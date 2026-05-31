◇米男子ゴルフ下部ツアーUNCヘルス選手権第3日（2026年5月30日ノースカロライナ州ローリーCC＝7133ヤード、パー70）53位から出た杉浦悠太（24＝フリー）は3バーディー、4ボギーの71で回り、イーブンパーで42位に浮上した。