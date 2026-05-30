携帯大手3社の2025年通期決算が出揃い、KDDIとソフトバンクが増収増益となった一方、NTTドコモは営業利益が前年度比7.7%減の9421億円と、ついに1兆円を割り込んだ。「独り負け」の状況に陥った背景には、NTTの完全子会社化以降に激化した顧客獲得競争と、それに伴う販売促進費の増大がある。加えて、2023年頃から目立ちはじめた通信品質の低下は顧客の信頼を大きく損ない、改善のための設備投資が業績をさらに圧迫している。調査会