2022年秋に始まるアニメの本数は50本台。オリジナル作品ではガンダムシリーズのTVアニメ新作となる「機動戦士ガンダム 水星の魔女」やおっさんアイドルもの「永久少年 Eternal Boys」、忍者が題材の「忍の一時」、DIYが題材の「Do It Yourself!! -どぅー・いっと・ゆあせるふ-」などがあります。原作ものでは初出が「小説家になろう」だった作品が「悪役令嬢なのでラスボスを飼ってみました」「転生したら剣でした」など8作品。続き物としては、シリーズ6作目の「僕のヒーローアカデミア」、シリーズ3作目の「モブサイコ100」などがあります。またジャンプ+で第二部連載中の「チェンソーマン」、以前のアニメ化からかなり時間が空いた「うる星やつら」「BLEACH 千年血戦篇」などもあります。

以下、作品リストは放送・配信時期が早いものから順に並べています。

放送情報欄は上が放送、下が配信と分けています。配信は基本的に最も早いタイミングで配信を行うものを記載して、以後のものは「他配信」としています。

▼目次表示

・デュエル・マスターズ WIN

・悪役令嬢なのでラスボスを飼ってみました

・機動戦士ガンダム 水星の魔女

・永久少年 Eternal Boys

・転生したら剣でした

・うちの師匠はしっぽがない

・僕のヒーローアカデミア 第6期

・宇崎ちゃんは遊びたい!ω(だぶる)

・勇者パーティーを追放されたビーストテイマー、最強種の猫耳少女と出会う

・農民関連のスキルばっか上げてたら何故か強くなった。

・SPY×FAMILY 第2クール

・後宮の烏

・ベルセルク 黄金時代篇 MEMORIAL EDITION

・ポプテピピック 第2シリーズ

・アイドリッシュセブン Third BEAT! 第2クール

・新米錬金術師の店舗経営

・ゴールデンカムイ 第4期

・名探偵コナン 犯人の犯沢さん

・VAZZROCK THE ANIMATION

・忍の一時

・ヤマノススメ Next Summit

・ヒューマンバグ大学 -不死学部不幸学科-

・陰の実力者になりたくて!

・不徳のギルド

・モブサイコ100 Ⅲ

・Do It Yourself!! -どぅー・いっと・ゆあせるふ-

・マブラヴ オルタネイティヴ 第2期

・虫かぶり姫

・異世界おじさん

・アキバ冥途戦争

・メガトン級ムサシ シーズン2

・令和のデ・ジ・キャラット

・羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来 TV放送版

・聖剣伝説 Legend of Mana -The Teardrop Crystal-

・PUI PUI モルカー DRIVING SCHOOL

・魔入りました!入間くん 第3シリーズ

・ぼっち・ざ・ろっく!

・弱虫ペダル LIMIT BREAK

・ブルーロック

・夫婦以上、恋人未満。

・【アニコミ】女体化した僕を騎士様達がねらってます

・ピーターグリルと賢者の時間 Super Extra

・BLEACH 千年血戦篇

・クールドジ男子

・チェンソーマン

・恋愛フロップス

・ある朝ダミーヘッドマイクになっていた俺クンの人生

・うる星やつら

・4人はそれぞれウソをつく

・不滅のあなたへ Season2

・ロマンティック・キラー

・万聖街

・「艦これ」いつかあの海で

◆デュエル・マスターズ WIN

・放送情報

テレビ東京系:9/4(日) 8:30〜

YouTube:9/5(月)〜

・作品情報

海辺の街、シラハマに住む新主人公・斬札ウィンはデュエマを愛する12歳。 ある日、悠久の封印から目覚めた「邪神くん」とその配下・アビスロイヤルたちの闇文明カードに出会い、「デュエマの深淵」へといざなわれて行く。 さらに、デュエマ界を席巻する最強4人組集団「D4」やそのトップ、プリンス・カイザの野望がウィンと邪神くんを巻き込み、物語は大きく動き出す…!!

原作は「月刊コロコロコミック」に連載されている作品で、トレーディングカードゲーム「デュエル・マスターズ」を題材としている。2002年に始まったTVアニメシリーズは切札勝舞を主人公として展開され、その後、勝舞の弟・勝太、勝太の息子・ジョーへと受け継がれてきたが、本作の主人公・斬札ウィンはつながりがない。

・キャスト

斬札ウィン:鵜澤正太郎

邪神くん:羽多野渉

パパリン:菅原雅芳

覚知山ボウイ:河瀬茉希

カレン:大久保瑠美

プリンス・カイザ:阿座上洋平

Twitter:@duema_anime

ハッシュタグ:#デュエマアニメ # #デュエマ

OP:ONE N' ONLY「Step Up」

ED:上月せれな「WINNING ROAD」

【デュエル・マスターズ WIN アニメ】第1話「邪神復活」

◆悪役令嬢なのでラスボスを飼ってみました

・放送情報

TOKYO MX:10/1(土) 22:30〜

MBS:10/1(土) 26:38〜

WOWOW:10/5(水) 24:00〜(第1話無料)

AT-X:10/6(木) 23:30〜

BS-TBS:10/7(金) 26:30〜

ABEMA:9/24(土) 22:30〜(第2話以降23:00〜)

他配信:10/1(土) 23:00〜

・作品情報

「君との婚約は破棄させてもらう」 きらびやかな夜会で突然放たれた婚約破棄の言葉。アイリーン・ローレン・ドートリシュはそのショックで前世の記憶を取り戻し、現状を把握した。ここは、前世でハマった乙女ゲーム『聖と魔と乙女のレガリア』の中。自分はゲームのヒロインの恋路を邪魔する、悪役令嬢・アイリーンであることを! 前世の記憶だと、アイリーンのこの先は雑な死に方をする破滅ルートだけ。破滅フラグの起点であるラスボスの魔王・クロードを攻略して恋人にしてしまえば、フラグが回避できるかもしれない! そう考えたアイリーンは、美しき魔王に宣言する。 「結婚していただきたいの!」 一発逆転、幸せを掴み取るためのアイリーンの旅が始まる――。

原作は「小説家になろう」掲載作品で、書籍版が角川ビーンズ文庫から刊行中。2022年9月30日に第10巻発売。

・スタッフ

原作:永瀬さらさ

原作イラスト:紫真依

監督:羽原久美子

シリーズ構成・脚本:猪原健太

キャラクターデザイン:牧内ももこ、小島えり、大場優子

音楽:田渕夏海、中村巴奈重、櫻井美希、青木沙也果、佐久間奏

アニメーション制作:MAHO FILM

コピーライト表記:©永瀬さらさ・紫真依/KADOKAWA/悪ラス製作委員会2022

・キャスト

アイリーン・ローレン・ドートリシュ:高橋李依

クロード・ジャンヌ・エルメイア:梅原裕一郎

キース・エイグリッド:福山潤

ベルゼビュート:小野友樹

セドリック・ジャンヌ・エルメイア:増田俊樹

リリア・レインワーズ:花澤香菜

アイザック・ロンバール:内田雄馬

ジャスパー・バリエ:安元洋貴

ドニ:吉永拓斗

リュック:神尾晋一郎

クォーツ:宮崎遊

アーモンド:杉田智和

Twitter:@akulas_pr

ハッシュタグ:#悪ラス

OP:高橋李依「共感されなくてもいいじゃない」

ED:ACCAMER「ノミック」

TVアニメ『悪役令嬢なのでラスボスを飼ってみました』第2弾PV|2022年10月1日(土)放送開始

◆機動戦士ガンダム 水星の魔女

・放送情報

・「PROLOGUE」

各種配信サービスで配信中

MBS・TBS系列全国28局ネット:9/25(日) 17:00〜

・本編

MBS・TBS系列全国28局ネット:10/2(日) 17:00〜

・作品情報

A.S.(アド・ステラ)122――数多の企業が宇宙へ進出し、巨大な経済圏を構築する時代。 モビルスーツ産業最大手「ベネリットグループ」が運営する「アスティカシア高等専門学園」に、辺境の地・水星から一人の少女が編入してきた。 名は、スレッタ・マーキュリー。 無垢なる胸に鮮紅の光を灯し、少女は一歩ずつ、新たな世界を歩んでいく。

「ガンダム」シリーズのTVアニメ新作。宇宙進出を果たした企業により巨大経済圏が構築されている時代「A.S.(アド・ストラ)」が舞台で、過去のシリーズとのつながりはない。

・スタッフ

原作:矢立肇、富野由悠季

監督:⼩林寛

シリーズ構成・脚本:⼤河内⼀楼

キャラクターデザイン原案:モグモ

キャラクターデザイン:田頭真理恵、戸井田珠里、高谷浩利

音楽:大間々昂

製作:バンダイナムコフィルムワークス、創通、MBS

コピーライト表記:© 創通・サンライズ・MBS

・キャスト

スレッタ・マーキュリー:市ノ瀬加那

ミオリネ・レンブラン:Lynn

グエル・ジェターク:阿座上洋平

エラン・ケレス:花江夏樹

シャディク・ゼネリ:古川慎

ニカ・ナナウラ:宮本侑芽

チュアチュリー・パンランチ:富田美憂

Twitter:@g_witch_m

ハッシュタグ:#水星の魔女 # #G_Witch

OP:YOASOBI「祝福」

『機動戦士ガンダム 水星の魔女』予告PV第二弾

◆永久少年 Eternal Boys

・放送情報

フジテレビ:10/10(月) 26:20〜

アニマックス:10/15(土) 22:30〜

BSフジ:10/18(火) 24:30〜

FOD:9/26(月)〜

・作品情報

「俺の人生、どこで間違ったんだ……」 長年勤めた会社が倒産、再就職も上手くいかず失業保険が切れたら完全に終わり…! 人生崖っぷちのおっさん真田健太郎は、満福芸能プロダクションが再起をかけて立ち上げた”おっさんアイドルプロジェクト”「永久少年」記者発表会のステージに立っていた。 元中学教師の石田、元サッカー選手の浅井、元人気子役の今川、満プロのマネージャー山中、元No.1ホストの柿崎。 かくして始まった訳アリおっさんたちの合宿生活はトラブルの連続。 それでも「永久少年」としての成功を夢見て奮闘する6人の姿は、徐々に人々の心を掴んでいき……? おっさんアイドルが、その夢を叶える日はやってくるのかー!?

オリジナルアニメ。

・スタッフ

原作:満福芸能プロダクション

監督:migmi

シリーズ構成:うえのきみこ

キャラクター原案:ma2

キャラクターデザイン:朝井聖子

音楽:橋本由香利

アニメーション制作:ライデンフィルム

制作:永久少年プロジェクト

コピーライト表記:©満プロ/永久少年プロジェクト

・キャスト

【永久少年】

真田健太郎:平川大輔

石田直樹:小西克幸

浅井悠:福山潤

今川剛:浪川大輔

山中大輔:森川智之

柿崎誠:佐々木望

【Gentlemen】

爽田佐和緒:森久保祥太郎

藍染悦郎:寺島拓篤

井伊蓮司:笠間淳

葉小坂初:KENN

【Story of Love】

吾妻創輝:小林千晃

小鳥遊賢人:仲村宗悟

小田桐信⻑:河本啓佑

神楽坂咲楽:堀江瞬

東十条知架:石谷春貴

リン・ジュンジェ:ランズベリー・アーサー

Twitter:@eternalboys

ハッシュタグ:#永久少年

TVアニメ『永久少年 Eternal Boys』第2弾PV

◆転生したら剣でした

・放送情報

TOKYO MX:10/5(水) 23:00〜

ABC:10/5(水) 26:14〜

BS朝日:10/7(金) 23:00〜

ABEMA:9/28(水) 23:30〜【独占配信】

・作品情報

転生したら剣でした――。 「知性を持つ武器(インテリジェンス・ウェポン)」と呼ばれる”剣“として異世界に転生した彼は、装備者との出会いを夢見ながら、孤独にスキル収集に励んでいた。 ある時、迂闊にも魔力を吸収される「枯渇の森」へ踏み入り、一歩も動けなくなってしまう。途方に暮れる中、奴隷として虐げられていた黒猫族の少女フランに出会う。 フランは巨大な魔獣に襲われ、絶体絶命の危機に陥っていた。 彼女は眼前に突き刺さっていた彼を引き抜き、その力で窮地を脱すると、彼を「師匠」と名付けて正式に装備者となるのだった。 冒険者となったフランと師匠は、お互いにスキルを磨きながらクエストをこなしていく。 フランは強さの果てにある「進化」を目指すために、師匠は少女の「願い」を叶えるために。 猫耳少女と親バカな剣の大冒険が始まる!

原作は「小説家になろう」掲載作品で、マイクロマガジン・GCノベルズから書籍版が刊行されている。14巻が2022年9月30日発売。また、丸山朝ヲの作画による漫画版がcomicブースト連載中で、既刊12巻。いのうえひなこ作画によるスピンオフ「転生したら剣でした Another Wish」がコミックライド連載中、5巻が2022年9月29日発売。

・スタッフ

原作:棚架ユウ

キャラクター原案:るろお

監督:石平信司

シリーズ構成・脚本:永野たかひろ

キャラクターデザイン・総作画監督:齋藤温子

音楽:高梨康治(Team-MAX)

アニメーション制作:C2C

製作:転剣製作委員会

©棚架ユウ・るろお/マイクロマガジン社/転剣製作委員会

・キャスト

師匠:三木眞一郎

フラン:加隈亜衣

アマンダ:小清水亜美

クリムト:羽多野渉

ドナドロンド:稲田徹

ネル:大久保瑠美

ガルス:辻親八

Twitter:@tenken_official

ハッシュタグ:#転生したら剣でした # #転剣

OP:岸⽥教団&THE明星ロケッツ「転⽣したら剣でした」

ED:⿊崎真⾳「more<STRONGLY」

TVアニメ「転生したら剣でした」PV第2弾

◆うちの師匠はしっぽがない

・放送情報

TOKYO MX:9/30(金) 22:30〜

MBS:10/1(土) 26:08〜

BS朝日:10/2(日) 23:00〜

AT-X:10/4(火) 21:30〜

・作品情報

いつか人間を化かしてみたいと夢見て、大都会・大坂へ飛び出してきた豆狸の女の子・まめだ。 しかし、磨き上げた術は上手くいかず、挙句の果てには「落語家」と名乗る黒髪の美女に一目で見破られてしまう。 美女の正体は人気落語家・大黒亭文狐。 術ではなく芸で人を化かす文狐の落語に感動したまめだは、弟子入りを志願する―――! 笑う門にはたぬきたる。大正上方落語ファンタジー、ここに開演!

