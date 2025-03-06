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New Research Reveals the Best Exercise for Beating Insomnia
Muscle strengthening exercise may help tackle insomnia in older adults
https://www.news-medical.net/news/20250304/Muscle-strengthening-exercise-may-help-tackle-insomnia-in-older-adults.aspx
Resistance Training: The Optimal Approach to Combat Insomnia in Older
https://bioengineer.org/resistance-training-the-optimal-approach-to-combat-insomnia-in-older-adults/
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