¡ÖÌ¤Îý¤Ë¤Ä¤±¤³¤à¤Ê¤ó¤ÆÈÜ¶±¡ª¡×ºÇ°¤Ê¸µ¥«¥ì¤ÎÈ¯¸À£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
ÊÌ¤ì¤Æ¤«¤é¤â¸µ¥«¥ì¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ËÌ¤Îý¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤À¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ä¤±¤³¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£À¤¤Î½÷À¤¿¤Á¤Ï¡¢¸µ¥«¥ì¤«¤é¤É¤ó¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À96Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¡ØÌ¤Îý¤Ë¤Ä¤±¤³¤à¤Ê¤ó¤ÆÈÜ¶±¡ª¡ÙºÇ°¤Ê¸µ¥«¥ì¤ÎÈ¯¸À¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡Ö²Ë¤À¤«¤éÍ·¤Ü¤¦¡×¤È¾å¤«¤éÌÜÀþ¤ÇÍ¶¤¦
¡Ö´°Á´¤Ë»þ´Ö¤Ä¤Ö¤·¤À¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ë¤ÈÈá¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö²¶¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤«¤é½Ð¤Æ¤¤ÆÅöÁ³¡×¤È¤Ç¤â¸À¤¤¤¿¤²¤Ê¡¢¼ºÎé¤ÊÍ¶¤¤Êý¤ò¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤Þ¤È¤â¤Ë¼è¤ê¹ç¤¦¤ÈÁê¼ê¤ò¤Ä¤±¾å¤¬¤é¤»¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÂÖÅÙ¤¬¤Ò¤É¤¤¾ì¹ç¤ÏÃÇ¤ë¤³¤È¤âÁªÂò»è¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û¡Ö¡ûÇ¯¸å¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤é·ëº§¤·¤è¤¦¡×¤È¿È¾¡¼ê¤Ê¤³¤È¤ò¿½¤·½Ð¤ë
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤é·ù¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤·ëº§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¡¢¾Íè¤ÎÌóÂ«¤ò¤·¤¿¤¬¤ë¸µ¥«¥ì¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤ª¼ò¤ÎÀª¤¤¤ò¼Ú¤ê¤¿È¯¸À¤ÏËÜµ¤ÅÙ¤¬Äã¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÌóÂ«¤ò¿´¤Îµò¤ê¤É¤³¤í¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡ÖÃ¯¤«½÷¤Î»Ò¾Ò²ð¤·¤Æ¡ª¡×¤Èµ¤·Ú¤ËÍê¤à
¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ë»ä¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ê¤Î¤«¤È»×¤¦¤ÈÈá¤·¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢µ¤°Â¤µ¤«¤é¸µ¥«¥Î¤Ë¡ÖÎø¤Î¥¥å¡¼¥Ô¥Ã¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤¹¸µ¥«¥ì¤Ë¤â¡¢Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«»×¤¤ÃÎ¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö»ä¤Ë¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¿·¤·¤¤Èà½÷¤¬¡û¡û¤Ç¡Ä¡×¤ÈÎø°¦ÁêÃÌ¤ò¤¹¤ë
¡Ö¤Þ¤À¹¥¤¤À¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤¯¤»¤Ë¤Ò¤É¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«¸µ¥«¥Î¤ËÎø°¦ÁêÃÌ¤ò¤¹¤ë¡¢Â¾¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¸µ¥«¥ì¤Ë¡¢¿´¤ò¤«¤Íð¤µ¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¤½¤ì¤Ç¤âOK¤Ê¾ì¹ç¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ö¥Ç¥ê¥«¥·¡¼¤¬¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÏ¢Íí¤·¤Æ¡×¤È¥¡¼¥×¤ò¤â¤¯¤í¤à
¡Ö´°Á´¤ËÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤½÷¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤Ä¤«¤ºÎ¥¤ì¤º¡×¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤³¼è¤ê¡×¤ò²èºö¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¥Û¥¤¥Û¥¤Ï¢Íí¤¹¤ë¤ÈÂçÄñ¤Ï½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢È¯¸À¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤»¤ºµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ò´Ó¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¥è¥ê¤òÌá¤½¤¦¡×¤ÈÈà½÷¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤ËÇ÷¤ë
¡Ö¿·¤·¤¤Áê¼ê¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤ÓÏ¢Íí¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ë¡Ö¸µ¥«¥ì¡×¤È¤·¤Æ¤Î°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¯¤ëÃËÀ¤Ë¡¢¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¼ä¤·¤µ¤«¤é¤ÎÈ¯¸À¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡ÖËÜµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤Ô¤·¤ã¤ê¤È¼¸¤ê¤Ä¤±¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¡ÖºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èº£¤µ¤éÌÀ¤«¤¹
¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¡©¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤Î¿´¾ð¤òÎ¸¤ë¤³¤È¤â¤»¤º¡¢¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¹ðÇò¤ò¤¹¤ë¸µ¥«¥ì¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Öº£¤µ¤é¸À¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÅÜ¤ê¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¹¥¤¤À¤è¡×¤È¥«¥é¥ÀÌÜÅö¤Æ¤Ç¤µ¤µ¤ä¤¯
¡ÖÀäÂÐ¤Ë±³¤À¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¥°¥é¥Ã¤È¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Çµ¤»ý¤Á¤òËÝÏ®¤¹¤ë¸µ¥«¥ì¤Ë¤â¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ä¤·¤µ¤«¤é¤Ä¤¤¤Û¤À¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¿·¤·¤¤Îø¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤éÎÞ¤ò¤Î¤ó¤Ç¤ªÃÇ¤ê¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö¤Þ¤À¼¡¤ÎÈà»á¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È·Ú¤¤Ä´»Ò¤Ç¤«¤é¤«¤¦
¡Ö¡Ø²¶¤Î¤³¤È¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÎø°¦¾õ¶·¤òÆÀ°Õ¤²¤ËÃµ¤ë¸µ¥«¥ì¤Ë¤Ï¡¢¥â¥ä¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£±³¤Ç¤â¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÅú¤¨¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¼«¿®¤òºÕ¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸µ¥«¥Î¤¬Í¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ä´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¾¡¼ê¤ÊÈ¯¸À¤ò¤¹¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Ä¤±¾å¤¬¤é¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¤ªµä¤ò¤¹¤¨¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ê¾®ÁÒ»ÖÏº¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2015Ç¯4·î10Æü¤«¤é17Æü¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×96Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡Ú£±¡Û¡Ö²Ë¤À¤«¤éÍ·¤Ü¤¦¡×¤È¾å¤«¤éÌÜÀþ¤ÇÍ¶¤¦
¡Ö´°Á´¤Ë»þ´Ö¤Ä¤Ö¤·¤À¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ë¤ÈÈá¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö²¶¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤«¤é½Ð¤Æ¤¤ÆÅöÁ³¡×¤È¤Ç¤â¸À¤¤¤¿¤²¤Ê¡¢¼ºÎé¤ÊÍ¶¤¤Êý¤ò¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤Þ¤È¤â¤Ë¼è¤ê¹ç¤¦¤ÈÁê¼ê¤ò¤Ä¤±¾å¤¬¤é¤»¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÂÖÅÙ¤¬¤Ò¤É¤¤¾ì¹ç¤ÏÃÇ¤ë¤³¤È¤âÁªÂò»è¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤é·ù¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤·ëº§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¡¢¾Íè¤ÎÌóÂ«¤ò¤·¤¿¤¬¤ë¸µ¥«¥ì¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤ª¼ò¤ÎÀª¤¤¤ò¼Ú¤ê¤¿È¯¸À¤ÏËÜµ¤ÅÙ¤¬Äã¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÌóÂ«¤ò¿´¤Îµò¤ê¤É¤³¤í¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡ÖÃ¯¤«½÷¤Î»Ò¾Ò²ð¤·¤Æ¡ª¡×¤Èµ¤·Ú¤ËÍê¤à
¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ë»ä¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ê¤Î¤«¤È»×¤¦¤ÈÈá¤·¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢µ¤°Â¤µ¤«¤é¸µ¥«¥Î¤Ë¡ÖÎø¤Î¥¥å¡¼¥Ô¥Ã¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤¹¸µ¥«¥ì¤Ë¤â¡¢Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«»×¤¤ÃÎ¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö»ä¤Ë¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¿·¤·¤¤Èà½÷¤¬¡û¡û¤Ç¡Ä¡×¤ÈÎø°¦ÁêÃÌ¤ò¤¹¤ë