原作は「good!アフタヌーン」連載で、2022年10月6日に第9巻発売。

・スタッフ

原作:TNSK

監督:山本秀世

シリーズ構成:待田堂子

キャラクターデザイン・総作画監督:山内遼

音楽:矢鴇つかさ、原田篤、本多友紀(Arte Refact)

アニメーション制作:ライデンフィルム

コピーライト表記:©TNSK・講談社/春来亭活動写真部

・キャスト

まめだ:M・A・O

大黒亭文狐:山村響

椿しらら:Lynn

椿白團治:江口拓也

霧の圓紫:竹達彩奈

恵比寿家歌録:石田彰

大黒亭文鳥:諏訪部順一

作次郎:村瀬歩

お松:相川奈都姫

小糸:長谷川育美

らくだ:梅原裕一郎

Twitter:@shippona_anime

ハッシュタグ:#しっぽな

OP:GARNiDELiA「幻愛遊戯」

ED:Hinano「ヴァージニア」

TVアニメ「うちの師匠はしっぽがない」PV第3弾

◆僕のヒーローアカデミア 第6期

・放送情報

読売テレビ・日本テレビ系全29局ネット:10/1(土) 17:30〜

配信:10/1(土) 18:00〜順次

・作品情報

超常能力“個性”を持つ人間が当たり前の世界。 憧れのNo.1ヒーロー・オールマイトと出会った“無個性”の少年・緑谷出久、通称「デク」は、その内に秘めるヒーローの資質を見出され、オールマイトから“個性”ワン・フォー・オールを受け継いだ。 デクはヒーロー輩出の名門・雄英高校に入学し、“個性”で社会や人々を救ける“ヒーロー”になることを目指し、ヒーロー科1年A組のクラスメイトたちと共に成長していく。 デクは爆豪、轟と共にNo.1ヒーローであるエンデヴァーの事務所へインターン活動に臨む。 最高峰の現場に身を投じたデクはワン・フォー・オールに眠る新たな“個性”黒鞭を操るなど、ヒーローとして確かな成長を見せる。 一方、敵ヴィラン連合の死柄木弔は、リ・デストロ率いる異能解放軍と激突。 リ・デストロとの戦いで窮地に陥る中、死柄木は忘れていた凄惨な幼少期の記憶を取り戻し、覚醒する。 異能解放軍を掌握し、その勢力を拡大しつつ、全てを壊すため自らに新たな力を求めるのだった。 デクと死柄木、ヒーローと敵ヴィラン。その全面戦争の時が迫る―!

原作は「週刊少年ジャンプ」連載作品で、既刊35巻。2016年以降、順次アニメ化が進められており、このシリーズ第6期は2クール(6カ月)連続放送となる。

・スタッフ

原作:堀越耕平

総監督:長崎健司

監督:向井雅浩

シリーズ構成・脚本:黒田洋介

キャラクターデザイン:馬越嘉彦、小田嶋瞳

音楽:林ゆうき

アニメーション制作:ボンズ

コピーライト表記:©堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

・キャスト

緑谷出久:山下大輝

爆豪勝己:岡本信彦

麗日お茶子:佐倉綾音

轟焦凍:梶裕貴

飯田天哉:石川界人

切島鋭児郎:増田俊樹

蛙吹梅雨:悠木碧

八百万百:井上麻里奈

上鳴電気:畠中祐

峰田実:広橋涼

常闇踏陰:細谷佳正

エンデヴァー:稲田徹

ホークス:中村悠一

相澤消太:諏訪部順一

オールマイト:三宅健太

死柄木弔:内山昂輝

荼毘:下野紘

トガヒミコ:福圓美里

トゥワイス:遠藤大智

Mr.コンプレス:最上嗣生

スピナー:岩崎了

Twitter:@heroaca_anime

ハッシュタグ:#ヒロアカ # #heroaca_a

OP:SUPER BEAVER「ひたむき」

ED:秋山黄色「SKETCH」

『僕のヒーローアカデミア』6期PV第3弾/10.1(土)放送開始/OP:「ひたむき」SUPER BEAVER

◆宇崎ちゃんは遊びたい!ω(だぶる)

・放送情報

AT-X:10/1(土) 21:00〜

ABC:10/1(土) 26:30〜

TOKYO MX:10/2(日) 24:00〜

BS11:10/3(月) 24:00〜

テレビ愛知:10/3(月) 25:30〜

dアニメストア:10/1(土) 23:00〜

ABEMA:10/4(火) 23:00〜

他配信:10/8(土) 23:00〜

・作品情報

大学3年生の桜井真一は、ウザ絡みしてくる後輩“宇崎ちゃん”こと宇崎花に振り回されながらも、何だかんだ退屈する事のない夏休みを過ごしたが……宇崎ちゃんはまだまだ遊び足りない! 秋は学園祭、冬にはクリスマスとイベントが盛りだくさん! さらに今度は、愉快な宇崎ちゃん一家も加わってますます賑やかに……!? 見守られたり、もてあそばれたり、背中を押されたり。 “ただの先輩と後輩”な2人の日常に少しずつ変化のきざしが見え始める!? ウザさもカワいさもω(だぶる)な“ウザカワ系”後輩との青春ドタバタラブコメ、再びスタート!

原作は「ドラドラしゃーぷ」掲載で、既刊9巻。

・スタッフ

原作:丈

監督:三浦和也

シリーズ構成:あおしまたかし

キャラクターデザイン:

音楽:五十嵐聡(TOKYO LOGIC)、矢野達也、森田友梨、谷ナオキ(HANO)

アニメーション制作:ENGI

製作:宇崎ちゃん2製作委員会

コピーライト表記:©2022 丈/KADOKAWA/宇崎ちゃん2製作委員会

・キャスト

宇崎花:大空直美

桜井真一:赤羽根健治

亜細亜実:竹達彩奈

榊????逸仁:睫敲弥

亜細亜紀彦:秋元羊介

宇崎月:早見沙織

宇崎柳:加藤聖奈

宇崎藤生:石川英郎

宇崎桐:三瓶由布子

桜井春子:伊藤美紀

桜井志郎:杉田智和

Twitter:@uzakichan_asobi

ハッシュタグ:#宇崎ちゃん

OP:鹿乃と宇崎ちゃん「いちごいちえ Celebration」

ED:MKLNtic「はっぴーらいふ」

TVアニメ「宇崎ちゃんは遊びたい!ω」PV第2弾:2022年10月1日(土)放送スタート!:Uzaki-chan Wants to Hang Out! Season 2

◆勇者パーティーを追放されたビーストテイマー、最強種の猫耳少女と出会う

・放送情報

TOKYO MX:10/2(日) 22:00〜

テレビ愛知:10/3(月) 26:35〜

読売テレビ:10/3(月) 26:39〜

BSフジ:10/4(火) 24:00〜

AT-Xほか

ABEMA:10/1(土) 22:00〜【独占先行配信】

・作品情報

「――レイン。君はクビだ」 勇者と共に魔王討伐を目指すビーストテイマーのレイン。 ところがある日、仲間から役立たずと罵られ、勇者パーティーを追放されてしまう。 自由に生きようと冒険者の道を選んだレインは、試験の最中、魔物に襲われている少女カナデに遭遇。 カナデを逃すために身を挺すが、彼女は魔物を一撃で倒してしまう。 カナデこそ規格外の力を持つ「最強種」の一つ、猫霊族の少女だった! レインの才能と優しさに惹かれたカナデが告げる。 「私を、使役してみる?」 最強の猫耳少女と契約し、冒険者として新たな人生を歩み始めるレイン。 だが、レインを追放した勇者たち、そして別の「最強種」がその力に気づき――。

原作は「小説家になろう」掲載作品で、講談社・Kラノベブックスから書籍版が刊行されている。既刊8巻。「マンガUP!」では茂村モトによる漫画版が連載されていて、既刊7巻。

・スタッフ

原作:深山鈴、茂村モト

監督:濁川敦

シリーズ構成:あおしまたかし

キャラクターデザイン:山本周平

音楽:林ゆうき、桶狭間ありさ、近谷直之

アニメーション制作:EMTスクエアード

製作:「ビーストテイマー」製作委員会

©深山鈴・茂村モト/「ビーストテイマー」製作委員会

・キャスト

レイン:千葉翔也

カナデ:和氣あず未

タニア:大久保瑠美

ソラ:田中美海

ルナ:指出毬亜

Twitter:@beasttamer_off

ハッシュタグ:#ビステマ

OP:MADKID「Change The World」

ED:高野麻里佳「LOVE&MOON」

【PV第2弾】TVアニメ「勇者パーティーを追放されたビーストテイマー、最強種の猫耳少女と出会う」

◆農民関連のスキルばっか上げてたら何故か強くなった。

・放送情報

TOKYO MX:10/1(土) 22:00〜

サンテレビ:10/1(土) 22:30〜

AT-X:10/1(土) 23:30〜

BS日テレ:10/2(日) 23:00〜

HTB:10/5(水) 25:55〜

秋田朝日放送:10/10(月) 25:50〜

dアニメストア:10/1(土) 22:00〜

ABEMA:10/1(土) 22:00〜

他配信:10/7(金) 24:00〜順次

・作品情報

農民関連スキルはオールMAX!! 「俺は農民王になる!」ハズだった!! 超一流の農民として生きるため、農民関連のスキルに磨きをかけてきた青年アル・ウェインは、ついに最後のスキルレベルをもMAXにする。 しかし農民関連スキルを極めたその時から、なぜか彼の生活は農民とは別の方向に激変していくことに……。

原作は「小説家になろう」掲載作品で、書籍版が双葉社・モンスター文庫から全5巻で刊行された。樽戸アキ作画による漫画版がアプリ「がうがうモンスター」連載中で、2022年9月30日に9巻発売。

・スタッフ

原作:樽戸アキ、しょぼんぬ

キャラクター原案:姐川

監督:ながはまのりひこ

シリーズ構成:待田堂子

キャラクターデザイン:末岡正美

音楽:伊賀拓郎

アニメーション制作:studio A-CAT

製作:「農民関連」製作委員会

コピーライト表記:© 樽戸アキ・しょぼんぬ/双葉社・「農民関連」製作委員会

・キャスト

アル・ウェイン:榎木淳弥

ファル・イース・メイギス:田中美海

ヘレン・リーン:大久保瑠美

ルリ:諏訪彩花

イルビア:田村ゆかり

リークス:伊藤昌弘

ルシカ・ウェイン:中原麻衣

ジル・ウェイン:浜田賢二

Twitter:@nouminkanren

ハッシュタグ:#農民関連

OP:7ORDER「Growing up」

ED:ポップしなないで「ローリンソウル・ハッピーデイズ」

TVアニメ「農民関連のスキルばっか上げてたら何故か強くなった。」PV第2弾

◆SPY×FAMILY 第2クール

・放送情報

テレビ東京系6局ネット:10/1(土) 23:00〜

配信:10/1(土) 23:30〜順次

・作品情報

人はみな 誰にも見せぬ自分を 持っている―― 世界各国が水面下で熾烈な情報戦を繰り広げていた時代。 東国(オスタニア)と西国(ウェスタリス)は、十数年間にわたる冷戦状態にあった。 西国の情報局対東課〈WISE(ワイズ)〉所属である凄腕スパイの〈黄昏(たそがれ)〉は、東西平和を脅かす危険人物、東国の国家統一党総裁ドノバン・デズモンドの動向を探るため、ある極秘任務を課せられる。 その名も、オペレーション〈梟(ストリクス)〉。 内容は、“一週間以内に家族を作り、デズモンドの息子が通う名門校の懇親会に潜入せよ”。 〈黄昏(たそがれ)〉は、精神科医ロイド・フォージャーに扮し、家族を作ることに。 だが、彼が出会った娘・アーニャは心を読むことができる超能力者、妻・ヨルは殺し屋だった! 3人の利害が一致したことで、お互いの正体を隠しながら共に暮らすこととなる。 ハプニング連続の仮初めの家族に、世界の平和は託された――。

原作は「ジャンプ+」連載作品で、既刊9巻。

・スタッフ

原作:遠藤達哉

監督:古橋一浩

キャラクターデザイン:嶋田和晃

音楽プロデュース:(K)NoW_NAME

制作:WIT STUDIO×CloverWorks

コピーライト表記:©遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会

・キャスト

ロイド・フォージャー:江口拓也

アーニャ・フォージャー:種敦美

ヨル・フォージャー:早見沙織

フランキー・フランクリン:吉野裕行

シルヴィア・シャーウッド:甲斐田裕子

ヘンリー・ヘンダーソン:山路和弘

ユーリ・ブライア:小野賢章

ダミアン・デズモンド:藤原夏海

ベッキー・ブラックベル:加藤英美里

Twitter:@spyfamily_anime

ハッシュタグ:#SPY_FAMILY # #スパイファミリー

OP:BUMP OF CHICKEN「SOUVENIR」

【オープニング主題歌解禁】TVアニメ『SPY×FAMILY』第2クール本予告/2022.10.01 23:00〜 ON AIR

◆後宮の烏

・放送情報

TOKYO MX:10/1(土) 23:30〜

とちぎテレビ:10/1(土) 23:30〜

群馬テレビ:10/1(土) 23:30〜

BS11:10/1(土) 23:30〜

関西テレビ:10/2(日) 26:29〜

Amazon Prime Video:10/1(土) 24:00〜

他配信:10/4(火) 12:00〜順次

・作品情報

後宮の奥深くに住んでいる、妃でありながら夜伽をしない特別な妃・烏妃。 その姿を見た者は、老婆であると言う者もいれば、少女だったと言う者もいた。 烏妃の名前は寿雪(じゅせつ)。彼女は不思議な術を使い、呪殺から失せ物さがしまで、何でも引き受けてくれるという。 時の皇帝・高峻(こうしゅん)は、ある依頼のため寿雪の元を訪れる。 二人の巡り合わせは、歴史をも覆す「秘密」を暴くことになる……。

原作は集英社オレンジ文庫刊行の小説で全7巻。

・スタッフ

原作:白川紺子

監督:宮脇千鶴

シリーズ構成:大島里美

キャラクター原案:香魚子

キャラクターデザイン:竹内進二

音楽:橘麻美

制作:BN Pictures

コピーライト表記:©白川紺子/集英社,「後宮の烏」製作委員会

・キャスト

柳寿雪:水野朔

夏高峻:水中雅章

衛青:八代拓

九九:高野麻里佳

温螢:島信長

淡海:岡本信彦

衣斯哈:平田真菜

雲花娘:上田麗奈

Twitter:@kokyu_anime

ハッシュタグ:#後宮の烏

OP:女王蜂「MYSTERIOUS」

ED:krage「夏の雪」

TVアニメ「後宮の烏」本PV第二弾/2022年10月1日(土)より放送開始!

