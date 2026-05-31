[5.31 キリンチャレンジ杯 日本 1-0 アイスランド 国立]日本代表のキャプテンMF遠藤航(リバプール)は3か月半ぶりの復帰戦も、前半45分間での交代となった。試合後、森保一監督は「遠藤についてだが、多少足に違和感を覚えたということで大事を取って代えた。次に向けてコンディションを上げていけるようにドクターとも相談して前半で代えた」と述べた。2月11日のサンダーランド戦に負った大怪我で左足首の手術をした遠藤は、長