モンスター・ヴァース最新作『ゴジラxコング 新たなる帝国』より、IMAX版のポスターがアメリカで公開された。大迫力の瞬間が捉えられている。

米IMAX社より公開されたポスターは、IMAXカメラで撮影されたシークエンスがIMAXシアターでのみ画面全体に拡大する「Filmed For IMAX」を宣伝した特別仕様。砂漠地帯で黄色いガントレットをはめたコングがピラミッドを破壊してしまっている。

コングのすぐ後ろには、ゴジラの姿も。先日公開されたでは走るゴジラの姿が話題となったが、ここでもフットワーク軽めに腕を振りながら走っているようだ。上空にはゴジラとコングのあとを追うかのようにヘリコプターが数機確認できる。

『ゴジラxコング』では、前作『ゴジラvsコング』(2021)で正面衝突したゴジラとコングが、新たな脅威“スカーキング”の出現によりしぶしぶ手を組むことになる。G-Day直後の物語にフォーカスしたドラマ「モナーク: レガシー・オブ・モンスターズ」を経て展開される本作では、どんな結末が待っているのだろうか。

監督は前作からアダム・ウィンガードが続投。出演者には、アイリーン・アンドリューズ役のレベッカ・ホール、バーニー・ヘイズ役のブライアン・タイリー・ヘンリー、ジア役のカイリー・ホットルが復帰し、新たに『美女と野獣』(2017)のダン・スティーブンス、『THE BATMAN-ザ・バットマン-』(2022)のアレックス・ファーンズらが参戦する。

映画『ゴジラxコング 新たなる帝国』は2024年4月26日(金)公開。

