プロ野球の若手選手が出場するフレッシュオールスターゲームが7月に新潟市で開催されることになり、5月27日、その大会要項が発表されました。 7月27日に新潟市中央区のハードオフエコスタジアムで開催されるのが、プロ野球の若手戦手が出場するファームの球宴・プロ野球フレッシュオールスターゲーム。 5月27日、日本野球機構と県が会見を開き、大会要項を発表しました。 セ