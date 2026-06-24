鹿児島ユナイテッドFCは24日、モンテディオ山形のMF田中渉(25)が完全移籍で加入することを発表した。田中は今季のJ2・J3百年構想リーグで10試合に出場。EAST-A第18節・湘南ベルマーレ戦(○3-1)ではハーフウェーライン付近から左足のワンタッチで超ロングシュートを決め、ファンの度肝を抜いた。鹿児島には2024年に期限付き移籍で1シーズン所属。約2年ぶりの復帰となる。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF田中渉