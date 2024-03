建機・車両運搬具等の動産鑑定評価サービス！三友システムアプレイザル「動産評価サマリー」

三友システムアプレイザルは、新しい動産鑑定評価サービスとして資産価値評価や担保評価を簡潔におこなう「動産評価サマリー」を2024年4月にリリースします。

併せて、WEB評価システムの開発に着手しました。

三友システムアプレイザル「動産評価サマリー」

これまでに三友システムアプレイザルでは、生産用機械、建設機械、輸送用機械器具等を中心にM&Aや減損、担保評価や事業再生局面における動産の時価評価の実績を着実に積み上げてきました。

特に、移動式クレーン・油圧ショベル等の建機やフォークリフト、トラックなどの車両運搬具は税法上の耐用年数を超過している場合でも、中古市場での売買が活発であり、簿価と時価が乖離する傾向にあります。

同社では、多数の取引事例や公的な統計データを分析することで、市場取引水準を考慮した時価評価を実現しています。

図表1_グラフ

2024年4月にリリースする「動産評価サマリー」では、これまでの蓄積を活かし、資産種別、経過年数(稼働時間)の重要性の高い情報を提示いただくことで、市場取引水準を考慮した価値評価が可能です。

図表2_表

また、WEB評価システムの開発にも着手し、迅速・手軽な価値の試算の実現を目指します。

※1 国際評価基準(IVS)、米国統一鑑定基準(USPAP)に準拠

※2 開発中

※3 特許出願中(特願2023-175071)

三友システムアプレイザルはお客様の要望に合わせた、様々な種類の評価サービスを今後も提供します。