◆ベルセルク 黄金時代篇 MEMORIAL EDITION

・放送情報

TOKYO MX:10/1(土) 24:30〜

とちぎテレビ:10/1(土) 24:30〜

群馬テレビ:10/1(土) 24:30〜

BS11:10/1(土) 24:30〜

アニマックス:10/16(日) 23:00〜

配信スケジュール未発表

・作品情報

己の剣だけを信じてきた。友も家族も帰る故郷もない──孤独な剣士ガッツは、百年戦争に揺れる地を傭兵として渡り歩いていた。 身の丈を超える長大な剣を自在に操り、強大な敵をいとも簡単に倒すガッツ。 そんな彼に目をつけたのが、傭兵集団“鷹の団”を率いるグリフィス。 美しい姿からは想像もつかない統率力を持ち、大いなる野望を秘めたグリフィスは、自らの夢を叶えるためにガッツを決闘で制し、鷹の団に引き入れる。 数々の激戦を共にくぐり抜けるうちに、信頼で結ばれていく仲間たち。 なかでもグリフィスとガッツの絆は、今や特別なものとなっていた。 やがて鷹の団はミッドランド王国の正規軍にのし上がるが、それはグリフィスの目指す頂点へのはじめの一歩にすぎなかった。 一方ガッツは、グリフィスの「夢」に取り込まれ剣を振り回すだけの人生に疑問を抱き始める。 だが、ガッツはまだ知らない。 果てなき夢が二人に与えた、恐るべき宿命を──。

原作は「ヤングアニマル」連載で、既刊41巻。原作者・三浦建太郎が2021年に死去したため未完で終わるかに思えたが、最後まで構想を聞いていたという親友・森恒二監修のもとで制作が再開された。本作は2012年から2013年にかけて三部作構成で劇場公開された「ベルセルク 黄金時代篇」にシーン追加を行い再構成したもの。

・スタッフ

原作:三浦建太郎

メモリアル・エディション監督:佐野雄太

劇場版監督:窪岡俊之

脚本/メモリアル・エディション脚本総監修:大河内一楼

キャラクターデザイン・総作画監督:恩田尚之

音楽:鷺巣詩郎

アニメーション制作:STUDIO4℃

コピーライト表記:©三浦建太郎(スタジオ我画)・白泉社/BERSERK FILM PARTNERS

・キャスト

ガッツ:岩永洋昭

グリフィス:櫻井孝宏

キャスカ:行成とあ

ジュドー:梶裕貴

リッケルト:寿美菜子

ピピン:藤原貴弘

コルカス:松本ヨシロウ

ガストン:矢尾一樹

バズーソ:ケンドーコバヤシ

Twitter:@berserk_mePR

ハッシュタグ:#ベルセルク # #BERSERK

OP:平沢進「Aria」

ED:中島美嘉「Wish」

『ベルセルク 黄金時代篇 MEMORIAL EDITION』 第三弾PV #ベルセルク #BERSERK

◆ポプテピピック 第2シリーズ

・放送情報

TOKYO MX:10/1(土) 25:30〜

BS11:10/1(土) 25:30〜

AT-X:10/1(土) 25:30〜

BS日テレ:10/4(火) 23:30〜

HTB:10/4(火) 25:55〜

MBS:10/4(火) 27:00〜

Amazon Prime Video:10/1(土) 25:30〜

TikTok LIVE:10/1(土) 25:30〜

ニコニコ生放送:10/1(土) 25:30〜

・作品情報

これは、夢と希望の物語(ただのクソ)ー。

原作は「まんがライフWIN」掲載作品。

・スタッフ

原作:大川ぶくぶ

シリーズ構成・シリーズディレクター:青木純(スペースネコカンパニー)

音楽:吟(BUSTED ROSE)

アニメーション制作:スペースネコカンパニー・神風動画

製作:キングレコード

コピーライト表記:© 大川ぶくぶ/竹書房・キングレコード

Twitter:@hoshiiro_anime

ハッシュタグ:#ポプテピピック # #PPTP

「ポプテピピック TVアニメーション作品第二シリーズ」PV | 2022年10月より放送開始!

◆アイドリッシュセブン Third BEAT! 第2クール

・放送情報

TOKYO MX:10/2(日) 22:30〜

サンテレビ:10/2(日) 23:30〜

KBS京都:10/2(日) 23:30〜

BS11:10/2(日) 24:00〜

TVQ九州放送:10/4(火) 26:05〜

テレビ愛知:10/4(火) 26:35〜

テレビ北海道:10/4(火) 26:35〜

ABEMA:10/2(日) 22:30〜

ABEMAプレミアム:10/2(日) 23:00〜

他配信:10/5(水) 12:00〜

・作品情報

デビュー1周年を迎え、記念のライブツアー開催が決まったIDOLiSH7。 先輩であり、良きライバルであるTRIGGER、Re:valeもそれぞれに華々しい活躍で注目を集めていた。 そんな3グループの人気が高まる一方で、芸能界の“ノイズ”が彼らに近づく。 噂、敵意、臆測、仕掛けられた駆け引き。 夢や憧れだけでは生き残れない、華やかな世界の裏側。 様々な思惑が絡み合うなか、 アイドル業界を揺るがす“新勢力”も密かに動き出していた――。

原作はスマートフォン向けゲームアプリ。

・スタッフ

原作:バンダイナムコオンライン、都志見文太

監督:別所誠人

シリーズ構成:関根アユミ

スーパーバイザー:あおきえい

キャラクター原案:種村有菜

アニメーションキャラクターデザイン:深川可純

音楽:加藤達也

アニメーション制作:TROYCA

製作:アイナナ製作委員会

コピーライト表記:©BNOI/アイナナ製作委員会

・キャスト

和泉一織:増田俊樹

二階堂大和:白井悠介

和泉三月:代永翼

四葉環:KENN

逢坂壮五:阿部敦

六弥ナギ:江口拓也

七瀬陸:小野賢章

小鳥遊音晴:千葉進歩

大神万理:興津和幸

小鳥遊紡:佐藤聡美

八乙女楽:羽多野渉

九条天:斉藤壮馬

十龍之介:佐藤拓也

八乙女宗助:小西克幸

姉鷺カオル:川原慶久

百:保志総一朗

千:立花慎之介

岡崎凛人:古川慎

亥清悠:広瀬裕也

狗丸トウマ:木村昴

棗巳波:西山宏太朗

御堂虎於:近藤隆

月雲了:高橋広樹

Twitter:@id7_anime

ハッシュタグ:#アニナナ # #アニナナ3期

アイドリッシュセブン Third BEAT! 第2クール PV第2弾

◆新米錬金術師の店舗経営

・放送情報

AT-X:10/3(月) 21:00〜

TOKYO MX:10/3(月) 22:30〜

BS日テレ:10/3(月) 23:30〜

KBS京都:10/3(月) 24:00〜

サンテレビ:10/3(月) 24:00〜

dアニメストア:10/3(月) 22:00〜

ABEMA:10/6(木) 22:00〜

他配信:10/10(月) 22:00〜順次

・作品情報

孤児院育ちの新米錬金術師サラサは、亡き両親と同じようにお店を開くのが夢。 そんなサラサが養成学校の卒業祝いに師匠からもらったのは、とある辺境の村の空き店舗だった。 予定よりも早く叶う夢に胸を弾ませるサラサだったが、待っていたのはボロボロの店舗、慣れないコミュニケーション、危険な素材集めに魔物退治!? 豊富な知識と高い魔力、師匠から譲り受けた剣を武器に見知らぬ土地で奮闘するサラサ。 店舗経営を通じて広まる想いと錬金術が、出会いと絆を生んでいく――

原作は「小説家になろう」掲載作品で、書籍版がKADOKAWA・ファンタジア文庫から刊行されている。既刊6巻。

・スタッフ

原作:いつきみずほ

キャラクター原案:ふーみ

監督:博史池畠

シリーズ構成:村越繁

キャラクターデザイン:伊藤陽祐

音楽:富貴晴美

アニメーション制作:ENGI

製作:「新米錬金術師の店舗経営」製作委員会

コピーライト表記:©2022 いつきみずほ・ふーみ/KADOKAWA/「新米錬金術師の店舗経営」製作委員会

・キャスト

サラサ・フィード:高尾奏音

ロレア:木野日菜

アイリス・ロッツェ:大西沙織

ケイト・スターヴェン:諏訪ななか

オフィーリア・ミリス:斎賀みつき

マリア:小清水亜美

Twitter:@shinmai_renkin

ハッシュタグ:#shinmai_renkin

OP:大西亜玖璃「はじまるウェルカム」

ED:諏訪ななか「Fine Days」

TVアニメ「新米錬金術師の店舗経営」PV第3弾|2022年10月3日放送開始

◆ゴールデンカムイ 第4期

・放送情報

TOKYO MX:10/3(月) 23:00〜

BS11:10/3(月) 23:00〜

札幌テレビ:10/3(月) 25:26〜

読売テレビ:10/3(月) 26:15〜

チャンネルNECO:10/7(金) 23:30〜

Amazon Prime Video:10/3(月) 23:00〜

・作品情報

極寒の地樺太で「不死身の杉元」こと杉元佐一とアイヌの少女・アシㇼパが再会を果たした後、キロランケの死に直面したアシㇼパ金塊の謎を解く鍵を思い出し、杉元とアシㇼパの間で相棒の契約も更新されるに至った。 だが。杉元が第七師団の支配下にある状況に変わりない。 アシㇼパ確保の報を受けた鶴見中尉との対峙が迫る中、共に過酷な旅を生き抜いた白石由竹、谷垣源次郎、月島軍曹、鯉登少尉は各々の目的や役目に従ってどのように動くのか? 一方、第七師団と金塊の争奪戦を繰り広げる新撰組「鬼の副長」土方歳三の一味は引き続き残った刺青人皮の捜索を継続。 さらに、杉元らの前から姿を消した尾形百之助の存在も情勢に影響を及ぼす可能性を秘める。 北の大地を舞台に再び加熱していく一攫千金サバイバルの行方から目が離せない!

原作は「ヤングマガジン」に2014年から2022年まで連載された。全31巻。

・スタッフ

原作:野田サトル

チーフディレクター:すがはらしずたか

シリーズ構成:高木登

キャラクターデザイン:山川拓巳

音楽:末廣健一郎

アニメーション制作:ブレインズ・ベース

製作: ゴールデンカムイ製作委員会

コピーライト表記:©野田サトル/集英社・ゴールデンカムイ製作委員会

・キャスト

杉元佐一:小林親弘

アシㇼパ:白石晴香

白石由竹:伊藤健太郎

鶴見中尉:大塚芳忠

土方歳三:中田譲治

尾形百之助:津田健次郎

谷垣源次郎:細谷佳正

牛山辰馬:乃村健次

永倉新八:菅生隆之

二階堂浩平:杉田智和

宇佐美上等兵:松岡禎丞

月島軍曹:竹本英史

鯉登少尉:小西克幸

Twitter:@kamuy_anime

ハッシュタグ:#ゴールデンカムイ

OP:ALI「NEVER SAY GOODBYE feat. Mummy-D」

ED:THE SPELLBOUND「すべてがそこにありますように。」

TVアニメ「ゴールデンカムイ」第四期PV第2弾

◆名探偵コナン 犯人の犯沢さん

・放送情報

TOKYO MX:10/3(月) 25:05〜

読売テレビ:10/3(月) 25:59〜

BS日テレ:10/4(火) 24:30〜

Netflix:10/4(火)〜

・作品情報

犯罪都市、米花町。 世界トップレベルの事件数を誇るこの町に、漆黒の人影(ブラックシャドウ)が降り立った。 彼(彼女?)の目的は"ある男"を殺すため―― 『名探偵コナン』に不可欠なアイツが主人公!! 見た目はタイツ、頭脳はピュア。 その名は……犯人の犯沢さん。

原作は「少年サンデーS」連載作品で、既刊7巻。「名探偵コナン」スピンオフ。

・スタッフ

原作:かんばまゆこ、青山剛昌

監督:大地丙太郎

キャラクターデザイン:千坂ふう

音楽:安部純、武藤星児

アニメーション制作:TMS/第1スタジオ

制作:小学館集英社プロダクション、トムス・エンタテインメント

コピーライト表記:© かんばまゆこ・青山剛昌/小学館・「名探偵コナン 犯人の犯沢さん」製作委員会

・キャスト

犯沢さん:蒼井翔太

ポメ太郎:水瀬いのり

江戸川コナン:高山みなみ

毛利蘭:山崎和佳奈

毛利小五郎:小山力也

灰原哀:林原めぐみ

白馬探:石田彰

Twitter:@hanzawasan_file

ハッシュタグ:#犯沢さん

OP:新浜レオン「捕まえて、今夜。」

ED:倉木麻衣「Secret, voice of my heart」

「名探偵コナン 犯人の犯沢さん」本PV

◆VAZZROCK THE ANIMATION

・放送情報

TOKYO MX:10/5(水) 22:30〜

BS日テレ:10/5(水) 23:00〜

KBS京都:10/5(水) 23:30〜

サンテレビ:10/5(水) 24:00〜

テレビ愛知:10/5(水) 26:05〜

アニマックス:11/6(日) 23:30〜

ABEMA:10/4(火) 22:30〜

dアニメストア:10/9(日) 12:00〜

・作品情報

ツキノ芸能プロダクションで新たな輝きを放つ、2つのユニットVAZZYとROCK DOWN 互いに刺激し合い、磨き合い、より輝く 12人の宝石たちの物語が新たにはじまる!

