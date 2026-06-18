北中米W杯1次リーグF組初戦で強豪オランダと引き分けた森保ジャパン。躍動する選手たちに、欧州クラブから熱い視線が注がれている。【恩師直撃】上田綺世〈前編〉代表入りの裏に森保監督の長男が繋いだ縁「父が見たいと言っている」（法政大サッカー部元監督・長山一也）元ワールドサッカーグラフィック編集長でDAZNの解説者としてフランスリーグなどを担当する中山淳氏が「W杯は『見本市』といわれ、大会期間中に選手の市場価