【ヤングアニマルWeb グラビア:ももさん】7月12日 公開

白泉社は、同社WEBサイト「ヤングアニマルWeb」にてショークラブ「63Angel」(旧バーレスク東京)のトップダンサー・ももさんのグラビアを7月12日に公開した。

今回ヤングアニマルWebに初登場となるももさんがステージ衣装じゃない自然体の素敵な姿を披露。

□「ヤングアニマルWeb」の「ももさんグラビア」ページ

(C) HAKUSENSHA Ltd. All rights reserved.

撮影/中山雅文