King & Princeメンバー3人脱退
『King & Princeメンバー3人脱退』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2023年10月22日
2023年7月27日
2023年6月18日
2023年6月6日
2023年5月30日
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新生King & Princeが始動、シングルなど発表も…動きの早さに賛否両論か
ニューシングルのリリースや新番組などが発表されたとスポーツ紙記者
週刊女性PRIME
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激減でなく爆上がり…平野紫耀ら3人脱退後、キンプリに起こった「怪現象」
SNSのフォロワー数は激減すると思われたが、逆に計約15万人も激増したそう
東スポWEB
2023年5月27日
2023年5月26日
2023年5月25日
2023年5月24日
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King ＆ Prince「5人最後の日」の高橋海人の様子 現場を盛り上げる姿も？
高橋海人はドラマ「だが、情熱はある」の撮影に参加していたという
週刊女性PRIME
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平野紫耀の「できないといわれた」が物議 ジャニーズ事務所が回答
「できないといわれたら仕方がない！！！」などと記述していた平野
東スポWEB
2023年5月23日
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「夢であって」「寂しい」キンプリ3人が脱退した現実にファンから悲鳴も
一夜明けた23日、ネット上では打ちひしがれるファンが相次いだ
女性自身
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King & Princeが新アー写公開、ロゴも変化し「絆の証」とファン感動
ロゴは、王冠の先端が3つから5つに枝分かれしたものに変化
モデルプレス
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ジャニーズにファン不信感か 平野紫耀ら脱退に社長への責任追及強まる？
脱退要因は社長との確執とされ、批判の矛先が社長に向いていると芸能関係者
東スポWEB
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滝沢秀明氏が平野紫耀をスカウトも？元キンプリ3人 世界進出見据えた可能性
脱退した3人は今後、海外進出に向けて動くのではといわれていると記者
週刊女性PRIME
2023年5月22日
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「番組ごと潰された」King ＆ Prince一部ファンによる憶測に冷ややかな声
「キンプリの出演予定が番組ごと潰された」との憶測が広がっているという
女性自身
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平野紫耀、岸優太、神宮寺勇太 脱退と退所への決意に「裏事情」か
ジャニー喜多川氏の死後、事務所は平野紫耀らの海外志向を汲まなかったそう
FRIDAYデジタル
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キンプリを脱退する3人が歩む新たな人生 平野紫耀は韓国の事務所入り？
平野と神宮寺勇太はそれぞれ新しい人生を模索している、と芸能関係者
文春オンライン
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5人体制の「King & Prince」終幕 平野＆神宮寺＆岸はきょう22日脱退
きょう22日をもって脱退し、5人体制での活動に惜しまれながら幕を下ろす
デイリースポーツ