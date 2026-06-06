Elgatoの高性能USBマイク「Wave:3 MK.2」が2026年3月27日に登場しました。最小限のセットアップでプロ品質の音声を求める配信者やポッドキャストクリエイター向けのUSBマイクで、ハードウェアレベルの32bit浮動小数点演算処理で音割れを防ぐ「Clipguard 2.0」に対応しているとのこと。実際にElgatoからWave:3 MK.2を借りることができたので、どんなマイクなのかを実際に使って試してみました。Wave:3 MK.2 | Elgatohttps://www.elg