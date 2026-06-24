トッテナム・ホットスパーがスロバキア代表GKマルティン・ドゥブラフカの獲得に迫っているようだ。24日、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。現在37歳のドゥブラフカはこれまでスパルタ・プラハやニューカッスル、マンチェスター・ユナイテッドなどでプレーし、スロバキア代表として国際Aマッチ通算60キャップを誇る経験豊富な守護神。2025−26シーズンは昇格組のバーンリ