原作はムービックが展開するCDシリーズ。関連作品として、2016年・2020年に放送されたアニメ「ツキウタ。 THE ANIMATION」、および2017年・2021年に放送された「TSUKIPRO THE ANIMATION」がある。

・スタッフ

原作・ストーリー原案:ふじわら

監督:高本宣弘

シリーズ構成:松田恵里子

キャラクター原案・アニメキャラクターデザイン:夏生

音楽:印南俊太朗

アニメーション制作:ピー・アール・エー

製作:バズアニ製作委員会

コピーライト表記:©VAZZANI

・キャスト

【VAZZY】

眞宮孝明:新垣樽助

吉良凰香:小林裕介

築一紗:山中真尋

築二葉:白井悠介

大山直助:笹翼

白瀬優馬:堀江瞬

【ROCK DOWN】

小野田翔:菊池幸利

久慈川悠人:長谷川芳明

天羽玲司:佐藤拓也

立花歩:坂泰斗

大黒岳:増元拓也

名積ルカ:河本啓佑

Twitter:@vazzani_info

ハッシュタグ:#バズアニ # #バズロ

OP:ROCK DOWN「Asterism⁂」

ED:VAZZY「Fly High」

【バズアニ】TVCM VAZZY版 ナレーション:眞宮孝明(CV:新垣樽助)、吉良凰香(CV:小林裕介)

◆忍の一時

・放送情報

TOKYO MX:10/4(火) 23:00〜

BS朝日:10/7(金) 23:30〜

CBC:10/22(土) 27:12〜

AT-X:10/4(火) 20:00〜

FOD:10/4(火) 23:00〜

・作品情報

忍者は、存在しない。…と、我々は思っている。 仮に忍者が存在したところで、忍者はその姿を我々に晒すことはない。 だからこそ、忍者は『表向きには』存在しないのだ。 主人公、櫻羽一時は、我々と同じく忍者は存在しないと思っている、普通の男子。 彼には普通の、幸せで輝かしい日々が約束されている…はずだった。 ある日、一時は命を狙われ、それが甲賀忍者の仕業であると聞かされる。 なぜ一時は命を狙われたのか? それは…彼が由緒正しき、伊賀忍者第19代正当後継者だったからなのだ! 伊賀と甲賀は長年対立しており、甲賀は伊賀を侵略しようとしている。 一時が生きるためには…自らも忍者になるしかない! こうして、誰も知らない忍者の世界に身を投じる一時。 一人前の忍者となるべく学び、戦い、苦難に立ち向かう。 だがそれは、一時が辿る過酷な運命の、ほんの序章でしかなかった…。

DMM picturesとTROYCAが手がけるオリジナルアニメ。構成・千江しか、作画・上乃かなえによるコミカライズ作品(縦読み漫画)「忍のイットキ -絆-」がDMMブックスで展開される。

・スタッフ

企画:DMM pictures ×TROYCA

監督:渡部周

シリーズ構成・脚本:高野水登

キャラクターデザイン:鈴木勇

音楽:TOMISIRO

アニメーション制作:TROYCA

製作:忍の一時製作委員会

コピーライト表記:©DMM・TROYCA/忍の一時製作委員会

・キャスト

櫻羽一時:逢坂良太

加賀時貞:小西克幸

紅雪:白石晴香

黄瀬川輝麗:悠木碧

鈴ノ音涼子:関根瞳

伴朱雀:坂泰斗

高嶺火村:八代拓

櫻羽弓香:井上喜久子

森山光蔵:田中完

柘植礼羽:進藤尚美

伴鳳扇:てらそままさき

高嶺焔毘:間宮康弘

椿里美:富田美憂

美濃部鬼道:津田健次郎

上月汐音:高田憂希

五所川原隼人:前野智昭

唐獅子玄二:松風雅也

児雷坊十全:麦人

三ツ橋小南:森なな子

Twitter:@ninja_ittoki

ハッシュタグ:#忍の一時

OP:ハンブレッダーズ「光」

ED:黒子首「おぼえたて」

オリジナルTVアニメ「忍の一時」スペシャル企画〜作品指南の巻〜

オリジナルTVアニメ「忍の一時」スペシャル企画〜人物指南の巻〜

◆ヤマノススメ Next Summit

・放送情報

TOKYO MX:10/4(火) 24:30〜

BS11:10/4(火) 24:30〜

MBS:10/4(火) 26:30〜

ABEMA:10/4(火) 24:30〜

dアニメストア:10/7(金) 24:00〜

他配信:10/11(火) 24:00〜

・作品情報

あおいとひなた、ふたりで始めた山登りは、標高197mの天覧山、599mの高尾山、1786mの三つ峠山と徐々に標高を上げていく。 ふたりの思い出の山である谷川岳にも登頂し、関東の名峰を周るうちにここなやかえで、ほのかといった仲間も増えて充実するアウトドアライフ。 山への知識、道具、体力を充実させたあおいは更なる高みを目指す。

原作は「コミック アース・スター」連載作品で、既刊22巻。

・スタッフ

原作:しろ

監督:山本裕介

キャラクターデザイン/総作画監督:松尾祐輔

音楽:yamazo

アニメーション制作:エイトビット

製作:『ヤマノススメ Next Summit』製作委員会

コピーライト表記:©しろ/アース・スター エンターテイメント/『ヤマノススメ Next Summit』製作委員会

・キャスト

あおい:井口裕香

ひなた:阿澄佳奈

かえで:日笠陽子

ここな:小倉唯

ほのか:東山奈央

小春:岩井映美里

Twitter:@yamanosusume

ハッシュタグ:#ヤマノススメ #

OP:あおい、ひなた「想いのち晴れ」

ED:あおい、ひなた「扉を開けてベルを鳴らそう」

テレビアニメ『ヤマノススメ Next Summit』 PV

◆ヒューマンバグ大学 -不死学部不幸学科-

・放送情報

TOKYO MX:10/5(水) 22:00〜

BSフジ:10/6(木) 24:30〜

サンテレビ:10/6(木) 24:30〜

AT-X:10/18(火) 23:30〜

Amazon Prime Video:10/5(水) 22:00〜

・作品情報

婚約者を惨殺した死刑囚・佐竹博文。 彼は絶体絶命の窮地から何度も生還してきた「アンデッドマン」だった。 そんな佐竹に興味を持った研究機関「ヒューマンバグ大学」。 実際に起きた奇跡的な事象と、その渦中にいた人間を研究している。 研究対象となった佐竹から語られる不死にして不幸な日常の記憶。 なぜ婚約者を殺したのか? 真実はやがて、巨大な陰謀を明らかにする…

原作はYouTube漫画。

・スタッフ

監督・キャラクターデザイン:西山司

シリーズ構成:中島直俊

音楽:山下康介

制作スタジオ:DLE

コピーライト表記:©ケイコンテンツ/「ヒューマンバグ大学」製作委員会

・キャスト

佐竹博文:杉田智和

根岸千恵:小倉唯

鬼頭丈二:高橋広樹

伊集院茂夫:子安武人

ジャック:斉藤壮馬

教授:宇垣秀成

下田正:内田雄馬

流川隆雄:鈴木崚汰

伍代:緑川光

Twitter:@humanbug_anime

OP:ナノ「CATASTROPHE」

ED:Lowland Jazz

アニメ「ヒューマンバグ大学」PV第二弾公開!!/追加キャスト&放送情報解禁

◆陰の実力者になりたくて!

・放送情報

AT-X:10/5(水) 22:30〜

TOKYO MX:10/5(水) 23:30〜

KBS京都:10/5(水) 24:30〜

サンテレビ:10/5(水) 24:30〜

BS日テレ:10/5(水) 24:30〜

テレビ愛知:10/6(木) 26:35〜

ABEMA:10/5(水) 23:00〜

dアニメストア:10/5(水) 24:30〜

他配信:10/12(水) 23:00〜順次

・作品情報

「陰の実力者」 それは、主人公でも、ラスボスでもない。 普段は実力を隠してモブに徹し、物語に陰ながら介入して密かに実力を示す存在。 この「陰の実力者」に憧れ、日々モブとして目立たず生活しながら、力を求めて修業していた少年は、事故で命を失い、異世界に転生した。 シド・カゲノーとして生まれ変わった少年は、これを幸いと異世界で「陰の実力者」設定を楽しむことにする。 「妄想」で作り上げた「闇の教団」を倒すべく(おふざけで)暗躍していたところ、どうやら本当に、その「闇の教団」が存在していて……? ノリで配下にした少女たちは勘違いからシドをシャドウとして崇拝し、シドは本人も知らぬところで本物の「陰の実力者」になっていき、そしてシドが率いる陰の組織「シャドウガーデン」は、やがて世界の闇を滅ぼしていく――。

原作は「小説家になろう」掲載作品で、書籍版がエンターブレインから刊行されていて既刊4巻。坂野杏梨作画による漫画版が月刊コンプエース連載中で既刊7巻。同じく月刊コンプエースには瀬田U作画によるスピンオフ「陰の実力者になりたくて!しゃどーがいでん」も連載されていて既刊3巻。

・スタッフ

原作:逢沢大介

キャラクター原案:東西

監督:中西和也

シリーズ構成:加藤還一

キャラクターデザイン:飯野まこと

音楽:末廣健一郎

アニメーション制作:Nexus

製作:シャドウガーデン

コピーライト表記:©逢沢大介・KADOKAWA刊/シャドウガーデン

・キャスト

シド・カゲノー/シャドウ:山下誠一郎

アルファ:瀬戸麻沙美

ベータ:水瀬いのり

ガンマ:三森すずこ

デルタ:ファイルーズあい

イプシロン:金元寿子

ゼータ:朝井彩加

イータ:近藤玲奈

アレクシア・ミドガル:花澤香菜

アイリス・ミドガル:日笠陽子

クレア・カゲノー:日高里菜

ローズ・オリアナ:白石晴香

シェリー・バーネット:会沢紗弥

ヒョロ・ガリ:松岡禎丞

ジャガ・イモ:松重慎

Twitter:@Shadowgarden_PR

ハッシュタグ:#陰の実力者

OP:OxT「HIGHEST」

TVアニメ『陰の実力者になりたくて!』第3弾PV≪2022年10月5日(水)放送開始!≫

◆不徳のギルド

・放送情報

《TV放送 ver.》(映像規制強・音声修正有)

BS11:10/5(水) 25:30〜

TOKYO MX:10/5(水) 25:35〜

KBS京都:10/5(水) 25:35〜

サンテレビ:10/5(水) 25:35〜

テレビ愛知:10/6(木) 27:05〜

配信:10/12(水) 24:00〜

《ちょっと不徳な配信ver.》(映像規制弱・音声修正有)

dアニメストア:10/5(水) 24:00〜

配信:10/12(水) 24:00〜

《すごく不徳なAT-X ver.》(映像無修正・音声修正有)

AT-X:10/5(水) 23:30〜

《完全に不徳なディレクターズカット ver.》(映像無修正・音声無修正)

調整中

・作品情報

「…俺の青春、これでいいんだろうか」 若手ながらギルド1の討伐数を誇る狩人キクル。 幼いころから訓練に明け暮れ一流の狩人となった彼の望み、…それは仕事を辞めること!? 失われた青春の1ページを取り戻すため、一刻も早く引退したいキクルの最優先ミッションは後任の育成! しかし、はちゃめちゃな新米ガードを引き連れてのクエストはなぜか不道徳なハプニングしか起こらない!! どうなる俺の青春!?キクルの不徳な新人教育が今始まる!!

