14日、エルサレム旧市街のダマスカス門で行われたパレードに参加したベングビール氏/ILIA YEFIMOVICH/AFP/AFP via Getty Images via CNN Newsource（CNN）極右として知られるイスラエルのイタマル・ベングビール国家安全保障相が拘束されたガザ支援船団の活動家を嘲笑する映像が公開され、国際社会の激しい非難を引き起こしている。イスラエルの首相からも公に叱責（しっせき）を受ける異例の事態となっている。ベングビール氏の事