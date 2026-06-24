Ｊ１のセレッソ大阪は６月24日、MF大迫塁がＪ３の栃木SCへ完全移籍すると発表した。世代別代表歴を持つ大迫は、神村学園高を卒業後の2023年にＣ大阪でプロキャリアをスタート。その後、24年にいわきFCへ、25年にはSC相模原へ育成型期限付き移籍し、今年１月にＣ大阪に復帰した。迎えたJ１百年構想リーグは１試合のみの出場にとどまっていた。21歳のレフティはＣ大阪の公式サイトを通じて、以下のとおりコメントしている。「