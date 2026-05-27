京都市・上京区の京都御苑でシカの姿がカメラに捉えられた。この日、朝からシカの目撃情報が相次いでおり、市の職員が御苑内で発見した。捕獲を試みたものの、シカは軽い身のこなしで逃走し、現在も捕獲されていない。シカ出没で騒然…大捕物に発展京都市・上京区で25日朝7時頃、シカの目撃情報が相次いだ。市の職員などが捜索したところ、京都御苑の敷地内で発見された。シカは周囲の緊張をよそに、のんびりと食事をしていた。捕