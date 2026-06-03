昨夏にはクラブW杯を制するも、成績不振やクラブ首脳陣との深刻な関係悪化によりエンツォ・マレスカとリアム・ロシニアーを解任するなど慌ただしいシーズンを送ったチェルシー。終盤には来シーズンからシャビ・アロンソが指揮を執ることを発表した。再び新体制始まるチェルシーがチーム作りを行うなか、今夏の去就が注目されている一人が24歳FWニコラス・ジャクソンだ。2023年夏にチェルシーに加入した同選手は、公式戦44試合で17