥É¥¦¥©¡¼¥¥ó¾åÅÄ¡£
¤½¤·¤Æ·»ÄïÈÖÁÈ¡ÖÀîÅçÌÀ¤Î¼½ñ¤ÇÆÝ¤à¡×¤«¤é¸«ÆÏ¤±¿Í¤È¤·¤Æ¶ä¥·¥ã¥ê¡¦¶¶ËÜÄ¾¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¸ÅÃå¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢N.HOOLYWOOD¤ÎÈø²ÖÂçÊå¤ÈVCM¡ÊVintage Collection Mall¡ËÂåÉ½¤Î½½ÇÜÄ¾¾¼¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ÀìÌç²È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¸ÅÃåÃÎ¼±¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¡¢¤á¤Ã¤¿¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤Ä¶¥ì¥¢¤Ê¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÅÃåÆÝ¿ÍÁ´°÷¤¬Âç¶½Ê³¡ª
»ý¤Á´ó¤Ã¤¿¸ÅÃå¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°¦Ãå¤¬¿¼¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£
¥æ¡¼¥¹¥±¤Ï´ö²¿³ØÌÏÍÍ¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿ÀãÊÁ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡¢¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæÅÄ¤Ï£¹£°Ç¯Âå¤Î¥×¥é¥À¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡¢BUDDiiS¤Î½¥ÅÍ¤Ï£±£¹£³£°Ç¯Âå¤Î¿·Ê¹ÇÛÃ£°÷¤¬¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¡£
¤½¤ó¤Ê¸ÅÃå¤ò¸«¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤ÎÈø²Ö¤È½½ÇÜ¤¬¶Ã¤¯¤Ù¤ÃÎ¼±ÎÌ¤Ç¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¾ðÊó¤òÈäÏª¡ª¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÅÃå¤¬£²¿Í¤ËÀä»¿¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÇÐÍ¥¡¦äª¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡ªÇã¤¤Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È»×¤ï¤ºÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸ÅÃå¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦½½ÇÜ¤¬µ®½Å¤Ê°ïÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï½½¿ôÃå¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦£¹£°Ç¯Âå½éÆ¬¤ËÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¹¥Æ¥å¡¼¥·¡¼¤È¥«¡¼¥Ï¡¼¥È¤Î¥À¥Ö¥ë¥Í¡¼¥à¡¦¥«¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£
´õ¾¯¤Ê¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÁ°¤Ë¸ÅÃåÆÝ¿ÍÁ´°÷¤¬Âç¶½Ê³¡ª
¸ÅÃå¹¥¤¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ë¥¹¥¿¤â¡¢¸ÅÃå¤Ë¤Ï¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤ª¼ò¹¥¤¤Ê¿Í¤â¡¢Â¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¼òÆÝ¤ß¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¶µÍÜÈÖÁÈ¡Ö¸ÅÃå¤ÇÆÝ¤à¡×¤Ë¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ã½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È¢ä
¡ü¥À¥¤¥¢¥ó¡¦¥æ¡¼¥¹¥±
³§¤µ¤ó¡¢¸ÅÃå¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë¶¶ËÜ¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³ÑÅÙ¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÈÖÁÈÅª¤Ë¤¤¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¶ËÜ¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¡üäªÈþÏÂ»Ò
½½ÇÜ¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¥¹¥Æ¥å¡¼¥·¡¼¤È¥«¡¼¥Ï¡¼¥È¤Î¥³¥é¥Ü¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡£
¤¢¤ó¤Ê¹â¤¤¸ÅÃå¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Íß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¼ÆÅÄ¼Ó´õ
º£²ó¤âÆÝ¤á¤ÐÆÝ¤à¤Û¤É¸ÅÃå¤Ø¤Î°¦¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ä¥æ¡¼¥¹¥±¤µ¤ó¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¸ÅÃå¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢³¤·³¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î³×¥¸¥ã¥ó¡¢ËÜÅö¤ËÍß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡
¡üÃæÅÄ·½Í´
