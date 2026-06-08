皇族数確保策の「立法府の総意」案を取りまとめた後、記者団の取材に応じる（左から）福山参院副議長、関口参院議長、森衆院議長、石井衆院副議長＝5日、衆院議長公邸衆参両院の正副議長が、皇族数確保策の「旧11宮家を養子に迎える案」の見直し規定について、20〜30年後を想定していることが分かった。複数の関係者が7日明らかにした。4者が取りまとめた「立法府の総意」案は「必要があると認めるときは、一定年数ごとに見直す