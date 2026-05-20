プロ野球ファーム・リーグのハヤテベンチャース静岡への入団が発表されたばかりの元中日・石川翔投手（２６）が２０日、自身のインスタグラムで「脊髄梗塞（こうそく）」を発症したことを公表した。前日に腰から下の感覚がなくなり、救急搬送されたという。球団も「入院は事実」としている。石川はインスタグラムの中で「今は腰から下、両下半身の感覚が全くありません。動かそうという感覚すらなく、尿や便の感覚もありません