原作は月刊少年ガンガン連載の漫画で、既刊10巻。

・スタッフ

原作:河添太一

監督:朝岡卓矢

シリーズ構成:筆安一幸

キャラクターデザイン:金子ひらく

音楽:白澤亮(ノイジークローク)

プロデュース:EGG FIRM

アニメーション制作:ティー・エヌ・ケー

製作:「不徳のギルド」製作委員会

コピーライト表記:©河添太一/SQUARE ENIX・「不徳のギルド」製作委員会

・キャスト

キクル・マダン:福原かつみ

ヒタム・キャン:礒部花凜

メイデナ・アンジェ:渋谷彩乃

トキシッコ・ダナー:大地葉

ハナバタ・ノーキンス:鎌倉有那

ノマ・ルーン:白砂沙帆

エノメ:大久保瑠美

エシュネ:小路裕夕

Twitter:@futoku_anime

ハッシュタグ:#不徳のギルド # #futoku_anime

OP:佐咲紗花「Never the Fever!!」

ED:栗林みな実「シュガー・シュガー・スパイス」

TVアニメ『不徳のギルド』PV

◆モブサイコ100 Ⅲ

・放送情報

TOKYO MX:10/5(水) 24:00〜

BSフジ:10/5(水) 24:30〜

カートゥーン ネットワーク:10/7(金) 17:00〜(第2話以降17/30〜)

Amazon Prime Video:10/5(水) 25:00〜

・作品情報

学校生活に除霊のアルバイトと、忙しい日々をおくるモブ。 一方、霊幻は新人所員・芹沢と、霊とか相談所に次々と舞い込む奇妙な依頼に奔走している。 そんな中、街の中心にそびえ立つ巨大なブロッコリーは、いまや“神樹”として崇拝され街の人々を魅了していた。 再びモブの前から姿を消したエクボに、新たな盛り上がりを見せるサイコヘルメット教……。 街の危険を察知したモブたちはブロッコリーへと向かう。果たして神樹の中では何が起きているのか……!? “1 and Only One”友情、恋、そして自分自身――モブの青春が爆発するシリーズ第三弾!

原作は「マンガワン」連載作品で、全16巻。

・スタッフ

原作:ONE

総監督:立川譲

監督:蓮井隆弘

シリーズ構成:瀬古浩司

キャラクターデザイン:亀田祥倫

音楽:川井憲次

アニメーション制作:ボンズ

コピーライト表記:©ONE・小学館/「モブサイコ100 掘彑什邂儖会

・キャスト

影山茂夫:伊藤節生

霊幻新隆:櫻井孝宏

エクボ:大塚明夫

影山律:入野自由

花沢輝気:松岡禎丞

芹沢:星野貴紀

暗田トメ:種敦美

ツボミ:佐武宇綺

米里イチ:嶋村侑

郷田武蔵:関俊彦

鬼瓦天牙:細谷佳正

Twitter:@mobpsycho_anime

ハッシュタグ:#モブサイコ100 # #mobpsycho100

OP:MOB CHOIR「1」

ED:MOB CHOIR「コバルト」

アニメ「モブサイコ100 掘廛ャラクターPV:モブ / Mob Psycho 100 III Character Trailer "MOB" ver

◆Do It Yourself!! -どぅー・いっと・ゆあせるふ-

・放送情報

テレビ東京:10/5(水) 24:30〜(第2話以降24:00〜)

AT-X:10/6(木) 21:30〜

BS11:10/6(木) 22:30〜

NST新潟総合テレビ:10/9(日) 9:30〜

配信:10/5(水) 25:00〜順次

・作品情報

DIYを題材にしたオリジナルアニメ。

・スタッフ

原作:IMAGO/エイベックス・ピクチャーズ

監督:米田和弘

シリーズ構成・脚本:筆安一幸

キャラクターデザイン:松尾祐輔

音楽:佐高陵平(Hifumi,inc.)

アニメーション制作:PINE JAM

オフィシャルパートナー:株式会社盖

オフィシャルサポーター:三条市

製作:DIY!!製作委員会

コピーライト表記:©IMAGO/avex pictures・DIY!!製作委員会

・キャスト

せるふ:稲垣好

ぷりん:市ノ瀬加那

くれい:佐倉綾音

たくみ:和氣あず未

しー:高橋花林

ジョブ子:大森日雅

法華津治子:かかずゆみ

Twitter:@diy_anime

ハッシュタグ:#diyアニメ # #diy

オリジナルTVアニメ「Do It Yourself!! -どぅー・いっと・ゆあせるふ-」PV -よこくへん- /2022年10月5日(水)24時より放送開始!!

◆マブラヴ オルタネイティヴ 第2期

・放送情報

フジテレビ:10/5(水) 24:55〜

テレビ西日本:10/5(水) 25:55〜

関西テレビ:10/6(木) 26:25〜

東海テレビ:10/8(土) 25:45〜

AT-X:10/9(日) 23:00〜

北海道文化放送:10/9(日) 25:10〜

BSフジ:10/12(水) 24:00〜

FOD:10/5(水) 25:25〜

TVer:10/5(水) 25:25〜

GYAO!:10/5(水) 25:25〜

・作品情報

それは、極限の世界で戦う人々の絆の物語― この時空に存在する、無数の並行世界のひとつ― そこで人類は、戦術歩行戦闘機(戦術機)と呼ばれる人形兵器を駆り、地球外起源生命体「BETA」と数十年にわたる戦いを続けていた。 滅亡の危機に追い詰められた人間たちが、過酷な運命の中でどのような生き様をみせていくのか―

原作は2006年発売のアドベンチャーゲーム。

・スタッフ

原作:吉宗鋼紀(âge)

監督:西本由紀夫

シリーズ構成:浦畑達彦

キャラクターデザイン:谷拓也

音楽:Evan Call

アニメーション制作:FLAGSHIP LINE、ゆめ太カンパニー×グラフィニカ

コピーライト表記:© aNCHOR / オルタネイティヴ第三計画

・キャスト

白銀武:神木孝⼀

鑑純夏:楠⽊ともり

御剣冥夜:奈波果林

榊千鶴:伊藤美来

彩峰慧:佐伯伊織

珠瀬壬姫:田中貴子

鎧衣美琴:Lynn

Twitter:@Muv_Luv_A_anime

ハッシュタグ:#マブラヴ # #マブラヴアニメ

TVアニメ『マブラヴ オルタネイティヴ』第二期開戦直前 Special Operation

◆虫かぶり姫

・放送情報

AT-X:10/6(木) 21:00〜

TOKYO MX:10/6(木) 23:30〜

BS日テレ:10/6(木) 24:30〜

関西テレビ:10/6(木) 26:55〜

dアニメストア:10/6(木) 23:30〜

他配信:10/13(木) 23:30〜順次

・作品情報

侯爵令嬢のエリアーナは幼い頃から本に夢中で、ついたあだ名が「本の虫」ならぬ「虫かぶり姫」。 そんな変わり者の姫に、王太子であるクリストファーはこう告げる。 「私と婚約してほしいんだ」 婚約によってクリストファーは宮廷内の派閥争いから解放され、エリアーナは王太子の婚約者として王宮書庫室への出入りを許される。 これは、お互いの利点のための“名ばかりの婚約”……のはずだった。 4年の歳月が流れたある日、エリアーナはクリストファーが子爵令嬢アイリーンと仲睦まじく語らう姿を目撃してしまう。 ついに婚約解消の時が来たことを覚悟するエリアーナ。 だが、その心には複雑な想いが交錯していた……。 本好き令嬢の勘違いラブファンタジー。 エリアーナとクリストファーの“本当の恋”の行方は――!?

原作は「小説家になろう」掲載作品で、書籍版が一迅社・アイリスNEOから刊行されている。既刊6巻。喜久田ゆい作画による漫画版が「コミックZERO-SUM」連載で、既刊6巻。

・スタッフ

原作:由唯

キャラクター原案:椎名咲月、喜久田ゆい

監督:岩太郎

シリーズ構成:広田光毅

キャラクターデザイン:高橋瑞香

音楽:福島祐子、大隅知宇

アニメーション制作:マッドハウス

製作:虫かぶり姫製作委員会

コピーライト表記:©由唯・一迅社/虫かぶり姫製作委員会

・キャスト

エリアーナ・ベルンシュタイン:上田麗奈

クリストファー・セルカーク・アッシェラルド:木村良平

アレクセイ・シュトラッサー:内山昂輝

グレン・アイゼナッハ:内田雄馬

テオドール・ウォーレン・アッシェラルド:羽多野渉

アラン・フェレーラ:佐藤元

アーヴィン・オランザ:阿座上洋平

アルフレッド・ベルンシュタイン:島信長

ジャン:八代拓

Twitter:@mushikaburihime

ハッシュタグ:#虫かぶり姫

OP:井口裕香「Prologue」

ED:伊東歌詞太郎「革表紙」

【本PV】TVアニメ『虫かぶり姫』

◆異世界おじさん

・放送情報

AT-X:10/6(木) 22:30〜

BS11:10/6(木) 25:00〜

TOKYO MX:10/7(金) 25:35〜

テレビ愛知:10/11(火) 26:05〜

KBS京都:10/8(土) 23:30〜

サンテレビ:10/8(土) 24:30〜

※第1話から改めて放送、第8話以降は11/24(木)から順次放送

配信:11/25(金) 25:35〜順次

・作品情報

2017年秋――。 17歳のときにトラックにはねられ、それから17年の間ずっと昏睡状態だった叔父が目覚めた。病室を訪れた甥のたかふみが目にしたのは、意味不明な言葉をつぶやき、異世界「グランバハマル」から帰ってきたと話す叔父の姿だった。 ……叔父さんは、頭がおかしくなっていた。 絶句するたかふみだったが、おじさんは異世界にいた証拠を見せると言って魔法を使う。 おじさんの力を金にかえて食っていこうと心に決めたたかふみは、身寄りのない彼を引き取りルームシェアを始めることに。 おじさんとの生活の中で聞かされる、異世界での冒険譚と溢れんばかりのセガ愛。 孤独で過酷なおじさんの半生に、時には歓喜し時には胸をいためるたかふみ。 動画配信業に勤しむ世代の離れた男二人、団地の片隅にて繰り広げられる、新感覚異世界コメディ!

本来は2022年夏放送アニメだが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で第8話以降の放送・配信が一時休止となっていた作品。改めて第1話から放送が行われる。

原作は「WebComicアパンダ」連載のウェブ漫画。既刊8巻。

・スタッフ

原作:殆ど死んでいる

監督:河合滋樹

シリーズ構成・脚本:猪原健太

キャラクターデザイン・総作画監督:大田和寛

音楽:末廣健一郎

アニメーション制作:Atelier Pontdarc

コピーライト表記:©殆ど死んでいる・KADOKAWA刊/異世界おじさん製作委員会

・キャスト

おじさん:子安武人

たかふみ:福山潤

藤宮:小松未可子

エルフ:戸松遥

メイベル:悠木碧

アリシア:豊崎愛生

Twitter:@isekai_ojisan

ハッシュタグ:#異世界おじさん

OP:前島麻由「story」

ED:井口裕香「一番星ソノリティ」

TVアニメ『異世界おじさん』PV第2弾

◆アキバ冥途戦争

・放送情報

TOKYO MX:10/6(木) 24:00〜

サンテレビ:10/6(木) 24:00〜

KBS京都:10/6(木) 24:00〜

BS11:10/6(木) 24:00〜

ABEMA:10/6(木) 24:00〜

dアニメストア:10/9(日) 24:00〜

他配信:10/12(水) 24:00〜順次

・作品情報

1999年春 かわいいメイドに憧れて、 ひとりの少女が秋葉原にやってくる。 世紀末の“アキバ”は、 多種多様なメイドさんでいっぱいいっぱい。 メイドカフェ「とんとことん」、通称『ブタ小屋』は、今日もブヒブヒ営業中! 一緒に入店した新人メイドは破天荒さんで、ドッタンバッタン大慌て。 推しメイドや調教師、秋葉外生命体も現れて、赤バットはフルスイング! これは、全てのご主人さまとお嬢さまに贈る、渾身のメイドお仕事奮闘記。 「みなさまのお帰りをお待ちしてますブー」

CygamesとP.A.WORKSによるオリジナルアニメ。

・スタッフ

原作:ケダモノランド経営戦略室

監督:増井壮一

シリーズ構成:比企能博

キャラクターデザイン・総作画監督:仁井学

音楽:池頼広

アニメーション制作:P.A.WORKS

コピーライト表記:©「アキバ冥途戦争」製作委員会

・キャスト

和平なごみ:近藤玲奈

万年嵐子:佐藤利奈

ゆめち:田中美海

しぃぽん:黒沢ともよ

店長:高垣彩陽

Twitter:@akbmaidwar

ハッシュタグ:#アキバ冥途戦争

TVアニメ「アキバ冥途戦争」本PV

◆メガトン級ムサシ シーズン2

・放送情報

TOKYO MX:10/7(金) 22:00〜

BSフジ:10/7(金) 24:30〜

BS日テレ:10/13(木) 23:30〜

YouTube:10/7(金) 22:30〜

ニコニコ生放送:10/7(金) 22:30〜

・作品情報

飛行するシェルター『イクシア』は、異星勢力ドラクターへの反撃のため、伝説の地『サンクチュアリ』を目指す。 一方、シェルターに入れなかった人々は、地上の集落『ソロン』で生きていた。 そこで、アーシェムは苦境に負けず強く生きる人々に出会い、二つの星をひとつにするという希望に向かって動き始める…。 地球人と異星人、ひとりひとりの想いが交錯し、新たな出会いと別れを経て、この世界の全貌が明らかになっていく。 ドラクター内で起きた革命による、新たな波乱の幕開け。 そして、シェルターイクシアを待ち受ける現実…。 更に巨大にて強大な敵を前に、ローグもまた進化を遂げる。

原作はレベルファイブによる同名メディアミックスプロジェクト。ゲームがNintendo SwitchとPS4向けに発売されている。

・スタッフ

原作:レベルファイブ

総監督・企画・原案:日野晃博

監督:盒脅⊇

シリーズ構成・脚本:日野晃博

キャラクターデザイン原案:長野拓造

キャラクターデザイン:池田裕治

音楽:西郷憲一郎

アニメーション制作:オー・エル・エム

コピーライト表記:©LEVEL-5/ムサシプロジェクト2 ©LEVEL-5 Inc.

