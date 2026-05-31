STU48 が5月30日(土)、9周年コンサート＜STU48 9th Anniversary Concert THE STU SHOW 〜Sailing〜＞を東京・ Kanadevia Hall （旧TOKYO DOME CITY HALL）で開催した。オフィシャルからのレポートをお届けする。◆STU48ライブ写真9周年コンサートとしては4月に広島・上野学園ホールで開催された5公演を完走したが、その集大成となる締めくくりの公演を東京で開催しSTU48は10年目への決意を胸にステージへ立った。東京公演は「THE
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