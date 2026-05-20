◆第３３回平安Ｓ・Ｇ３（５月２３日、京都競馬場・ダート１８００メートル）追い切り＝２０日、栗東トレセン

ブリリアントＳからの連勝を狙うタイトニット（牡６歳、栗東・今野貞一厩舎、父キズナ）が、エネルギッシュな動きを見せた。初コンビを組む川田将雅騎手を背に、坂路を単走で５３秒１―１２秒４。スムーズな脚運びで駆け上がり、ラストも余力を残しながら軽快に伸びた。今野調教師は「動きは良く見えました。この時期は体調がいいんでしょうね」と手応えを示した。

昇級初戦のアンタレスＳで２着に入るなど、通用のめどは立てていたが、成績が安定せず。前走が待望のオープン初勝利だった。終始、外を回りながらもラストは豪快に伸びて快勝。指揮官は「久々の左回りで外に張りましたが、力でねじ伏せましたね」と目を細める。

鞍上は、過去１０年でこのレースを３勝。自身も当舞台で勝ち鞍がある。指揮官は「しっかりジョッキーが感触をつかんでくれた。不器用なところが、ここ何走かあだになっていますが、川田くんだし、安心しています」と、初タイトルへ期待を込めた。