・キャスト

一大寺大和:増田俊樹

浅海輝:斉藤壮馬

土方龍吾:武内駿輔

アーシェム・ライア/神崎明日菜:黒沢ともよ

雨宮零士:内山昂輝

霧島ジュン:諸星すみれ

早乙女萌々香:潘めぐみ

金田一巧:梶裕貴

芥川康太:村瀬歩

グリファース・クレド:櫻井孝宏

ヴィクト・イーガー:中村悠一

九世正宗:福山潤

西野清夏:竹達彩奈

ユグラ・デファングル:鈴村健一

ミーシス・ナタール:白石晴香

シノアグ・ヴァレス:諏訪部順一

ベローア・ギデス:林勇

万波シズカ:小林マナ

テツオ・イワタ:三宅健太

リウ・タネン:日向未南

マーヤ:日野まり

天堂初音:伊沢磨紀

北根陽葵:花守ゆみり

東山修一郎:岩崎諒太

デューク藤咲:津田健次郎

伊伏銀太:山路和弘

サイモン・レイダー:田坂浩樹

石崎秀介/桐谷帝一:蒼谷和樹

坂東介次郎:近藤浩徳

マーガレット・ブレクネン:井上麻里奈

南沙也加:伊瀬茉莉也

デミル・ガウラ:チョー

サーザント・エボル:小西克幸

竹熊繁弘:高橋英則

ザスカー・ダイン:梅田修一朗

デガート・ディクセンベルグ:杉田智和

外山小次郎:小林裕介

ハルマ・リュウセイ:三木眞一郎

アダム:子安武人

イブ/星野あおい:悠木碧

クロウゼード・ライア:沢城みゆき

Twitter:@musashi_project

ハッシュタグ:#メガトン級ムサシ

OP:松浦航大「英雄のうた」

【PV】TVアニメ「メガトン級ムサシ シーズン2」ティザーPV

◆令和のデ・ジ・キャラット

・放送情報

TOKYO MX:10/7(金) 23:00〜(「D4DJ」内)

BS日テレ:10/7(金) 23:00〜(「D4DJ」内)

AT-X:10/9(日) 23:40〜

YouTube:10/7(金) 23:00〜

他配信

・作品情報

ブロッコリーのマスコットキャラクターとして1998年に誕生し、メディアミックスも行われた「デ・ジ・キャラット」の誕生24周年記念新作アニメ。初代キャストは当時、一般公募オーディションが行われて選ばれた。2007年にキャストは2代目に交代したが、2013年の15周年プロジェクトで初代キャストが復帰している。

・スタッフ

監督・シリーズ構成:桜井弘明

原作・キャラクター原案:こげどんぼ*

キャラクターデザイン:渡辺敦子

音楽:増田俊郎

アニメーション制作:ライデンフィルム

コピーライト表記:©令和のデ・ジ・キャラット

・キャスト

デ・ジ・キャラット:真田アサミ

プチ・キャラット:沢城みゆき

ラ・ビ・アン・ローズ:氷上恭子

ゲマ:亀井芳子

ピョコラ=アナローグⅢ世:林原めぐみ

リク=ハイゼンベルク:鳥海浩輔

カイ=シュヴァイツァー:鈴木千尋

クウ=エアハルト:サエキトモ

ブロッコデス:明坂聡美

ブシロドノミコト:伊藤彩沙

Twitter:@digicharat_r

ハッシュタグ:#令和のデ・ジ・キャラット

OP:奥井雅美「曖昧さ、幸福論」

新作ミニアニメ「令和のデ・ジ・キャラット」特報PV第2弾

◆羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来 TV放送版

・放送情報

TOKYO MX:10/7(金) 24:00〜

とちぎテレビ:10/7(金) 24:00〜

群馬テレビ:10/7(金) 24:00〜

BS11:10/7(金) 24:00〜

・作品情報

人間たちの自然破壊により、多くの妖精たちが居場所を失っていた。 森が開発され、居場所を失った黒ネコの妖精シャオヘイ。 そこに手を差し伸べたのは同じ妖精のフーシーだった。フーシーはシャオヘイを仲間に加え、住処である人里から遠く離れた島へと案内する。 その島に、人間でありながら最強の執行人ムゲンが現れる。 フーシーたちの不穏な動きを察知し、捕えにきたのだ。 戦いの中、シャオヘイはムゲンに捕まってしまう。 なんとか逃れたフーシーたちはシャオヘイの奪還を誓い、かねてから計画していた「ある作戦」を始める。 一方、ムゲンはシャオヘイとともに、人と共存する妖精たちが暮らす会館を目指す。 シャオヘイは、新たな居場所を見つけることができるのか。 そして、人と妖精の未来は、果たして――

2019年に中国で公開されたアニメ映画で、日本では2019年に字幕版、2020年に日本語吹替版が公開された。この日本語吹替版が全5話で分割放送される。

・スタッフ

原作・監督:MTJJ

制作会社:北京寒木春華動画技術有限公司

コピーライト表記:©Beijing HMCH Anime Co.,Ltd

・キャスト

シャオヘイ:花澤香菜

ムゲン:宮野真守

フーシー:櫻井孝宏

シューファイ:斉藤壮馬

ロジュ:松岡禎丞

テンフー:杉田智和

シュイ:豊崎愛生

ナタ:水瀬いのり

キュウ爺:チョー

館長:大塚芳忠

花の妖精:宇垣美里(特別出演)

Twitter:@heicat_movie_jp

ハッシュタグ:#羅小黒戦記 # #ロシャオヘイセンキ

ED:LMYK「Unity」

【本予告(90秒)】「羅小黒戦記(ロシャオヘイセンキ)ぼくが選ぶ未来」 日本語吹替版 11月7日(土)全国公開(花澤香菜、宮野真守、櫻井孝宏ほか出演)

◆聖剣伝説 Legend of Mana -The Teardrop Crystal-

・放送情報

MBS・TBS系全国28局ネット:10/7(金) 25:25〜(「スーパーアニメイズム」枠)

ABEMA:10/8(土) 12:00〜

他配信:10/11(火) 12:00〜順次

・作品情報

ドミナの町近くに住む少年シャイロは、あるときから夢の中で謎の声を聞くようになる。 自分には使命があるという声を……。 ある日、シャイロは「珠魅」である二人と出会う。 珠魅はかつて、その胸に埋まる宝石を狙われて数多くの者が殺された種族だった。 そして今、世界各地で謎の宝石泥棒が次々と珠魅たちを襲う事件が発生していた。 珠魅の宝石をめぐる冒険にシャイロが旅立つ!

ゲーム「聖剣伝説」シリーズ30周年記念プロジェクトとして、「聖剣伝説 Legend of Mana」の3編のメインシナリオのうち「宝石泥棒編」がアニメ化される。

・スタッフ

原作:スクウェア・エニックス

監督・シリーズ構成:神保昌登

キャラクター原案:HACCAN

キャラクターデザイン:池上たろう

音楽:下村陽子

プロデュース:ワーナー ブラザース ジャパン

アニメーション制作:グラフィニカ×横浜アニメーションラボ

コピーライト表記:©SQUARE ENIX / サボテン君観察組合

・キャスト

シャイロ:島信長

瑠璃:梅原裕一郎

真珠姫:名塚佳織

Twitter:@LoM_anime

ハッシュタグ:#LoMアニメ # #聖剣伝説

アニメ『聖剣伝説 Legend of Mana -The Teardrop Crystal-』PV2 / anime [Legend of Mana] PV2

◆PUI PUI モルカー DRIVING SCHOOL

・放送情報

テレビ東京系:10/8(土) 7:00〜(「イニミニマニモ」内)

・作品情報

2021年に好評を博したストップモーションアニメ「PUI PUI モルカー」の新シリーズ。

・スタッフ

原案・スーパーバイザー:見里朝希

監督:小野ハナ(UchuPeople)

音楽:小鷲翔太

コピーライト表記:©見里朝希/PUI PUI モルカーDS製作委員会

Twitter:@molcar_anime

ハッシュタグ:#モルカーDS

10月8日(土)放送開始『PUI PUI モルカー DRIVING SCHOOL』ロングPV

◆魔入りました!入間くん 第3シリーズ

・放送情報

Eテレ:10/8(土) 18:25〜

・作品情報

魔界の大悪魔サリバンの孫となり彼が理事長を務める悪魔に通うことになった人間の少年・鈴木入間の、悪魔学校での奮闘と成長を描くアニメ「魔入りました!入間くん」 第3シリーズでは入間に次なる試練が-- それは魔界の巨大ジャングルに分け入り食物確保を競う! クラスメートたちが互いにライバルとなり迫力の肉弾戦&謀略のバトルが繰り広げられる!?

原作は「週刊少年チャンピオン」連載作品で、既刊28巻。

・スタッフ

原作:西修

監督:森脇真琴

シリーズ構成:筆安一幸

キャラクターデザイン:原由美子

音楽:本間昭光

アニメーション制作:BNピクチャーズ

制作:NHKエンタープライズ

制作・著作:NHK

コピーライト表記:©西修(秋田書店)/NHK・NEP

・キャスト

鈴木入間:村瀬歩

アスモデウス・アリス:木村良平

ウァラク・クララ:朝井彩加

ナベリウス・カルエゴ:小野大輔

アザゼル・アメリ:早見沙織

サブノック・サブロ:佐藤拓也

サリバン:黒田崇矢

オペラ:斎賀みつき

くろむ:東山奈央

アミィ・キリヲ:逢坂良太

バルバトス・バチコ:竹内順子

フルフル軍曹:谷山紀章

ウェパル:國府田マリ子

Mr.ハット:岩崎征実

オロバス・ココ:安元洋貴

アンドロアレフス・イチロ:熊谷健太郎

アンドロアレフス・ニロ:野上翔

Twitter:@nep_irumakun

ハッシュタグ:#魔入りました入間くん # #irumakun

◆ぼっち・ざ・ろっく!

・放送情報

TOKYO MX:10/8(土) 24:00〜

BS11:10/8(土) 24:00〜

群馬テレビ:10/8(土) 24:00〜

とちぎテレビ:10/8(土) 24:00〜

MRT宮崎放送:10/8(土) 25:28〜

MBS:10/8(土) 27:08〜

AT-X:10/10(月) 22:30〜

RKB毎日:10/13(木) 27:00〜

ABEMA:10/8(土) 24:00〜

他配信:10/11(火) 12:00〜順次

・作品情報

「ぼっちちゃん」こと後藤ひとりは、ギターを愛する孤独な少女。 家で一人寂しく弾くだけの毎日だったが、ひょんなことから伊地知虹夏が率いる「結束バンド」に加入することに。 人前での演奏に不慣れな後藤は、立派なバンドマンになれるのか――

原作は「まんがタイムきららMAX」連載作品。2022年11月26日に第5巻発売。

・スタッフ

原作:はまじあき

監督:斎藤圭一郎

シリーズ構成・脚本:吉田恵里香

キャラクターデザイン・総作画監督:けろりら

音楽:菊谷知樹

制作:CloverWorks

コピーライト表記:©はまじあき/芳文社・アニプレックス

・キャスト

後藤ひとり:青山吉能

伊地知虹夏:鈴代紗弓

山田リョウ:水野朔

喜多郁代:長谷川育美

Twitter:@BTR_anime

ハッシュタグ:#ぼっち・ざ・ろっく

OP:結束バンド「青春コンプレックス」

【第1弾PV】「ぼっち・ざ・ろっく!」2022年10月8日㈯より放送開始!

◆弱虫ペダル LIMIT BREAK

・放送情報

NHK総合:10/8(土) 24:00〜

・作品情報

1年目のインターハイで見事、総北高校を総合優勝へと導いた小野田坂道。 今泉や鳴子と共に2年生へと進級し、キャプテン・手嶋たちと新チームで連覇を目指す! そして迎えた夏のインターハイ。 昨年の雪辱に燃える王者・箱根学園は、新キャプテン泉田を中心に次々とリザルトを獲得し、快進撃を見せる。王者の風格を取り戻した箱根学園を前に、総北は再び挑戦者となり、苦境に立たされる。 そんな中、遂にレース最終日がスタート! 2日目のゴールを制した京都伏見・御堂筋も新たなフェイズへと動き出す……。 各チームが闘志を燃やす中、坂道は仲間と繋いてきた絆を信じ、栄光のゴールを掴み取れるのか――!?"

