17日のG1ヴィクトリアマイル17日に行われた中央競馬のG1ヴィクトリアマイル（東京芝1600メートル）は、エンブロイダリー（牝4、森一）が完勝した。3着争いはハナ差でクイーンズウォーク（牝5、中内田）に軍配。熟練の名手も勘違いするほどの大接戦だった。古馬牝馬によるマイル頂上決戦は、1番人気のエンブロイダリーが直線で力強く抜け出して完勝。2着には2番人気のカムニャック（牝4、友道）が入った。大接戦となったのが3