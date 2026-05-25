ローソンは5月26日より、鶏のハラミやふりそでなどの希少部位を炭火で香ばしく焼き上げた、パウチタイプの本格焼鳥「炭火香る!」シリーズ4品を全国にて販売する。ローソン「炭火香る!」シリーズ(左)炭火香る!鶏ハラミ焼、(右)炭火香る!ふりそで焼「炭火香る!」シリーズは、“本格的なおつまみを手軽な価格で楽しんでほしい”という考えから開発されたパウチタイプの本格おつまみ。これまでトレー容器で販売することが多かったおつ