原作は「週刊少年チャンピオン」連載作品で、既刊79巻。本作は2018年夏以来となるTVアニメ新シリーズ(第5期)。

・スタッフ

原作:渡辺航

監督:鍋島修

脚本:砂山蔵澄

キャラクターデザイン:番由紀子

音楽:沢田完

アニメーション制作:トムス・エンタテインメント

コピーライト表記:©渡辺航(週刊少年チャンピオン)/弱虫ペダル05製作委員会

・キャスト

<総北高校>

小野田坂道:山下大輝

今泉俊輔:鳥海浩輔

鳴子章吉:福島潤

手嶋純太:岸尾だいすけ

青八木一:松岡禎丞

鏑木一差:下野紘

<箱根学園>

真波山岳:代永翼

泉田塔一郎:阿部敦

黒田雪成:野島健児

葦木場拓斗:宮野真守

銅橋正清:小野大輔

新開悠人:内田雄馬

<京都伏見>

御堂筋翔:遊佐浩二

岸神小鞠:福山潤

Twitter:@yowapeda_anime

ハッシュタグ:#yp_anime

OP:04 Limited Sazabys「Keep going」

ED:Novelbright「PRIDE」

TVアニメ第5期『弱虫ペダル LIMIT BREAK』PV第1弾

◆ブルーロック

・放送情報

テレビ朝日系全国ネット:10/8(土) 25:30〜(「NUMAnimation」枠)

BS朝日:10/8(土) 26:00〜

AT-X:10/9(日) 21:00〜

配信:10/8(土) 26:00〜順次

・作品情報

世界一のエゴイストでなければ、世界一のストライカーにはなれない。 日本をW杯優勝に導くストライカーを育てるため、日本フットボール連合はある計画を立ち上げる。 その名も、“ブルーロック(青い監獄)”プロジェクト。 集められたのは300人の高校生。しかも、全員FW(フォワード)。 299人のサッカー生命を犠牲に誕生する、日本サッカーに革命を起こすストライカーとは――――? ――今、史上最もアツく、最もイカれたサッカーアニメが開幕する。

原作は「週刊少年マガジン」連載作品で、既刊19巻。

・スタッフ

原作:金城宗幸

漫画:ノ村優介

監督:渡邉徹明

副監督:石川俊介

シリーズ構成・脚本:岸本卓

ストーリー監修:金城宗幸

メインキャラクターデザイン:進藤優

キャラクターデザイン・総作画監督:田辺謙司、戸谷賢都

音楽:村山☆潤

アニメーション制作:エイトビット

コピーライト表記:©︎金城宗幸・ノ村優介・講談社/「ブルーロック」製作委員会

・キャスト

潔世一:浦和希

蜂楽廻:海渡翼

國神錬介:小野友樹

千切豹馬:斉藤壮馬

久遠渉:中澤まさとも

雷市陣吾:松岡禎丞

今村遊大:千葉翔也

我牙丸吟:仲村宗悟

成早朝日:梶田大嗣

伊右衛門送人:綿貫竜之介

五十嵐栗夢:市川蒼

吉良涼介:鈴村健一

絵心甚八:神谷浩史

帝襟アンリ:幸村恵理

馬狼照英:諏訪部順一

二子一揮:花江夏樹

鰐間淳壱:鈴木崚汰

鰐間計助:鈴木崚汰

凪誠士郎:島信長

御影玲王:内田雄馬

剣城斬鉄:興津和幸

糸師凛:内山昂輝

蟻生十兵衛:小西克幸

時光青志:立花慎之介

糸師冴:櫻井孝宏

Twitter:@BLUELOCK_PR

ハッシュタグ:#ブルーロック

OP:UNISON SQUARE GARDEN「カオスが極まる」

ED:仲村宗悟「WINNER」

TVアニメ『ブルーロック』イントロダクションムービー|22年10月8日(土)25:30〜放送開始

◆夫婦以上、恋人未満。

・放送情報

AT-X:10/9(日) 22:00〜

サンテレビ:10/9(日) 24:30〜

TOKYO MX:10/9(日) 24:30〜

KBS京都:10/9(日) 24:45〜

BS11:10/11(火) 24:00〜

ABEMA:10/9(日) 23:00〜

他配信:10/16(日) 23:00〜順次

・作品情報

冴えない男子高校生・薬院次郎は、「夫婦実習」の授業で可愛いギャルの渡辺星と暮らすことに。 “陰キャ”と“陽キャ”じゃ相性最悪!しかも次郎にはギャルは刺激が強すぎる!! 他に好きな人がいる2人はペアの相手交換を目指し、本気で夫婦を演じることに。 ところが夫婦生活の中でお互いの魅力を知り、意識するようになって――!?

原作は「ヤングエース」連載作品で、2022年10月4日に第9巻発売。

・スタッフ

原作:金丸祐基

総監督:加戸誉夫

監督:山元隼一

シリーズ構成:荒川稔久

キャラクターデザイン:小林千鶴

音楽:羽深由理

アニメーション制作:studio MOTHER

製作:青瞬学院

コピーライト表記:©2022 Yuki Kanamaru/青瞬学院

・キャスト

渡辺星:大西沙織

薬院次郎:山下誠一郎

桜坂詩織:宮下早紀

天神岬波:増田俊樹

賀茂貞春:野上翔

高宮サチ:盒競潺淵

大橋ナツミ:和氣あず未

浜野めい:小倉唯

寺船周:内田修一

Twitter:@fuukoi_anime

ハッシュタグ:#ふうこいアニメ

OP:Liyuu「TRUE FOOL LOVE」

ED:Nowlu「Stuck on you」

TVアニメ『夫婦以上、恋人未満。』PV第2弾|2022年10月放送

◆【アニコミ】女体化した僕を騎士様達がねらってます

・放送情報

TOKYO MX:10/9(日) 25:05〜

・作品情報

呪いを受けて女の子になってしまった司書のアルト。 一度男に戻るためには、男と交わらなければならない!? アルトは秘密を打ち明けたイケメン不良宮廷騎士のロイドに体を許すハメに。 更に昔から憧れていた貴公子然とした騎士、リューンもアルトが気になると言いはじめて……。 二人のイケメン騎士との女体化ラブストーリー!

原作は「小説家になろう」の女性向け18禁小説サイト「ムーンライトノベルズ」掲載作品。電子書籍版がDeNIMOから刊行されて、全2巻。書籍版刊行時に改題されていて、改題前は「僕と呪いと騎士様と」。やかん作画による漫画版は既刊3巻。2019年に全編フルカラー&フルボイスのモーションコミックがスマートフォン向けに制作されていて、今回はこのモーションコミックを縦型から再構成したものが放送される。

・スタッフ

原作:祈みさき

漫画原作:やかん

監督:安藤圭汰

編集・アニメーション制作:サチムラユキ、人片屋、いとひろ3/5

製作:RentAnime

コピーライト表記:©やかん・祈みさき/RentAnime

・キャスト

アルト:咲尽ユウ

ロイド:二枚貝ほっき

リューン:EXカリバー

ヴィゼル:所アヒージョ

ソニア:外川まつり

◆ピーターグリルと賢者の時間 Super Extra

・放送情報

TOKYO MX:10/9(日) 25:15〜

AT-X:10/11(火) 23:15〜

BSフジ:10/11(火) 24:45〜

dアニメストア:10/9(日) 25:30〜

他配信:10/15(土) 24:00〜

・作品情報

絢爛武闘祭で優勝し、地上最強の称号を手に入れたピーター・グリル。 これで婚約者であるルヴェリアと結婚できると思いきや、さまざまな異種族の女たちに子種を狙われ、ひっきりなしに誘惑されるのだった。 武力は最強のピーターも、意思の固さは最弱レベル。 幾度となく誘惑に屈し、下半身は緩くなる一方。 そこに、忌まわしきゴブリン禍が発生したとの報せが届く。 急ぎ鎮圧におもむくピーターだったが、戦場には思わぬ出会いが待っていた。 ゴブリンの巣、エルフの里、ドワーフの里…… 舞台は変わっても、誘惑は終わらない。 地上最強の賢者タイムが、再び幕を開ける!

原作は「月刊アクション」連載作品で、既刊11巻。アニメ第1期は2020年夏放送。

・スタッフ

原作:檜山大輔

監督:辰美

シリーズ構成:毛利のら

キャラクターデザイン:かわらじまコウ

サブキャラクターデザイン:フェニックスQ太郎(有限会社ライテックデザイナーズ)

アニメーション制作:ウルフズベイン×アニメーションスタジオ・セブン

コピーライト表記:©檜山大輔/双葉社・「ピーター・グリルと賢者の時間SE」製作委員会

・キャスト

ピーター・グリル:下野紘

ルヴェリア・サンクトゥス:二ノ宮ゆい

リサ・アルパカス:山村響

ミミ・アルパカス:竹達彩奈

ビーガン・エルドリエル:上原あかり

ピグリット・パンチェッタ:千本木彩花

ルーシーグリル:木下鈴奈

ゴブコ・ンギエール:佐々木未来

フルタリア・エルドリエル:優木かな

ミスリム・ネザーラント:井澤詩織

Twitter:@petergrillanime

ハッシュタグ:#賢者タイムアニメ

OP:ヰ世界情緒「暮れなずむ約束」

ED:Hilcrhyme「コイゴコロ」

◆BLEACH 千年血戦篇

・放送情報

テレビ東京系列6局:10/10(月) 24:00〜

BSテレ東:10/10(月) 24:00〜

仙台放送:10/10(月) 25:30〜

新潟放送:10/11(火) 25:30〜

広島テレビ:10/11(火) 25:29〜

・作品情報

偶然か、あるいは必然か―― とある出会いから死神の力を手にし《死神代行》となった黒崎一護は、現世で死した魂魄が集う場所・尸魂界(ソウル・ソサエティ)の動乱に巻き込まれ、熾烈な戦いの中、仲間と共に大きく成長を遂げてきた。 そんな一護の暮らす空座町(からくらちょう)で異変が起こる。新たなる死神と、新たなる敵の出現。そして救いを求める声。一護は再び斬魄刀を取り、戦場へと旅立つ。 一方、尸魂界では、現世における突然の虚(ホロウ)の連続消失が観測され、この地へ導かれた魂が暮らす流魂街での住民達の失踪が発生、さらには死神たちの住む霊屋・瀞霊廷が賊軍に襲撃される。 賊軍の正体は、滅却師(クインシー)の始祖・ユーハバッハが率いる《見えざる帝国(ヴァンデンライヒ)》。 《見えざる帝国》は、死神たちに宣戦布告する。 5日後、尸魂界は"見えざる帝国"により殲滅される 千年の長きにわたり死神たちが背負っていた因縁。その宿業と秘められた真実がついに紐解かれる。 全ては終焉へ。黒崎一護の、最後の戦いが始まる――。

原作は「週刊少年ジャンプ」に2001年から2016年にかけて連載された。全74巻。また、連載中の2004年から2012年にかけてテレビアニメ(全366話)が放送され、死神代行消失篇までが映像化されたほか、映画4作品が公開された。本作はBLEACH20周年プロジェクトの一環として、原作最終章の千年血戦篇を映像化するもの。

・スタッフ

原作:久保帯人

監督:田口智久

シリーズ構成:田口智久、平松正樹

キャラクターデザイン:工藤昌史

音楽:鷺巣詩郎

アニメーション制作:studioぴえろ

コピーライト表記:©久保帯人/集英社・テレビ東京・dentsu・ぴえろ

・キャスト

黒崎一護:森田成一

朽木ルキア:折笠富美子

石田雨竜:杉山紀彰

井上織姫:松岡由貴

茶渡泰虎:安元洋貴

阿散井恋次:伊藤健太郎

浦原喜助:三木眞一郎

四楓院夜一:ゆきのさつき

山本元柳斎重國:高岡瓶々

砕蜂:桑島法子

鳳橋楼十郎:樫井笙人

卯ノ花烈:久川綾

平子真子:小野坂昌也

朽木白哉:置鮎龍太郎

狛村左陣:稲田徹

京楽春水:大塚明夫

六車拳西:杉田智和

日番谷冬獅郎:朴璐美

更木剣八:立木文彦

涅マユリ:中尾隆聖

浮竹十四郎:石川英郎

兵主部一兵衛 :楠見尚己

二枚屋王悦:上田燿司

麒麟寺天示郎:志村知幸

修多羅千手丸:佐藤利奈

曳舟桐生:恒松あゆみ

ユーハバッハ:菅生隆之

ユーグラム・ハッシュヴァルト:梅原裕一郎

アスキン・ナックルヴァール:武内駿輔

バンビエッタ・バスターバイン:竹達彩奈

バズビー:小野友樹

キャンディス・キャットニップ:内山夕実

グレミィ・トゥミュー:花江夏樹

リジェ・バロ:日野聡

Twitter:@BLEACHanimation

ハッシュタグ:#BLEACH # #BLEACH_anime

OP:キタニタツヤ「スカー」

ED:SennaRin「最果て」

TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』PV第2弾/2022年10月10日テレビ東京系列ほかにて放送開始

◆クールドジ男子

・放送情報

テレビ東京:10/10(月) 25:30〜

AT-X:10/11(火) 23:00〜

BS11:10/13(木) 23:30〜

・作品情報

一際目を引くクールでかっこいい男子たち。 どこか近寄りがたいけど…彼らは“全員ドジ”だった! 財布を忘れたり、電車でイヤホンを付けず音楽を流したり、コンタクトなのにメガネを上げる仕草をしたり、曲がるストローだと気付かず逆に刺して使ったり、傘と間違えて靴べらを持ち歩いたり―― そんなドジさえもクールにキメてしまう、それが「クールドジ男子」。

原作は「ガンガンpixiv」掲載で、既刊4巻。

・スタッフ

原作:那多ここね

監督:今千秋

シリーズ構成:上江洲誠

キャラクターデザイン・総作画監督:田口愛梨

音楽:中山真斗

アニメーション制作:studioぴえろ

製作:クールドジ男子製作委員会

コピーライト表記:©那多ここね/SQUARE ENIX・「クールドジ男子」製作委員会

・キャスト

一倉颯:小林千晃

二見瞬:内山昂輝

三間貴之:梅原裕一郎

四季蒼真:千葉翔也

二見あさみ:佐藤聡美

四季爽太:興津和幸

黒崎:八代拓

赤井:高梨謙吾

黄田:山下誠一郎

青山:天滉平

桃崎もも:白石晴香

紅野茜:大地葉

Twitter:@cooldoji_PR

ハッシュタグ:#クールドジ男子

OP:まふまふ「青春切符」

ED:PICG「Flash!」

TVアニメ『クールドジ男子』本PV|2022年10月10 日(月)よりテレビ東京、AT-X、BS11にて放送開始

◆チェンソーマン

・放送情報

テレビ東京系6局ネット:10/11(火) 24:00〜

Amazon Prime Video:10/11(火) 25:00〜

他配信:10/12(水) 25:00〜順次

・作品情報

『チェンソーの悪魔』ポチタと共にデビルハンターとして暮らす少年デンジ。 親が遺した借金返済のため、貧乏な生活を送る中、裏切りに遭い殺されてしまう。 薄れる意識の中、デンジはポチタと契約し、悪魔の心臓を持つもの『チェンソーマン』として蘇る──。

