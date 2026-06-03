ÇÐÍ¥¤ÎÊ¿°¦Íü¤µ¤ó¤Ï6·î3Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¡¢5Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ËÎ×¤àFCÅìµþ¤ÎÄ¹Í§Í¤ÅÔÁª¼ê¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¡È4ÃË»ù¡É¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤Î¥¤¥±¥á¥óÂ©»Ò¤¿¤Á¡Ö°¦Íü¤Á¤ã¤ó¤â¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡ÖPAPA"¹Ô¤¯¤È·è¤á¤¿¤«¤é"ËÜÅö¤Ë¡¢¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿!!!!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î²èÁü¤È5Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£1ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡Ö5 Congrats! Blabo! Good luck!¤¢¤Ð¤ì¤Æ¤³¤¤