Âç¹¥¤¤Ê¸ÅÃå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¯ÆÝ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¾Ð¤¨¤ë¤È¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸ÅÃå¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ü¿¹½¥ÅÍ
ËÍ¡¢¸ÅÃå¤¬¤¹¤´¤¤¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¥«¥á¥é¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡ªº£²ó¤Ï¤ï¤¬¤Þ¤Þ¸À¤Ã¤Æ°áÁõ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ»äÉþ¤ÇÍè¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½½ÇÜ¤µ¤ó¤ËË«¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡ü¶ä¥·¥ã¥ê¡¦¶¶ËÜ
Âè1ÃÆ¤ÎÊüÁ÷¤òÉáÄÌ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï¡£¼ýÏ¿¤Ï¤º¡¼¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤Æ¡£¤¼¤Ò¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ü¥°¥Ã¥É¥¦¥©¡¼¥¥ó¾åÅÄ
ËÍ¤ÏÅ¹°÷Ìò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤éÁ¢¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£²óÈäÏª¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²»³Ú·Ï¤Î¸ÅÃå¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¡²ó¤ÏÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤¢¤È¡¢ËÍ¤Ë¤â¤ª¼ò¤òÆÝ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¹¢¤¬¥«¥é¥«¥é¤Ç¤¹¡£
¡üÈø²ÖÂçÊå
¶¶ËÜ¤¯¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿J¥ê¡¼¥°¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¤¬¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤é¤Ç¤â²ò¾Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤â¤Î¤â°·¤¨¤ë¸ÅÃå¤ÎÈÖÁÈ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ü½½ÇÜ¾¼Ä¾
äª¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿Ææ²ÈÂ²¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ë¤ÏÓ¹¤é¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï£±£°£°Ç¯Á°¤Îµ®½Å¤Ê¸ÅÃå¤«¤éÄÁÉÊ¤Þ¤ÇÊÂÎó¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¤É¤ó¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤ÈËè²ó³Ú¤·¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤Éº£²ó¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥á¥ó¥È¢ä
¡ãÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¡³ôÌÚÏË¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ À©ºî¶É¡Ë¡ä
¶ä¥·¥ã¥ê¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿J¥ê¡¼¥°ÁÏÀ¤µ¤Îº¢¡¦¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àîºê¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¡£¡Ö¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æº£¡¢À¤³¦Åª¤Ë¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¼Â¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¥Í¥¿¤Ã¤Ý¤¤°ìÉÊ¤Ç¤â¾ðÊó¤¬¤É¤ó¤É¤óÈô¤Ó¸ò¤¤¤Þ¤¹¡ª¤½¤³¤¬¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£¸ÅÃå¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤³¤½¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢ãÈÖÁÈ³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¸ÅÃå¤ÇÆÝ¤à
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û2025Ç¯£µ·î£²Æü¡¢£¹Æü¡¢1£¶Æü¡Ê¶â¡Ë¿¼Ìë24»þ00Ê¬¡Á24»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡ÊÁ´3²ó¡Ë
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û£Â£Ó¥Æ¥ìÅì
¡ÚÇÛ¿®¡Û¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×(¥Æ¥ìÅì HP¡¢TVer¡¢Lemino)¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ª
▶TVer¡§https://tver.jp/series/srnibhjwhl
▶¥Æ¥ìÅìHP: https://www.bs-tvtokyo.co.jp/furuginomi/
▶Lemino¡§https://lemino.docomo.ne.jp/
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û¥æ¡¼¥¹¥±¡Ê¥À¥¤¥¢¥ó¡Ë¡¢¼ÆÅÄ¼Ó´õ¡¢äªÈþÏÂ»Ò¡¢ÃæÅÄ·½Í´¡¢¿¹½¥ÅÍ¡ÊBUDDiis¡Ë¡¢¶¶ËÜÄ¾¡Ê¶ä¥·¥ã¥ê¡Ë¡¢¾åÅÄÊâÉð¡Ê¥°¥Ã¥É¥¦¥©¡¼¥¥ó¡Ë
ÀìÌç²È¡§Èø²ÖÂçÊå¡¢½½ÇÜÄ¾¾¼
¡ÚÈÖÁÈ¸ø¼°X¡Û¡÷nomu_furugi