原作は「週刊少年ジャンプ」で2019年〜2021年に連載された漫画で、第一部が全11巻。2022年7月から第二部が「ジャンプ+」で連載中。

・スタッフ

原作:藤本タツキ

監督:中山竜

脚本:瀬古浩司

キャラクターデザイン:杉山和隆

音楽:牛尾憲輔

制作:MAPPA

コピーライト表記:©藤本タツキ/集英社・MAPPA

・キャスト

デンジ:戸谷菊之介

ポチタ:井澤詩織

マキマ:楠木ともり

早川アキ:坂田将吾

パワー:ファイルーズあい

姫野:伊瀬茉莉也

東山コベニ:高橋花林

荒井ヒロカズ:八代拓

岸辺:津田健次郎

Twitter:@CHAINSAWMAN_PR

ハッシュタグ:#チェンソーマン

OP:米津玄師「KICK BACK」

ED:ano「ちゅ、多様性。」

Eve「ファイトソング」

Aimer「Deep down」

Kanaria「大脳的なランデブー」

syudou「インザバックルーム」

女王蜂「バイオレンス」

ずっと真夜中でいいのに。「残機」

TK from 凛として時雨「first death」

TOOBOE「錠剤」

Vaundy「CHAINSAW BLOOD」

PEOPLE 1「DOGLAND」

マキシマム ザ ホルモン「刃渡り2億センチ」

Chainsaw Man - Main Trailer /『チェンソーマン』本予告

◆恋愛フロップス

・放送情報

AT-X:10/12(水) 21:00〜

BS11:10/12(水) 25:00〜

TOKYO MX:10/12(水) 25:05〜

KBS京都:10/12(水) 25:05〜

サンテレビ:10/12(水) 25:05〜

テレビ愛知:10/17(月) 26:05〜

ひかりTV:10/12(水) 25:05〜

ABEMA:10/12(水) 25:05〜

他配信:10/19(水) 25:05〜順次

・作品情報

街に出て、あたりを見渡せば一人は視界に入るだろう平凡な男子高校生・柏樹朝(かしわぎ・あさひ)。 代わり映えのしない毎日に何の疑問も持たずに出かけた学校への道のりで、朝は様々な災難に見舞われる。それは出かける前に何の気なしにつけたテレビでやっていた奇妙な占いの通り。 次々と起こるトラブルの中で、5人の少女たちと最悪とも言える出会いを果たした朝。 身も心も疲れ果て、やっとの思いでたどり着いた学校で、彼が目にしたのは、転校生や新任の教師としてやってきた5人の少女たちの姿だった。 必死に顔を隠す朝だったが、隠し通せるわけもなく……。 自称・朝の親友を名乗る伊集院好雄(いじゅういん・よしお)から、5人との関係を聞かれる朝。 5人の少女たちとも一緒に過ごすうちに全てが誤解であることがわかり、少しだけ打ち解けていく。 そして放課後、家に帰ろうと靴箱をあけると、そこには一通のラブレターが。 差出人不明のラブレターには校舎裏の桜の木の下で待っていますと書かれていた。 これもまた占いの通り。こうなったら全てを確かめてやろうと、朝は桜の木の下へと向かう。 桜舞う季節、5つの恋の風が吹き抜ける淡く切ない青春ラブストーリーが今、幕を開ける。

オリジナルアニメ。

・スタッフ

原作:Love Flops Project

監督:長山延好

シリーズ構成・脚本:安本了

キャラクターデザイン・総作画監督:植田和幸

音楽:末廣健一郎

アニメーション制作:パッショーネ

製作:恋愛フロップス製作委員会

コピーライト表記:©Love Flops Project

・キャスト

柏樹朝:逢坂良太

和泉沢愛生:伊藤美来

アメリア・アーヴィング:竹達彩奈

イリヤ・イリューヒン:高橋李依

白夢華:金元寿子

カリン・イステル:高野麻里佳

伊集院好雄:福山潤

ラブリン:井澤詩織

Twitter:@loveflops_pr

ハッシュタグ:#恋愛フロップス

OP:鈴木このみ「Love? Reason why!!」

オリジナルTVアニメーション「恋愛フロップス」PV第1弾

◆ある朝ダミーヘッドマイクになっていた俺クンの人生

・放送情報

TOKYO MX:10/12(水) 25:00〜

・作品情報

ASMR甲子園出場を目指す高校生、浅草ゆりと、そんな彼女をどこか冷ややかに見守る蔵前ぱんだ ゆりとぱんだ、2人を取り巻く友人たちの日常に忍ひ込んだのは、突如ダミーヘッドマイクに転生した“俺クン”だった

ASMRが題材のオリジナルアニメ。なお、発表当初のタイトルは「百合の間にはさまれる。ある朝ダミーヘッドマイクになっていた俺クンの人生」だった。

・スタッフ

監督:葛西良信

キャラクター原案:cura

キャラクターデザイン:大塚美登理

アニメーション制作:INDIVSION/エカチエピルカ

製作:俺クンの人生製作委員会

コピーライト表記:©俺クンの人生製作委員会

・キャスト

浅草ゆり:大西沙織

蔵前ぱんだ:鬼頭明里

虎ノ門うめ:相良茉優

鐘ヶ淵つるぎ:Lynn

浅草とと:久保田未夢

浅草かおり:水橋かおり

Twitter:@raroanime

ハッシュタグ:#俺クン

◆うる星やつら

・放送情報

フジテレビほか:10/13(木) 24:55〜(「ノイタミナ」枠)

・作品情報

原作は「週刊少年サンデー」に1978年から1987年まで連載された作品で、単行本全34巻。連載中の1981年にTVアニメ化されていて、劇場版6作品、OVA12作品が制作された。本作は小学館創業100周年を記念して、36年ぶりの完全新作として制作されるもので、原作から抜粋されたエピソードを全4クールかけて映像化する。

・スタッフ

原作:高橋留美子

監督:盒興弥、木村泰大

シリーズディレクター:亀井隆広

シリーズ構成:柿原優子

キャラクターデザイン:浅野直之

音楽:横山克

アニメーション制作:david production

コピーライト表記:©高橋留美子・小学館/アニメ「うる星やつら」製作委員会

・キャスト

諸星あたる:神谷浩史

ラム:上坂すみれ

三宅しのぶ:内田真礼

面堂終太郎:宮野真守

錯乱坊:高木渉

サクラ:沢城みゆき

ラン:花澤香菜

レイ:小西克幸

おユキ:早見沙織

弁天:石上静香

クラマ姫:水樹奈々

温泉マーク:三宅健太

尾津乃つばめ:櫻井孝宏

面堂了子:井上麻里奈

Twitter:@uy_allstars

ハッシュタグ:#うる星やつら

TVアニメ「うる星やつら」第1弾PV

◆4人はそれぞれウソをつく

・放送情報

ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット:10/15(土) 26:00〜(「ANiMAZiNG!!!」枠)

BS朝日:10/16(日) 22:30〜

AT-X:10/19(水) 20:30〜

ABEMA:10/15(土) 26:30〜

他配信:10/17(月) 26:30〜

・作品情報

リッカ、千代、関根、翼は、同じ女子校に通うなかよし4人組。 普通の中学2年生に見える彼女たちだけど、じつはみんな誰にも言えない秘密があって……。 宇宙人×抜け忍×超能力者×女装男子!? “うっかり”で、教室が、地球が、滅びちゃう!? 曲者だらけ、秘密だらけの4人だけど、ウソのおかげで一緒にいられる―― ウソつきは“なかよし”の始まり…!?な、新感覚“カオス”学園コメディ!

原作は「別冊少年マガジン」連載作品で、既刊2巻。

・スタッフ

原作:橿原まどか

監督:星野真

シリーズ構成:清水恵

キャラクターデザイン:渡辺るりこ

音楽:菊谷知樹

アニメーション制作:スタジオフラッド

制作協力:studioぴえろ

製作:製作委員会はウソをつく

コピーライト表記:©橿原まどか・講談社/製作委員会はウソをつく

・キャスト

リッカ:田中ちえ美

千代:村上奈津実

関根:佐倉綾音

翼(剛):潘めぐみ

つばさ(姉):芹澤優

半蔵:広瀬裕也

ブライアン先生:上田燿司

マスクマ:金田朋子

ナレーション:大塚芳忠

Twitter:@4uso_anime

ハッシュタグ:#4ウソ # #よにぞれ

OP:NACHERRY「エクリプス」

ED:リッカ、千代、関根、翼「For 4 Forever」

TVアニメ「4人はそれぞれウソをつく」本PV公開!!|2022年10月15日深夜スタート!

◆不滅のあなたへ Season2

・放送情報

Eテレ:10/23(日) 19:00〜

・作品情報

フシは最初、地上に投げ込まれた“球”だった。 赤子同然だったフシは、母なる少女、非凡な兄、戦場の友たち、最後に一人の老婆を見送り、人間に近しい成長を遂げた。 それから数十年。 宿敵・ノッカーの攻撃により、世界は再び混乱に陥っていた。 フシは長い沈黙を破り立ち上がる。 しかし気づいた。一人で戦うことはできても、一人で守ることはできないと。 新たな犠牲を払ってでも戦いに挑むか、それとも…。 未来を守るフシたちの闘いを描く。

原作は「週刊少年マガジン」連載作品で、既刊18巻。

・スタッフ

原作:大今良時

監督:佐山聖子

シリーズ構成:藤田伸三

キャラクターデザイン:薮野浩二

音楽:川龍

アニメーション制作:ドライブ

制作:NHKエンタープライズ

制作・著作:NHK

コピーライト表記:© ⼤今良時・講談社/NHK・NEP

・キャスト

フシ:川島零士

観察者:津田健次郎

ヒサメ:楠木ともり

カハク:斎賀みつき

ボンシェン・ニコリ・ラ・テイスティピーチ=ウラリス:子安武人

Twitter:@nep_fumetsu

ハッシュタグ:#不滅のあなたへ # #toyoureternity

アニメ『不滅のあなたへ Season 2』PV第2弾 | TO YOUR ETERNITY Official Trailer 2

◆ロマンティック・キラー

・放送情報

Netflix:10/27(木)〜【独占配信】

・作品情報

彼氏のいない生活を満喫する杏子の前に現れたのは、どうしても杏子に恋愛させたい小さな魔法使い。恋なんてしたくない杏子に、少女漫画のような展開を次々と仕掛けてきて…。

原作は「少年ジャンプ+」掲載作品で、全4巻。

・スタッフ

原作:百世渡

監督:市川量也

シリーズ構成:大場小ゆり

キャラクターデザイン:松浦有紗

音楽:川崎龍、狐野智之

アニメーション制作:ドメリカ

コピーライト表記:©百世渡/集英社 ©Netflix

・キャスト

星野杏子:高橋李依

リリ:小松未可子

香月司:梅原裕一郎

速水純太:梶原岳人

小金井聖:花江夏樹

土屋:津田健次郎

咲姫:石見舞菜香

真斗:下野紘

ハッシュタグ:#ロマンティック・キラー # #ロマキラ

OP:YURiKA「ROMA☆KiRA」

ED:リリ「Romantic Love〜恋愛しませんか?☆〜」

Romantic Killer | Official Trailer | Netflix Anime

◆万聖街

・放送情報

TOKYO MX:11/11(金) 24:00〜

とちぎテレビ:11/11(金) 24:00〜

群馬テレビ:11/11(金) 24:00〜

BS11:11/11(金) 24:00〜

AT-X:11/13(日) 22:30〜

配信:11/11(金) 24:30〜順次

・作品情報

心優しい悪魔・ニールは、人間界で暮らすことを夢見て、親友の吸血鬼・アイラに誘われ万聖街にやってくる。 1031号室の同居人は、天使にミイラと“人ならざる者たち”だった。 くせ者ぞろいの同居人との共同生活だけでも波乱万丈なのに、実はニールに魔王の力が眠っていて――。 その力を巡って、狼人間や兄の悪魔も人間界にやってくる。 果たしてニールは、人間界での日常生活を過ごせるのか……?! これは、あくまで何気ない日常のお話。

原作はbilibiliに掲載されたウェブコミックで、2020年からTencentがアニメ化。2022年にかけてシリーズ3作品が配信された。

・スタッフ

原作:零子还有钞「1031万圣街」

監督:呆尾、小榕、栗子、阿根

総監督:MTJJ、顧傑

シリーズ構成:徐碧君

脚本:徐碧君、黄麗瑛、卡兹比

アニメーション制作:寒木春華動画技術有限公司

コピーライト表記:©FENZ, Inc. / Tencent / TIANWEN KADOKAWA

・キャスト

ニール:山下大輝

アイラ:福山潤

ダーマオ:前野智昭

リン:石川界人

リリィ:高野麻里佳

ニック:中村悠一

アブー:堀江瞬

ナレーション:櫻井孝宏

Twitter:@banseigai

ハッシュタグ:#万聖街

OP:さとうささら、すずきつづみ(CeVIO AI)「万聖街(日本語歌唱版)」

ED:ササノマリイ「まわりまわる」

「万聖街」日本語吹替版第2弾PV

◆「艦これ」いつかあの海で

・放送情報

11月〜

・作品情報

原作はゲーム「艦隊これくしょん-艦これ-」。2015年冬にテレビアニメ化され、2016年には劇場版が公開されているが、本作はつながりのない新作として制作される。

・スタッフ

原作:C2機関

監督:三浦和也

シリーズ構成・脚本:田中謙介

キャラクターデザイン・総作画監督:能海知佳

音楽:大越香里

アニメーション制作:ENGI

コピーライト表記:©C2機関/KADOKAWA/「艦これ」第二水雷戦隊

・キャスト

藤田咲

タニベユミ

洲崎綾

堀江由衣

野水伊織

小倉唯

種田梨沙

早坂梢

宮川若菜

小松真奈

竹達彩奈

山田悠希

東山奈央

Twitter:@anime_KanColle

ハッシュタグ:#艦これ # #いつかあの海で

『「艦これ」いつかあの海で』特報

