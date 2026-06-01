スカイマークは、「ピカチュウジェットBC1 フライトタグキーホルダー」を、6月1日から機内販売する。ピカチュウジェットBC1の機体デザインとさまざまな表情のピカチュウたちを描いたフライトタグ型キーホルダーで、利用者からの要望を受けて商品化した。厚みのある素材を使用しており、スーツケースやリュックサックのアクセントとして使えるデザインに仕上げた。全路線全便の機内で販売する。価格は1,000円（税込）。数量限定のた