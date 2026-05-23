神戸メリケンパークに「パン飲み×ビアガーデン」が登場。トリュフ塩バターパンや生ハムを肴に90分飲み放題

神戸メリケンパーク入口のベーカリーカフェ「TOOTH TOOTH FISH IN THE FOREST」が、2026年5月26日から「ベーカリービアガーデン」プランの提供を始める。パンを肴に酒を楽しむ「パン飲み」をビアガーデン形式で体験できるプランで、1人5000円（税込）で自家製パン10種の食べ放題に90分飲み放題が付く。2名から予約可能で、当日15時までの当日予約にも対応している。

トリュフ塩バターパンから瀬戸内レモンのタルティーヌまで10種

食べ放題のラインナップは、毎朝店内ベーカリー工房で焼き上げる自家製パンから10種を用意。トリュフが香る塩バターパン、チーズをたっぷり合わせたパン ド カンパーニュ、スモークサーモンのサラダベーグルサンド、生ハムとグリッシーニ、フォカッチャやオリーブブレッド、フレッシュトマトと瀬戸内レモンのタルティーヌなど、お酒と好相性間違いなしの顔ぶれだ。またパンだけでなく、「神戸ポークのロースト フレンチフライ添え バルサミコソース」も提供する。

飲み物は、ビールやカクテルのほか「『発酵』をキーワードにセレクトした特別なドリンク」なども飲み放題に含まれるとのこと。

会場となるTOOTH TOOTH FISH IN THE FORESTは高い天井と大きなガラス張りの空間が開放的で、パン飲みの特別感と相まって居酒屋でも普通のビアガーデンでもない特別な時間になりそうだ。席は2時間制。雨天でも屋内で楽しむことが可能だ。

【画像】「パン飲み×ビアガーデン」なんて絶対楽しい！神戸メリケンパークで5月26日から提供されるメニューは？（6枚）