マシュー・ヴォーンが、セルフリブートする『キック・アス』への自信を滲ませている。米とのインタビューで、リブート版の進捗を語った。

『キック・アス』シリーズは、スーパーヒーローに憧れて無謀な自警活動を始める平凡なオタク高校生の物語。2021年頃からリブート版が企画されており、現在は撮影が行われているところだ。

1作目『キック・アス』(2010)で監督・脚本・製作、2作目『キック・アス/ジャスティス・フォーエバー』(2013)で製作を務めたヴォーンは、リブート版の狙いについて説明している。いわく、「このリブートは、私たちが今生きている世界の写し鏡であり、スーパーヒーロー映画やアメコミ映画に何が起きてしまったのか、それらの現在地を写し出したものでもある」とのこと。「みなさんは驚くことになるでしょう」と予告している。

以前、「続編ではない」とヴォーンは、今回改めて「『キック・アス3』を作るために『キック・アス』の世界に戻ってきたくはありませんでした」と完全なリブートであることを強調。「“なるほど、これは前と違うけど、ものすごくイカしてるじゃん”って感じてもらえるようなものになっていると思います」と語り、前2作との差別化を図った作品となることを明かした。

リブート版の監督を別のフィルムメイカーに任せる意向でもある。ヴォーンは名前こそ明かしていないが、すでに監督とキャストは決定しているという。自らメガホンを取らない理由について、ヴォーンは「ワンマンのオーケストラで全ての楽器を演奏するのは、第一に疲れすぎます」と説明している。「第二にワンマンのオーケストラなど存在しません。そうした世界を作り上げなければいけないのです」。

以前、ヴォーン監督はリブート版を「ヤバい(kick ass)」な内容になると予告していた。現時点では全容が掴めないが、今はその言葉に期待しながら完成を待とう。

