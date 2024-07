Metaのマーク・ザッカーバーグCEOが、短文投稿SNS「Threads」の月間アクティブユーザー数がリリースから約1年で1億7500人を突破したことを報告しました。Meta’s Threads hits 175 million users one year after launch - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/7/3/24191074/meta-threads-users-mark-zuckerberg

2023年7月6日にリリースされたThreadsは、登場の翌日には登録者数が3000万人を突破。リリースからわずか6日間でダウンロード数が1億5000万回に到達しました。Twitter代替アプリとして注目集める「Threads」の週間アクティブユーザーはすでにTwitterの5分の1に到達 - GIGAZINEしかし、リリースから1カ月後にはデイリーアクティブユーザー数がピーク時の4400万人から800万人に減少したことが報告されるなど、Threadsは苦戦を強いられていました。Threadsの利用者が当初から82%減少して800万人に、1日の平均滞在時間は19分から3分に激減 - GIGAZINEそれでも、台湾での人気が高まるなど、着実なペースでの成長を続けたThreadsは、リリースからおよそ1年後の2024年7月1日に月間アクティブユーザー数が1億7500万人を突破。以下は統計会社のDatawrapperが示した、Threadsの月間アクティブユーザー数の推移を示したグラフです。Metaによると、Threadsの成長の持続につながったのはInstagram内での根強い宣伝が功を奏したからとのこと。ThreadsもInstagramも同じアカウントでログイン可能で、Metaは「その仕組みを変更する予定はありません」と述べています。今回の報告を行ったザッカーバーグ氏は「なんて1年でしょう!」と喜びを表しています。ザッカーバーグ氏は「ThreadsがFacebookやInstagramに次ぐ、新たなMetaのユーザー数が10億人に達するアプリになる可能性を秘めています」と言及しているほか、「MetaにはXから多くの市場シェアを奪う余地が残されています」と述べ、日本市場などに焦点を当てていることも明かしています。