平野紫耀、岸優太、神宮寺勇太のKing&Prince(キンプリ)脱退まで、残り1か月ちょっと。現体制での活動が終盤に差し掛かった今、キンプリファン=ティアラは5人の姿を目に焼き付けようと、彼らの出演番組を熱心に視聴している。そんな中、キンプリが出演する音楽番組の入場整理券が、チケット売買の仲介サイトにて、超高額で取引されていると、一部ジャニーズファンが注視しているという。

【写真】「1枚200万円」超高額で取引されるキンプリ出演の番組観覧整理券

キンプリは昨年11月、メンバーの平野、岸、神宮寺が今年5月22日をもってグループを脱退し、ジャニーズ事務所を退所すると発表(岸のみ秋退所)。以降は、永瀬廉と高橋海人の2人でグループ活動を継続するというが、このあまりにも突然の“分裂劇”に、ティアラは阿鼻叫喚となった。

数少ない“5人”でのパフォーマンス披露の機会

「その後、一部ティアラの間で、『事務所幹部との確執により、平野らが退所させられるのではないか』といった疑惑が広まり、事務所批判が過熱しました。一方で、キンプリのメンバーに感謝の気持ちを伝えたいと、ティアラはCDやライブDVDの購買運動を展開。

2月に発売された5人体制でのラストシングル『Life goes on/We are young』は、自己最高となる初週売上103.2万枚を記録し、グループ初となる初週ミリオン突破を達成しました。また映像作品でも、1月発売の『King & Prince First DOME TOUR 2022 〜Mr.〜』、3月発売の『King & Prince ARENA TOUR 2022 〜Made in〜』がそれぞれ初週売上で50万枚を突破するビッグセールスを叩き出したんです」(芸能ライター)

そんな中、現在ティアラは、5人でのラストステージはいつ、どんな場になるのかに関心を寄せているという。現時点で、5月19日放送の『ミュージックステーション』(テレビ朝日系)への出演が発表されており、ティアラの中には同番組をラストステージと見る向きもある。

「ティアラは以前から、5人体制でのラストライブを熱望していましたが、5月22日まであと1か月ちょっとという現段階でなんのアナウンスもないため、開催は非現実的かもしれません。『Mステ』を除き、5人がパフォーマンスを披露する機会としては、4月18日放送の『うたコン』(NHK総合)が挙げられます。

同回は、東京・日比谷野音から生中継するそうですが、キンプリは渋谷にあるNHKホールで歌唱をすると告知されており、いまチケットの売買を仲介する各サイトでは、その入場整理券が超高額で取引されているんです」(同・前)

NHKも注意喚起しているが……

『うたコン』の観覧は無料であり、受信料を支払っている人に限り、申し込みが可能。応募多数の場合は、抽選によって当選者が選ばれるという仕組みだ。

「NHKオンラインのサイトには、≪インターネットなどでの入場整理券の売買は固くお断りします。転売を目的としたお申し込みであると判明した場合には、抽選対象外とさせていただきます。また、売買が確認された場合は入場をお断りします≫と明記されているのですが、チケット売買の仲介サイトでは、多くの入場整理券が出品されています。

驚くべきはその値段です。例えば、1階C2列目の席が200万円で出品されており、すでに購入済みになっています。ざっくりとですが、1階の前方は80〜90万円、後方や2階席は40〜60万円、3階席でも20〜30万円程度の値段が付けられていますね。中には3階席で1万円というものもありますが、詳細を確認すると、当日手渡しで20万円を支払うよう指示されており、トラブルに発展しないか心配になります」(アイドル誌編集者)

5人でのステージをどうしても生で見たいというティアラの気持ちは理解できるが、こうした超高額の取引が横行するのは異常事態といえるだろう。

「NHKサイドも≪インターネット売買サイトやSNSなどにおいて、入場整理券の偽造および架空出品にともなうトラブルが発生しておりますので、くれぐれもご注意ください≫と注意喚起をしているように、数十万、数百万を支払ったものの、観覧権を得られなかったというケースが出てきてもおかしくはありません。もしそうした詐欺被害が発生した場合、キンプリメンバーも悲しむはずですから、やはり十分に注意すべきでしょう」(同・前)

『うたコン』放送後、SNS上でティアラからの詐欺被害報告が上がらないことを祈るばかりだが……。