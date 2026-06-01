2024年、熊本市の路上で面識のない男子大学生に暴行を加え、死亡させたとして罪に問われている元少年の裁判員裁判が始まりました。 傷害致死などの罪に問われているのは、事件当時17歳で現在19歳の元少年です。 検察側「理不尽な動機」と指摘 起訴状によりますと、元少年は2024年2月、熊本市中央区安政町の路上で、面識のない男子大学生（当時22）の顔を殴ったり、背中を蹴ったりして、「外傷性くも膜下出血」などの重傷を負わ