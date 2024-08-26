¥É¥é¥¤¥ä¡¼»þÃ»¤·¤¿¤¤¿Í¥»¥ê¥¢¤ËµÞ¤¤¤Ç¡ª¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀË¤·¤¤¤±¤ÉÍ¥½¨¡ª¥À¥á¡¼¥¸¤âËÉ¤²¤ëÊØÍø¥°¥Ã¥º

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´7Ëç)

¥»¥ê¥¢¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡Ø¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥­¥ã¥Ã¥×¡Ù¡£¥·¥ã¥ó¥×¡¼¸å¤ËÆ¬¤ËÈï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÇÁá¤¯¿åÊ¬¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Ç¤¹¡ª¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ç¤âµç¶þ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤µ¤½¤¦¤«¤Ê¡Ä»×¤Ã¤Æ»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Î»þ´Ö¤¬¸º¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯È±¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¡ýµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¹ç¤¦¿Í¤Ë¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤âÍ¥½¨¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤è♡

¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é

¾¦ÉÊ¾ðÊó

¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥­¥ã¥Ã¥×
²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§25¡ß29cm
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥»¥ê¥¢

»þÃ»¤Ç¤­¤ÆÈ±¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡ª¥»¥ê¥¢¤Î¡Ø¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥­¥ã¥Ã¥×¡Ù

º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥»¥ê¥¢¤Î¥³¥¹¥áÇä¤ê¾ì¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ø¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥­¥ã¥Ã¥×¡Ù¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¡£

¥·¥ã¥ó¥×¡¼¸å¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ËÆ¬¤ËÈï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Î¥¿¥ª¥ë¤è¤êÁÇÁá¤¯¿åÊ¬¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£

¾åÉô¤Ë¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ç¤âµç¶þ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤µ¤½¤¦¤«¤Ê¡Ä¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª

¤Þ¤¿¡¢ÁÇºà¤Ï¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¦¥Ê¥¤¥í¥ó¤ò»ÈÍÑ¡£

¥¿¥ª¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤´¤ï¤´¤ï¤·¤¿´¶¤¸¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿ÁÇºà¤Ç¿å¤ò¤è¤¯µÛ¼ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¥Ï¥ÁÄ¥¤ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀË¤·¤¤¡Ä¡ª¤±¤É¹ç¤¦¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎÉ¤¤¾¦ÉÊ¡ý

Èï¤ê¸ý¤¬¶¹¤¤¤Î¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ä¡£

É®¼Ô¼«¿È¥Ï¥Á¤¬Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÁêÀ­¤¬°­¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ÎÊý¤À¤ÈÈï¤ë»þ¤ËÈ±¤ÎÌÓ¤òÆþ¤ì¹þ¤ß¤Ë¤¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£

»Ø¤Ç¤°¤¤¤°¤¤²¡¤·¹þ¤à¤ÈÈ±¤ÎÌÓ¤¬½ý¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ÎÊÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇº¤ß¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£

¤¿¤ÀµÛ¿åÎÏ¤ÏÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢È±¤Ï´¥¤­¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡ª

Ä¹»þ´Ö¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤òÅö¤Æ¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤Î¤Ç¡¢È±¤ÎÌÓ¤Î¥Ñ¥µ¤Ä¤­¤¬¸º¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£

½ë¤¤Æü¤À¤È´À¤ò¤«¤¯¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Î»þ´Ö¤ò¸º¤é¤»¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£

É®¼Ô¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢Æ¬¤Î·Á¡¢Âç¤­¤µ¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ç¤¦Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êÎÉ¤¤¾¦ÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª

º£²ó¤Ï¡¢¥»¥ê¥¢¤Î¡Ø¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥­¥ã¥Ã¥×¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀË¤·¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤»¤á¤ÆS¡¦M¡¦L¤È¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡Ä¡ª¤È¤Æ¤âÍ¥½¨¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢1ÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è♡

¥·¥ã¥ó¥×¡¼¸å¤Î¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¤ò»þÃ»¤·¤¿¤¤Êý¡¢È±¤ÎÌÓ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¢¨µ­»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2024Ç¯8·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£