¡Ö¤Þ¤À¹¥¤¤À¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤¯¤»¤Ë¤Ò¤É¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«¸µ¥«¥Î¤ËÎø°¦ÁêÃÌ¤ò¤¹¤ë¡¢Â¾¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¸µ¥«¥ì¤Ë¡¢¿´¤ò¤«¤Íð¤µ¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¤½¤ì¤Ç¤âOK¤Ê¾ì¹ç¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ö¥Ç¥ê¥«¥·¡¼¤¬¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÏ¢Íí¤·¤Æ¡×¤È¥¡¼¥×¤ò¤â¤¯¤í¤à
¡Ö´°Á´¤ËÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤½÷¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤Ä¤«¤ºÎ¥¤ì¤º¡×¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤³¼è¤ê¡×¤ò²èºö¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¥Û¥¤¥Û¥¤Ï¢Íí¤¹¤ë¤ÈÂçÄñ¤Ï½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢È¯¸À¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤»¤ºµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ò´Ó¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¥è¥ê¤òÌá¤½¤¦¡×¤ÈÈà½÷¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤ËÇ÷¤ë
¡Ö¿·¤·¤¤Áê¼ê¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤ÓÏ¢Íí¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ë¡Ö¸µ¥«¥ì¡×¤È¤·¤Æ¤Î°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¯¤ëÃËÀ¤Ë¡¢¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¼ä¤·¤µ¤«¤é¤ÎÈ¯¸À¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡ÖËÜµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤Ô¤·¤ã¤ê¤È¼¸¤ê¤Ä¤±¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¡ÖºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èº£¤µ¤éÌÀ¤«¤¹
¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¡©¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤Î¿´¾ð¤òÎ¸¤ë¤³¤È¤â¤»¤º¡¢¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¹ðÇò¤ò¤¹¤ë¸µ¥«¥ì¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Öº£¤µ¤é¸À¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÅÜ¤ê¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¹¥¤¤À¤è¡×¤È¥«¥é¥ÀÌÜÅö¤Æ¤Ç¤µ¤µ¤ä¤¯
¡ÖÀäÂÐ¤Ë±³¤À¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¥°¥é¥Ã¤È¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Çµ¤»ý¤Á¤òËÝÏ®¤¹¤ë¸µ¥«¥ì¤Ë¤â¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ä¤·¤µ¤«¤é¤Ä¤¤¤Û¤À¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¿·¤·¤¤Îø¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤éÎÞ¤ò¤Î¤ó¤Ç¤ªÃÇ¤ê¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö¤Þ¤À¼¡¤ÎÈà»á¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È·Ú¤¤Ä´»Ò¤Ç¤«¤é¤«¤¦
¡Ö¡Ø²¶¤Î¤³¤È¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÎø°¦¾õ¶·¤òÆÀ°Õ¤²¤ËÃµ¤ë¸µ¥«¥ì¤Ë¤Ï¡¢¥â¥ä¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£±³¤Ç¤â¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÅú¤¨¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¼«¿®¤òºÕ¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸µ¥«¥Î¤¬Í¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ä´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¾¡¼ê¤ÊÈ¯¸À¤ò¤¹¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Ä¤±¾å¤¬¤é¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¤ªµä¤ò¤¹¤¨¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ê¾®ÁÒ»ÖÏº¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2015Ç¯4·î10Æü¤«¤é17Æü¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×96Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº