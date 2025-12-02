ニューストップ > 恋愛ニュース > 捨てないと危険な元カノの痕跡 元カレ・元カノ 恋人・カップル 恋愛テクニック 恋愛コラム 女子コラム スゴレン 捨てないと危険な元カノの痕跡 2025年12月2日 7時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 彼女に見つかると危険な「元カノの痕跡」を10〜20代の女性88人に聞いている 片割れの「ペアのマグカップ」、プレゼントだとわかるアクセサリー 料理をしないのに揃った調理器具、男物にしては小さい部屋着など 記事を読む おすすめ記事 日テレ、国分太一の「答え合わせ」を却下 「答え合わせをするまでもない」「心当たりがあると述べられている」 2025年12月1日 15時1分 《保育士10人が幼児を虐待》「麗奈は家で毎日泣いてた。追い詰められて…」逮捕された女性保育士（25）の夫が訴えた“園の職場環境”「ベテランがみんな辞めて頼れる人がおらんくなった」【福岡県田川市】 2025年11月30日 16時28分 ギャル雑誌「ｅｇｇ」流行語大賞は吉本芸人由来のフレーズ トップ１０発表 昨年は「それガーチャー？」 2025年11月30日 18時0分 【速報】パーティー会場に“包丁男” 東京ディズニーシーのホテルミラコスタ 2025年12月1日 21時33分 声優・安元洋貴 交通事故に遭い番組出演を見合わせ 体調に問題なく「医師の判断のもと活動再開」 2025年12月1日 22時4分