◆第３３回平安Ｓ・Ｇ３（５月２３日、京都競馬場・ダート１８００メートル）追い切り＝２０日、栗東トレセンブリリアントＳからの連勝を狙うタイトニット（牡６歳、栗東・今野貞一厩舎、父キズナ）が、エネルギッシュな動きを見せた。初コンビを組む川田将雅騎手を背に、坂路を単走で５３秒１―１２秒４。スムーズな脚運びで駆け上がり、ラストも余力を残しながら軽快に伸びた。今野調教師は「動きは良く見えました。この時期は