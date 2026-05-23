「大相撲夏場所・１３日目」（２２日、両国国技館）

平幕の義ノ富士が宇良を押し出し、９連勝で白星を２桁に乗せた。賜杯争いでトップとの１差を守り、新三役と初優勝の可能性を残した。大関霧島は琴栄峰との２敗対決を逆転のうっちゃりで制し、１１勝目を挙げて単独首位に立った。小結若隆景は翔猿との３敗対決でつり出した。霧島を１差で３人が追う。幕内経験者として初めて序ノ口から十両に復帰した炎鵬（３１）＝伊勢ケ浜＝は明生（立浪）に下手投げを決め、勝ち越した。

突然の高速突っ張りだった。義ノ富士は立ち合いもろ手突きで攻め、横に跳ばれて手をつきそうになるもこらえると、再び突きを連射。宇良をそのまま押し出した。

２敗対決を制し９連勝。「いい流れだと思う。勝ち越しが早くできて、落ち着いている。あと２日、自分の相撲で勝って千秋楽につなげたい」。新入幕で優勝争いを演じた昨年名古屋場所以来の２桁星。初優勝だけでなく新三役への期待も高まってきた。

本来は四つ相撲だが「何をしてくるか分からない相手。中に入れさせないようにして、様子を見ていたら突っ張りの回転が良かった」という相撲センスを見せつけた。八角理事長（元横綱北勝海）から「圧倒する相撲。中に入らせないうまい相撲でもある。横綱大関が戻ってきても優勝争いができる」と評された。

春場所は７勝に終わり、入門以来初めて負け越した。場所前の稽古では相撲を取る申し合いの２時間前から四股、てっぽうなど基礎でみっちり汗をかく。それから番数をこなし「後半良くなってくるのでは」と初日に話していた通り、上昇気流に乗った。

場所中には治療後に、主将を務めた日大相撲部の寮に顔を出して後輩を激励したという。人当たりの良さと稽古熱心さ、平常心が持ち味。それでも「久々の感覚。今日は緊張した」と、大きな勲章へ意識が高まってきた。