ソフトバンクは２３日、アレクサンダー・アルメンタ投手を支配下登録したと発表した。背番号は「３４」。みずほペイペイで会見を行った左腕は「来日１年目から支配下になることを目標にしてやってきました。とてもうれしく思っている」と喜んだ。

アルメンタは２２年から育成選手としてプレーし、今年３月にはメキシコ代表としてＷＢＣに出場した。常時１５０キロ中盤をマークする直球が武器。今季は右脇腹を痛めて出遅れていたが、実戦復帰後は２軍２登板で計６回１失点、７奪三振。交流戦の開幕カード（２７〜２９日）の巨人３連戦（東京Ｄ）で先発としてデビューする見込みで、開幕投手の上沢がコンディション不良で離脱し、スチュワート、徐らが不振で２軍再調整となっているなかで、先発陣の救世主として期待がかかる。

背番号の「３４」は、メキシコ出身で米大リーグ・ドジャースに所属していた故・フェルナンド・バレンズエラ氏がつけていた番号。１９８６年には２１勝で最多勝にも輝いた名投手になぞらえた背番号に、アルメンタは「レジェンドと呼ばれるバレンズエラがつけていた番号。彼のようないい成績を残せる選手になれるように」と意気込んだ。

今季の支配下昇格は大竹、藤原に続く３人目。上限７０人の支配下選手は６５人となった。